เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นลมล้มลงกับพื้นก่อนโดนรถไฟฟ้าชนที่สถานีหมอชิต คนเริ่มล้นสถานีแล้ว

เฟซบุ๊ก “วันนี้บีทีเอสเป็นอะไร” ได้โพสต์ข้อความว่า “เวลา 08.35 BTS หมอชิต เกิดเหตุผู้โดยสารเป็นลมล้มลงกับพื้นขณะยืนรอรถไฟฟ้า ขณะรถไฟฟ้ากำลังเข้าสถานีพอดี ทำให้โดนรถไฟฟ้าชน เจ้าหน้าที่สถานีทำการช่วยเหลือ ต้องทำการปิดชานชาลาฝั่งบันไดเลื่อน จึงทำให้ผู้โดยสารสะสมในสถานีเป็นจำนวนมาก #รถไฟฟ้าไม่ได้เสีย

เพื่อความปลอดภัย โปรดยืนรอรถไฟฟ้าหลังเส้นเหลือง

For your safety, Please stand behind the yellow line”

ขณะเดียวกัน เริ่มมีรายงานบนโลกออนไลน์ว่า สถานีบีทีเอสขณะนี้คนเริ่มล้นแล้ว โดยบางคนโพสต์ข้อความว่า “หมอชิตบันไดเลื่อนทางขึ้นเสีย ขึ้นบันไดปกติได้ทางเดียว”

ล่าสุด มีรายงานว่า ผู้โดยสารที่เป็นลมคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว เบื้องต้นมีผู้โดยสารที่เป็นแพทย์เข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้นำตัวเข้าห้องปฐมพยาบาลของสถานีบีทีเอสแล้ว ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียดต่อไป

ขณะที่เมื่อเวลา 09.53 น.วันเดียวกัน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลผ่านไลน์ BTSSKYTRAIN ว่า ตามที่มีภาพผู้ป่วยเป็นลมบนชั้นชานชาลาสถานีหมอชิตเมื่อเช้านี้ ขอแจ้งว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.32 น. ผู้โดยสารเป็นสุภาพสตรี เกิดเป็นลมขณะขบวนรถกำลังจะจอดสนิท ทำให้ล้มกระแทกกับตัวขบวนรถ เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือทันที โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาต่อ โดยขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัยดี และอยู่ในความดูแลของแพทย์

บีทีเอสแจ้งด้วยว่า ทั้งนี้หากผู้โดยสารรู้สึกไม่สบาย หรือมีอาการวิงเวียนบนชั้นชานชาลา โปรดเรียกเจ้าหน้าที่หรือนั่งลงกับพื้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล บีทีเอสมีห้องพยาบาลให้บริการทุกสถานี หากรู้สึกไม่สบายสามารถเข้าไปพักก่อน รู้สึกดีขึ้นแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไป