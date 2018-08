2วัน 2ล้านวิว! ชาวเน็ตวิจารณ์หนัก เพลงใหม่วงแคลช คล้าย ‘เชฟ ออฟ ยู’ เอ็ด ชีแรน

กำลังเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อชาวเน็ต วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเพลงใหม่ของวงแคลช ที่เพิ่งกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง และกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ หลังจากจากแยกกันไปทำงานด้านอื่นกว่า 7 ปี อย่างเพลง “ใจเย็นเย็น” ดูจะไปคล้ายคลึงกับเพลง Shape of You ของนักร้องดังชาวอังกฤษ เอ็ด ชีแรน

หลังจากปล่อยเพลงออกมาเพียง 2 วัน ก็ทำให้คนเข้าไปกดฟังเพลงใจเย็นเย็นแล้ว กว่า 2 ล้าน 2 แสนครั้ง ขณะที่เพลง Shape of You ปล่อยให้ฟังในยูทูปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2017 โดยมียอดวิวประมาณ 3,676 ล้านครั้ง

ซึ่งหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเสียงเมโลดี้ดูจะคุ้นหูอยู่มาก โดยต่างเข้ามาคอมเมนต์หลากหลาย อาทิ

“Clash ฉลาดจริงๆ ยิ่งสร้างกระแสยอดวิวยิ่งเยอะ เหมือนเป็นการจงใจให้ทุกคนรู้ว่ากลับมาแล้ว และก็รู้กันทั้งประเทศจริงๆ 555”

“ไอ้พวกหัวสูงทั้งหลาย จะบอกอะไรให้นะ ที่ผ่านมาเพลงไทยแม่งก็ก็อปกันโคตรจะเยอะเลย ก็อปกันกี่ยุคมาแล้ว นี่แค่คล้ายกันนิดๆหน่อยๆ จะอะไรกันนักกันหนา ยังไม่ชินกันอีกหรอ”

“คนที่เม้นเปรียบ เทียบ กับเพลงนู้นเพลงนี้ ผมถามหน่อย ดนตรีทำให้เราความสุขสนุกหรือป่าว แล้วจะมาจับผิดทำไม ผมแลดูว่าเหมือนพวกว่าง หรือพวกเหงา หรือขาดความอบอุ่น”

“ทำไมคนไทยมองเรื่องก๊อปเป็นเรื่องปกติ? ไม่เข้าใจ ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องปกติ อย่าอ้างว่าในอดีตก็มีคนเคยก๊อปแล้ว เห้ย.. ถามจริง? มีคนเคยก๊อปแล้วไง มันใช่สิ่งที่ถูกต้องหรอ? เราควรต่อต้านอะไรพวกนี้ป่าว? ติ่งแบบไม่ลืมหูลืมตา เอาแต่ความชอบ จนลืมถูก-ผิด ถ้าคุณเป็นเจ้าของงาน อยู่ๆโดนใครที่ไหนไม่รู้มาก๊อปปี้งานคุณ แล้วเอาไปดัดแปลง คุณจะรู้สึกยังไง? ที่ประเทศไทยมันตกต่ำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ต้องไปโทษรัฐบาลก่อน ส่วนนึงเพราะคนไทยนี่แหละ คุณภาพประชากรต่ำมาก การศึกษาก็ต่ำ ขาดการเรียนรู้ การพัฒนาสุดๆ คอมเม้นติ่งแต่ละคนนี่แหละสะท้อนความคิดของตลาดล่างที่ไร้การศึกษาที่แท้ทรู”

” 1. Chord Progression (ทางเดินคอร์ด)

ใจเย็นๆ ใช้คอร์ดที่ 6 1 4 5 ของคีย์

shape of you ใช้ 6 2 4 5 ของคีย์

ถามว่าเหมือนมั้ย ขอตอบว่า “ไม่” (แต่กลิ่นมา)

2. Rhythm ต่างฝ่ายต่างหยิบเอาสัดส่วนของจังหวะที่ภาษาดนตรีเรียกว่า syncopation มาใช้ ซึ่งมีหลายเพลงในโลกนี้หยิบมาใช้ เช่นเพลง uptown funk ของ Bruno marsในไลน์ Sax หรือเพลง Dancing ของ Musketeers ช่วงขึ้นต้นเพลงของกีตาร์และไลน์เบสเกือบทั้งเพลง หรือเพลง friend ของ marshmello จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งห้ามแตะต้อง ห้ามนำมาใช้

3.Melody นี่ยิ่งไม่เหมือน คนละสัดส่วนคนละโน้ตเลย อย่างท่อนร้อง 4 ห้องแรก เมโลดี้ของเพลง shape of you วิ่งขึ้น เพลงใจเย็นๆ วิ่งลง แล้วในเหมือนตรงไหน ถ้าเขียนโน้ตมาวางเทียบกันก็คนละเรื่องเลย Curve ไม่เหมือนกันเลย

ถ้าจะให้พูดว่า melody เหมือนเพลงอะไร ผมกลับมองว่าเหมือนเพลง Old macdonald had a farm ที่เป็นเพลงสอนเด็กมากกว่า ลองไปฟังดู อันนั้นน่ะ Curve คล้ายมากกว่าอีก ดังนั้นผมจึงสรุปว่า Melody เพลงใจเย็นๆ นี่ก็อปเพลง Old macdonald had a farm 555…

ในเนื่องของ Mood เพลง อันนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงบ้าง มีกลิ่นนิดๆ แต่ก็ไม่ผิดที่จะคล้าย ไม่งั้นเพลงลูกทุ่งบ้านเรานี่คงก็อปกันเกือบหมดทั้งนั้นแหละ เน้อออ!!

#ความคิดส่วนตัวใครคิดยังไงผมไม่รู้ #ใจเย็นเย็น ตามชื่อเพลงนะครับ #อย่าได้แคปไปประนาม”

นอกจากนี้ยังมีเพจดังอีกจำนวนมากที่ออกมาโพสต์ข้อความล้อเลียน อย่างเพจ คาราโอเกะชั้นใต้ดิน ที่ตัดภาพ เอ็ด ชีแรน กำลังร้องเพลงใจเย็นๆ

ขอบคุณภาพจาก Chodchapak Pholthanachod คาราโอเกะชั้นใต้ดิน และ ToneDen