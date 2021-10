มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ‘ขอโทษ’ หลัง Facebook, Instagram, WhatsApp ล่มทั่วโลก 6 ชั่วโมง

ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ‘มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก’ โพสต์ชี้แจง Facebook, Instagram, WhatsApp และ Messenger กลับมาออนไลน์ใช้งานได้แล้วเรียบร้อย โดยขออภัยสําหรับการขัดข้องในช่วงหลายชั่วโมงของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 น้อมรับผิดต่อชาวโลกที่ต้องพึ่งพาบริการของเฟซบุ๊กที่ต้องเชื่อมต่อกับคนที่ห่วงใย

การโพสต์ของผู้ก่อตั้ง Facebook ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดปัญหาเครือข่ายครั้งใหญ่จนทำให้ Instagram, WhatsApp, Messenger และ Oculus ล่มทั้งเครือในช่วงก่อนเที่ยงวันตามเวลาสหรัฐ ซึ่งตรงกับช่วงกลางดึกของประเทศไทย รายงานระบุว่า ต้องใช้เวลาเกือบ 6 ชั่วโมงกว่าระบบจะได้รับการแก้ไข และกลับมาทำงานให้ชาวออนไลน์ได้อีกครั้ง

ความผิดพลาดรอบนี้ถูกมองเป็นการหยุดชะงักที่เลวร้ายที่สุดสำหรับ Facebook นับตั้งแต่เหตุการณ์ในปี 2562 ซึ่งทำให้บริการล่มไปนานกว่า 10 ชั่วโมง เป็นการหยุดชะงักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็ก และครีเอเตอร์ที่พึ่งพาแพลตฟอร์มเพื่อรายได้โดยตรง

รายงานระบุว่า การทดสอบเซิร์ฟเวอร์ผ่าน DNSchecker.org พบว่าระบบของ Facebook กลับมาทำงานเรียบร้อยในเวลา 17.30 น. (ET) ซึ่งตลอดเวลาที่ระบบยังใช้การไม่ได้ วิศวกรของบริษัทออกมาโพสต์แสดงการรับรู้ว่ากำลังเร่งมือแก้ไขปัญหาการใช้งานอย่างเร่งด่วน

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021