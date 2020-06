สรุปดราม่าเดือด!! หลัง ‘ฌอน’ อวย ‘บิ๊กป้อม’ แฟนคลับเผาหนังสือ ยอดฟอลเฟซหายเพียบ

ดราม่าเดือด!! หลัง ‘ฌอน’ อวย ‘บิ๊กป้อม’ แฟนคลับเผาหนังสือ ยอดฟอลเฟซหายเพียบ

จากกรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” พิธีกรและนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังในโลกโซเชียล/ออนไลน์ ได้โพสต์คลิปการไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าปลูกต้นไม้ร่วมลดปัญหาโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “Climate Festival @North” โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่ปรากฎในคลิป ฌอนได้พูดถึงการมีโอกาสได้พบตัวจริงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งฌอนระบุว่า บิ๊กป้อมเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม ชมคลิปเต็มๆ ฌอน พูดถึง บิ๊กป้อม ‘เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก’

ซึ่งหลังจากที่โพสต์คลิปลงไป มีการแสดงความคิดเห็นมากมาย มีการแชร์ไปยังเพจและเฟซบุ๊กอีกจำนวนมาก ทำเอาหลายคน ที่ไม่ชอบการบริหารประเทศของ พล.อ.ประวิตร และ รัฐบาล จะออกมาประณาม และ วิพากษ์วิจารณ์ในตัวของไลฟ์โค้ชชื่อกันอย่างคับคั่ง

พิธีกรชื่อดังอย่าง จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ณอน บูรณะหิรัญ ด้วยการทวีตข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว @johnwinyu ระบุว่า “Fuck you ฌอน บูรณะหิรัญ” ซึ่งก็มีผู้รีทวิตข้อความนี้ไปแล้วกว่ามากกว่า 50,000 ครั้ง

ทั้งนี้ Poetry of Bitch ได้สรุปดราม่าดังกล่าวไว้ ดังนี้

1- “ฌอน บูรณะหิรัญ” หนุ่มไทยวัย 29 ผู้เกิดและเติบโตที่อเมริกา ก่อนย้ายมาอยู่ไทยเมื่ออายุ 23 และกลายมาเป็นไลฟ์โค้ช นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ นำเสนอแนวคิด และปรัชญาการใช้ชีวิต มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ หลายล้านคน

2- ระยะหลังฌอนเจอกระแสดราม่าบ่อย ๆ เช่น เมื่อกรกฎาคม 2562 ฌอนโพสต์เล่าว่าเขาถอดรองเท้าให้ชายไร้บ้านคนหนึ่งซึ่งไม่มีรองเท้า แล้วตัวเองเดินด้วยถุงเท้าไปบนถนน

3- แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เขาถูกมองว่าสร้างภาพ และเรื่องนี้ถูกนำมาเป็นมุกล้อเลียนในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง

4- ช่วงโควิด-19 ระบาด ฌอนก็เจอดราม่าอีกเมื่อเผยแพร่บทกวีชื่อ “สวนสัตว์โควิด-19” แต่ถูกตีความว่ายกโควิดเป็นฮีโร่ ทั้งที่ทำให้คนล้มตายและอดอยากมากมายทั่วโลก

5- ล่าสุดสด ๆ ร้อน ๆ มาอีกดราม่า เมื่อฌอนไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนที่เชียงใหม่ ซึ่งงานนี้มี “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรีไปด้วย และฌอนก็ได้โพสต์คลิปเล่าเรื่องกิจกรรมดังกล่าว

6- ตอนหนึ่งฌอนพูดถึง พล.อ.ประวิตรว่า “เมื่อกี้ได้เจอท่านประวิตร มันไม่เหมือนที่เราเห็นในรูปภาพที่อยู่ในมีม ที่เขาหลับและภาพที่ออกมาดูร้ายหน่อย แต่พอได้เห็นตัวจริง เหมือนผู้ใหญ่ที่น่ารัก มันทำให้ผมนึกออกว่า สิ่งที่เราเห็นในสื่อ เขามีเจตนาที่จะทำให้เราคิดอะไรบางอย่าง อย่าเพิ่งตัดสินใคร จนกว่าเราจะได้เจอเขาจริง ๆ ได้คุยกับเขาและสัมผัสกับเขา”

7- ฌอนยังฝากถึงคนรุ่นใหม่ว่า “น้อง ๆ ที่กำลังเติบโตอยู่ อยากให้รู้ว่าข่าวมีเจตนาของเขา อย่าเพิ่งเชื่อ 100% ในสิ่งที่เราดู สิ่งที่เราเห็น มีคำที่ผมถูกสอนที่โรงเรียนในอเมริกาว่า ‘Believe half of what you see and non of what you hear’ จงเชื่อสิ่งที่เราเห็นแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ และอย่าเชื่ออะไรเลยที่เราได้ยิน เพราะภาพบางอย่างไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมด”

8- “ผมไม่ได้พยายามบอกให้ชอบใครหรือไม่ชอบใคร ผมอยากบอกให้น้อง ๆ อยู่กลาง เพราะว่าสื่อพยายามมีอิทธิพลต่อความคิดของเรา ดังนั้นอย่าให้สื่อมาทำให้เราชอบใครเกลียดใคร ให้เราอยู่กลางแล้วฟังทั้งสองฝ่าย แล้วถ้าเป็นไปได้ เข้าไปหาเขาจริง ๆ เลย จึงค่อยตัดสินใจด้วยตัวเอง”

9- คลิปนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง มีคนเข้าไปทักท้วงในโพสต์ของฌอนมากมายว่า ให้ดูจากสิ่งที่ พล.อ.ประวิตรและพวกพ้องทำ อาทิ โกงเลือกตั้ง รายได้ส่วนตัวตรวจสอบไม่ได้ ข่มขู่คุกคามประชาชน ไหนจะเคสยืมนาฬิกาหรูของเพื่อน และอื่น ๆ อีก เราไม่จำเป็นต้องเจอตัวจริงก็รู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนอย่างไร

10- ซึ่งฌอนก็มาตอบคอมเมนต์แบบติดตลกว่า “ไม่ต้องห่วงครับ นักการเมืองไทยไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตผมเท่ากับนักการเมียไทย นักการเมียไทยมีอิทธิพลต่อชีวิตผมทุกวัน ถ้านักการเมียไทยมีความสุข ผมก็สบายใจ”

11- การตอบของฌอนถูกมองว่า ต้องการให้ดูตลก แต่กลับเป็นการตอบคำถามที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เพราะการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในทุกมิติ เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่เป็นผลมาจากการเมืองทั้งสิ้น

12- คนแย้งฌอนว่า วาทกรรมที่ว่า “การเมืองเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องไม่ดีและน่าเบื่อ” นั้น ถูกสร้างโดยกลุ่มชนชั้นอำนาจในประเทศ ที่ต้องการผลักประชาชนออกจากการเมือง เพื่อจะได้โกงกินโดยไม่มีใครตรวจสอบหรือปริปาก

13- นอกจากนี้ฌอนยังตอบคอมเมนต์อื่น ๆ ว่า “ผมขอให้มีประเด็นดราม่าครับ เพราะมันทำให้ข่าวดีไปไกลมาก” และ “ส่งมินิฮาร์ทเหมือนลุง” ก็ยิ่งทำให้ดราม่าแรงขึ้นไปอีก

14- ทั้งหมดนี้ส่งผลให้แฮชแท็ก #ฌอนบูรณะหิรัญ ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์ไทยแลนด์ มีคนเอาหนังสือที่เขาเขียนออกมาเผาและประกาศขาย ในขณะที่ยอดผู้ติดตามแฟนเพจของฌอนก็ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเช่นกัน