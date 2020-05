ลุคใหม่! อเดล นักร้องดัง เพรียวบางร่างเล็ก กับโพสต์แรกของปี 2020

เป็นนักร้องสาวที่นอกจากคว้ารางวัลใหญ่มามากมายแล้ว บทเพลงของเธอยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Rolling in the Deep, Hello, Set Fire To The Rain และ Someone Like You ภายหลังจากที่อเดลโด่งดังอย่างต่อเนื่อง ก็มีช่วงเวลาที่เธอหายไปจากวงการเพลงช่วงขณะหนึ่ง พร้อมกลับมาในลุคที่เปลี่ยนไป จากสาวอวบทรงเสน่ห์เป็นสาวเพรียวบางร่างเล็ก

กระนั้นก็ดูเหมือนว่า อเดล (Adele) จะแฮปปี้ขึ้นทุกวัน แลวันที่ 5 พฤษภาคม คือวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 32 ปีของเธอ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม อเดล จึงได้โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @adele ว่า ขอบคุณทุกความรักที่ส่งเข้ามาในวันเกิดของฉัน ฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะยังคงปลอดภัยและมีสติในช่วงเวลาบ้าๆ นี้ และฉันยังต้องขอบคุณผู้แจ้งเตือนการติดเชื้อคนแรก รวมไปถึงบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายที่ปกป้องพวกเราให้ปลอดภัยท่ามกลางการสูญเสียที่เกิดขึ้น พวกคุณคือนางฟ้าในปี 2020 ของพวกเราที่แท้จริง โอเค จบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

(Thank you for the birthday love. I hope you’re all staying safe and sane during this crazy time. I’d like to thank all of our first responders and essential workers who are keeping us safe while risking their lives! You are truly our angels 2020 okay bye thanks x)

ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนับเป็น “โพสต์แรกของปี 2020” สำหรับ อเดล ภายหลังจากที่เธอเผยแพร่ออกไป ก็มีเซเลบริตี้และนักร้องชื่อดังเข้ามาอวยพรวันเกิดเธออย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงคอมเมนต์จากแฟนๆ ที่เซอร์ไพร์สกับรูปร่างที่เปลี่ยนไปของเธอ โดยหลายรายระบุว่า ไม่น่าเชื่อว่าเธอคืออเดล, นี่คืออเดลตัวจริงใช่ไหม, เธอเปลี่ยนลุคอีกแล้ว ขณะที่บางส่วนได้ชื่นชมว่าเธอดูสวยมากจากออร่าความสุขที่เปล่งออกมา

แต่ที่แน่ๆ แฟนเพลงหลายรายก็มาทวงอัลบั้ม ว่าของขวัญปีนี้ ขอเป็น “อัลบั้มใหม่” ได้หรือไม่!