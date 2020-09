ทูลกระหม่อม ทรงทำ Vlog พาเดินตลาด-ช้อปปลอดภัย ทดลองขายน้ำตาลสด!

เดินตลาดกับทูลกระหม่อม!

เมื่อวันที่ 27 กันยายน เพจTO BE NUMBER ONE CHANNEL นำเสนอ PRINCESS VLOG EP.8 ตอน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ทรงพาเที่ยวชมตลาดนัด กระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็นกันเอง

“PRINCESS VLOG EP.8 เดินช้อปปลอดภัย ตามสไตล์ทูลกระหม่อม โควิดแบบนี้….. องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอพาสมาชิกมาเที่ยวชมตลาดนัด แบบ NEW NORMAL”

โดยคลิปมีความยาว 5.33 นาที ทูลกระหม่อมฯ ทรงนำเดินตลาดเช้า กระทรวงสาธารณะสุข ตั้งแต่เริ่มเข้าตลาด ต้องใส่แมสก์ ล้างมือ เว้นระยะห่างเพื่อเดินตลาดด้วยความสบายใจ จากนั้นทูลกระหม่อมก็ทรงเดินตามร้านต่างๆ พร้อมแนะนำของอร่อย ของดีแต่ละร้าน และทรงสวมบทเป็นแม่ค้าขายร้านน้ำตาลสด ทรงช่วยเก็บเงินด้วย