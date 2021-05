สาวเกาหลี เผยคลิป สั่นสะเทือนวงการปอกทุเรียน คนไทยแห่เมนต์ ‘น้ำตาจะไหล’

สาวเกาหลี เผยคลิป ปอกทุเรียน สั่นสะเทือนวงการ คนไทยแห่เมนต์ ‘น้ำตาจะไหล’

เรียกว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์ สำหรับคลิปของสาวเกาหลี ที่ ปอกทุเรียน รับประทานที่ทำเอาคนไทยแห่เมนต์ว่า แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

โดยผู้ใช้ติ๊กต๊อก @meeze_0319 ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน ได้ทำคลิปวิดีโอปอกทุเรียนลูกใหญ่ ก่อนจะมาชิมกัน โดยมีแคปชั่นว่า ปอกทุเรียนอย่างผิดพลาดมาก เพราะมันไม่สุก คลิปดังกล่าวมีคนเข้าไปชมกว่า 10 ล้านครั้งและกดไลก์กว่า 1 ล้านครั้ง

แต่ที่ดูจะทำให้คนไทยแทบอยากร้องไห้ ก็คงเป็นวิธีการปอกในคลิป ที่เอามีดมาฟันเฉาะ จนแทบไม่เหลือเนื้อทุเรียนให้กิน

และต่างเข้าไปคอมเมนต์ในติ๊กต๊อกรัวๆ อาทิ

“วงการปอกทุเรียนต้องสั่นสะเทอนเมื่อเจอคุณยายท่านนี้”

“น้ำตาจะไหลอยากเข้าไปจับมือแล้วพูดว่า เดี๋ยวทำให้นะคะ”

“Why did You cut the durian like that” (ทำไมถึงหั่นทุเรียนแบบนั้น”

“ยูทูบมีค่ะ ช่วยเปิดดูหน่อย”

“ธุรกิจใหม่ ทำคู่วิธีปอกทุเรียน ปอกทุเรียนให้ต่างชาติ ใครเอาบ้าง”

นอกจากนี้ ยังมีชาวอาเซียนหลายคน อาทิ ชาวมาเลเซีย ที่เข้าไปคอมเมนต์เช่นกัน ว่าทำให้รู้สึกใจสลาย ที่ปอกทุเรียนเช่นนี้ ครั้งหน้าสามารถเปิดดูที่ยูทูบได้