ทราย เจริญปุระ โชว์รอยสักใหม่ ‘รุ้ง ปนัสยา’ คอมเมนต์ชม น่ารักกกก

หลังจากก่อนหน้านี้ ทราย เจริญปุระ นักแสดงชื่อดัง เปิดเผยถึงรอยสักใหม่ซึ่งมีลวดลายแท็กซี่สีม่วงขับชนรถทหาร โดยเป็นการรำลึกนายนวมทอง ไพรวัลย์ คนขับแท็กซี่ที่ฆ่าตัวตายประท้วงการยึดอำนาจในปี 2549

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ทราย เจริญปุระ อวดโฉมรอยสักใหม่อีกครั้งทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ โดยใส่แคปชั่นสั้นๆ ว่า รุ้ง กวิ้น ไผ่ 🙂

ทั้งนี้ รอยสักล่าสุดเป็นรูป สายรุ้ง เพนกวิน ต้นไผ่ โดยมี น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า น่ารักกกก

ด้านนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ร่วมแสดงความเห็นว่า Not have me . I’m so sad

ขณะเดียวกันยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ แนะนำว่า แขนอีกข้างนึง ไมค์ อานนท์ ครูใหญ่ โดยทรายเข้ามาตอบว่า จะเป็นข้างที่อันตรายมาก 5555

