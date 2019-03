“BMW” ปล่อยคลิปโฆษณา เมื่อ”ซีรี่ส์ 7″ มาเจอกับ “ผี” ใครจะอยู่ ใครจะไป

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา BMW ค่ายรถชื่อดังจากเยอรมนี ได้ปล่อยคลิปโฆษณาสั้นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง หรือ self driving cars โดยเป็นการนำเรื่องผีเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่อง

ทั้งนี้ในคลิปโฆษณา เริ่มต้น การที่รถบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 7 คันหนึ่ง ขับเข้าไปในป่าที่มีแต่ต้นไม้ และบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัว หนาวเย็น ทันใดนั้นก็ได้เจอกับผี ที่ยืนดักขวางอยู่ด้านหน้า แต่รถก็สามารถหยุดได้ทัน และผีตัวดังกล่าว จะค่อยๆ เดินก้าวเข้ามาเปิดประตูรถ ก่อนต้องตกใจสุดฤทธิ์ เพราะในรถไม่มีคนอยู่ รีบวิ่งหนีเข้าป่าไป ก่อนที่รถจะเคลื่อนต่อ โดยท้ายรถ เขียนว่า เป็นรถที่กำลังทดสอบแบบไร้คนขับ

ซึ่งเมื่อรถกลับไปถึงศูนย์พัฒนารถขับเคลื่อนตัวเอง วิศวกรที่กำลังทดสอบ มาเปิดคลิปดู ก็ถึงกลับตกใจ พร้อมเสียงบรรยายว่า the future of driving is nothing to be afraid of หรือ อนาคตของการขับขี่ ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ที่ the BMW Autonomous Driving Campus กำลังเร่งพัฒนาเพื่ออนาคต