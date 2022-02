สัตวแพทย์ชื่อดัง ห่วงสวนสัตว์รร.หรูเขาใหญ่ ม้าแคระมีโรคผิวหนัง-กระต่ายไม่มีอาหาร

สัตวแพทย์ชื่อดัง ห่วงสภาพสวนสัตว์ร.ร.หรูเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร. นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ไปเขาใหญ่มา ได้ไปดูสวนสัตว์ที่ให้เด็กๆซื้ออาหารให้กินคนละร้อยบาท (แต่แทบไม่มีคนมาเที่ยวช่วงนี้) ในบริเวณโรงแรมหรูแห่งหนึ่ง เข้าใจว่าช่วงโควิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทรุดลง… แต่สัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงเพื่อทำเงิน ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนช่วงเฟื่องฟู เห็นภาพแพะพยายามลับเขากับรั้วที่มีลวดพังๆยื่นออกมา จนน่าเป็นห่วงว่าจะโดนทิ่มหน้าทิ่มตาเหวอะ เพราะไม่มีสิ่งที่เขาจะใช้ลับเขาได้เลยในกรงอันแออัด

กระต่ายที่ไม่มีอาหารและสิ่งกัดแทะเป็นenrichment มีถังน้ำพลาสติกตะไคร่ขึ้นมีน้ำไม่ถึงครึ่งวางอยู่ ตัวสัตว์ดูขนสกปรก

ม้าแคระที่มีโรคผิวหนัง ยืนอยู่ในคอกแคบๆ มีมุ้งที่เปิดไว้…(ควรปิดเพื่อป้องกันโรคที่ติดต่อจากแมลง AHS) ดูซึมเศร้า

มีคนนั่งคอยเก็บเงินในบูธคนนึง ถึงแม้สัตว์จะไม่ถึงกับผอมตาย แต่เขาควรจะมีโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้พอควร

ฝากบอกกับทุกที่ที่มีสัตว์ไว้โชว์ด้วยนะคะ…สงสาร…ขอแค่ให้สัตว์ทุกตัวมีสวัสดิภาพ จากการมีอิสรภาพ 5 ข้อคือ 1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) 3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury, and disease) 4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) 5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behaviour)

ไม่ได้อยากจะตำหนิมากมาย เข้าใจว่าต้องลดต้นทุน ลดบุคลากรในช่วงนี้…และไม่ใช่มีแต่ที่นี่…แค่ขอความเมตตากับสัตว์ที่มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยทำมาหากินบ้าง นึกเสียว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ หรือลดเจ้ากรรมนายเวรชาติหน้าก็ได้ค่ะ ฝากไปถึงสวนสัตว์น้อยใหญ่ทุกแห่งเลยนะคะ