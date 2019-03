‘หมาไทย’ ติดเรือสินค้าไปฮ่องกง ถูกเจ้าหน้าที่การุณยฆาตตามขั้นตอน

สืบเนื่องกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “May Yeang” โพสต์ภาพสุนัขพันธุ์ไทย 1 ตัว ถูกล่ามไว้บนเรือสินค้าแห่งหนึ่ง โดยมีข้อความระบุว่า หมาตัวนี้ติดมากับเรือขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง มาถึงฮ่องกงถึงได้รู้ว่ามีน้องหมาติดมาด้วย ทางการฮ่องกงยังจะเก็บน้องหมาตัวนี้ไว้เพื่อรอเจ้าของติดต่อมารับน้อง และอยากให้รู้ว่าเจ้าของน้องหมาได้รับทราบ โดยผู้โพสต์จะเป็นสื่อกลางให้

“น้องหมา” ติดเรือสินค้าจากแหลมฉบังไปฮ่องกง เตรียมกลับบ้านหลังมูลนิธิอนุรักษ์ช้างยินดีพากลับ

ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก WATCHDOG THAILAND ได้ติดต่อประสานเรื่องขอรับดูแล โดยมอบหมายให้กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ฮ่องกงเป็นผู้ประสานการติดต่อด้านขั้นตอนและการดำเนินการในการรับสุนัขออกมาจากสถานพักพิง เพื่อนำมาเลี้ยงดูและประสานส่งกลับมายังมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและรับอุปการะ

ล่าสุด เมื่อค่ำวันที่ 13 มีนาคม เพจเฟซบุ๊ก WATCHDOG THAILAND ระบุว่า สุนัขตัวดังกล่าวถูกคนงานกำจัดฆ่าแล้ว พร้อมแนบคำแถลงการณ์ของ Hong Kong Agriculture and Fisheries Department ซึ่งระบุว่า เนื่องจากการตรวจสอบของสัตวแพทย์ไม่พบใบรับรองสุขภาพหรือบันทึกทางการแพทย์ของสุนัขตัวนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าสุนัขตัวดังกล่าวมาจากพื้นที่ซึ่งมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จึงต้องกำจัดด้วยวิธีการุณยฆาต

“#คำแถลงการณ์ของ

Hong Kong Agriculture and Fisheries Department

Here’s the reply from the AFCD this evening: after examination by a veterinarian, no health certificate or medical record was found of the dog. This renders the dog a suspect originating from an area with rabies outbreak. Out of consideration for public health and safety and animal welfare, the dog was euthanized by the veterinarian.”