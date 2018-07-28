เกาะกระแสโซเชียล

รวมคลิป ‘หลุดคิว’ ชาเล้นจ์ ‘กีกี้ดูยูเลิฟมี’ ทั้งฮาทั้งเจ็บตัว (คลิป)

การชาเล้นจ์เต้นนอกรถพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอ ในเพลง KEKE DO YOU LOVE ME “IN MY FEELINGS” ของ DRAKE กำลังเป็นกระแสฮิตในโลกโซเชียล จนมีการติดแฮชแท็ก #kikichallenge และ #kikidoyouloveme ตามไอจีต่างๆ

ล่าสุดมีคลิปชาเลนจ์ KEKE DO YOU LOVE ME ที่เกิดจากการหลุดคิว มีทั้งเจ็บตัวและเรียกเสียงฮา เรียกว่าหลากหลายตามสไตล์ของแต่ละคน แต่ละประเทศ

เราคัดเฉพาะที่โดดเด่นมานำเสนอ ดังนี้

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#kikichallenge #kekechallenge #swagtalent360

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โพสต์โดย Christopher John Yanguas เมื่อ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018

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