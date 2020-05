แห่ช่วย 2 หนุ่มไนจีเรีย ติดอยู่สุวรรณภูมิเข้าเดือนที่ 3 เข้า-ออกประเทศ ไม่ได้

โลกออนไลน์ มีการแชร์ข้อความจาก เฟซบุ๊ก “Rasta JarGae” ได้เผยเรื่องราวของหนุ่มไนจีเรีย ซึ่งชีวิตคล้ายภาพยนตร์ชื่อดัง “THE TERMINAL” ที่แสดงนำโดย ทอม แฮงส์ ซึ่งเกิดขึ้นที่สนามบิน ประเทศไทย เนื่องมาจากปัญหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 โดยเผยรายละเอียดว่า “ผู้โดยสารชาวไนจีเรียที่ต้องติดอยู่ในสนามบิน ตอนนี้จะเข้าเดือนที่ 3 เเล้วที่เค้าไม่ได้กลับบ้าน ออกจากสนามบินก็ไม่ได้ ไปไหนก็ไม่ได้ เพราะเนื่องด้วยยังเกิดปัญหาที่ประเทศเค้ายังคงล็อกดาวน์ ซึ่งวีซ่าเข้าไทยก็ไม่มี เพราะเป็นผู้โดยสารทรานซิสที่มาสนามบินนี้ เพื่อมาต่อเครื่องเท่านั้น แต่เกิดการล็อกดาวน์ประเทศซะก่อน เลยต้องติดอยู่ในสนามบิน คือมันเป็นปัญหาที่ใครก็คาดไม่ถึง และถ้านึกถึงถ้าเป็นตัวเราก็คงแย่เหมือนกัน เพราะสถานการณ์ก็ไม่รู้ว่าจะคลี่คลายตอนไหน จะ 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะนานกว่านั้น

แต่ก็ถือว่าโชคดีในโชคร้ายที่มาติดอยู่ที่สนามบินไทยนะ เพราะคนไทยใจดีมาก ถ้าเป็นประเทศอื่นเราไม่แน่ใจว่าเจ้าบ้านจะดูแลเราดีแบบนี้หรือเปล่า มีคนคอยเอาข้าวเอาน้ำไปให้ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าให้เปลี่ยน รวมไปถึงการไปเผยแพร่วัฒนธรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นางบอกคนไทยนี่ใจดีมากนะ น่ารักและเฟรนลี่ด้วย แต่นางแอบรีเควสมาว่าถ้าใครจะซื้ออาหารไปฝาก จะดีมากๆ ถ้าเป็นข้าวกับเนื้อสัตว์ เพราะบางทีอาหารไทยที่เรากินกันทุกวัน ค่อนข้างจะไม่ถูกปากเท่าไหร่ มาม่าขอพักก่อนเลย ตอนนี้ตัวบวมโซเดียมเเล้ว

สุดท้ายก็ต้องให้ขวัญเเละกำลังใจ ให้อดทน ภาวนาให้สถานการณ์เลวร้ายนี้ผ่านไปเร็วๆ และเค้าจะได้กลับบ้านไปสักที เพราะเค้าคิดถึงบ้านจะเเย่เเล้ว สู้ สู้แหละพวกเราจะรอดไปด้วยกันทั้งโลก”

ขณที่วันนี้ ผู้ใช้ทวิตเตอร์@RichardBarrow บล็อกเกอร์ชาวต่างชาติ ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความ กรณีการติดอยู่สนามบินของนักท่องเที่ยวดังกล่าว โดยยังมีคนไทย เจ้าหน้าที่ในสนามบินให้การช่วยเหลือ

“Apparently there are some Nigerians who have been trapped at Suvarnabhumi airport for the last two months just like in the movie The Terminal. They cannot enter #Thailand and they cannot go home. What is heartwarming are the ordinary Thais who are supporting them. Thank you.”