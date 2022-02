นทท.ขอบคุณโซเชียล หลังโดนขโมยเงินแสน ผู้หวังดีมอบเงินช่วย คนภูเก็ตให้ทานฟรี ตร.เร่งตามคดี

นทท.กรีก ขอบคุณโซเชียล หลังโดนขโมยเงินแสน ผู้หวังดีมอบเงินช่วย คนภูเก็ตให้ทานฟรี ตร.เร่งตามคดี

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Khamkaew Beer ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้เสียหายชาวกรีกที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ถูกมือดีขโมยเงิน 4,900 ยูโร หรือเกือบ 200,000 บาท ขณะครอบครัวผู้เสียหายเก็บเงินไว้ในรถและไม่ได้ล็อก ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ไปลงบันทึกประจำวันกับ สภ.กะรน จ.ภูเก็ต พร้อมเปิดเผยว่าจะไม่ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ หากนำเงินมาคืน และจะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์ออกไป พร้อมมีบางส่วนเสนอตัวให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย เช่น เพจเฟซบุ๊ก KNIGHTS BORDER ที่ระบุวานนี้ (2 กุมภาพันธ์) ว่า ตัวแทนเพจ KNIGHTS BORDER ได้เดินทางนำเงิน จำนวน 51,000 บาท ไปมอบให้ครอบครัวคุณอเล็กซ์ เพื่อเยียวยาจิตใจ และช่วยเหลือให้เขาและครอบครัวได้มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเดินทางกลับ เด็กๆ จะได้เที่ยวต่อ และรู้สึกประทับใจในคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งเขา เงินจำนวนดังกล่าวแอดมินได้รับประสานจากพี่ชายที่เคารพ เป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์จะออกนาม สุดท้ายนี้ขอให้ตำรวจภูเก็ตจับโจรขโมยรายนี้ได้ในเร็ววัน

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Khamkaew Beer เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตามหาคนร้ายและดำเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ โดยอเล็กซ์ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วนกันแชร์ และยินดีให้ความช่วยเหลือ

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตามหาคนร้ายและดำเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ตอนนี้อเล็กซ์ฝากขอบคุณทุกๆ คนที่ช่วนกันแชร์เรื่องราวของเค้า ทุกๆ ฝ่าย และทุกๆ หน่วยงาน

“ขอบคุณเจ้าหน้าตำรวจและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะรนที่เร่งดำเนินเรื่องให้อยู่ในตอนนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดอาทิตย์ผ่านมาทำให้เค้าไม่มีความสุขกับช่วง Holidays ไม่สบายใจ และเป็นกังวลตลอดเวลา ยังรู้สึกเศร้าใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เค้าไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแบบนี้

“แต่ในวันนี้ เมื่อได้เข้าไปพูดคุยกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกะรน พร้อมกับนักข่าว มันทำให้เค้ามีความหวังขึ้นมา และได้เปลี่ยนความรู้สึกของเค้าให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังมีหลายคนติดต่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องอาหาร ขอบคุณร้านอาหารวีแกนภูเก็ตที่ให้ครอบครัวอเล็กซ์ไปทานอาหารตลอดเวลา ไม่ว่าตอนไหนก็ได้ โดยไม่คิดเงิน

“ขอบคุณหลายๆ คนที่ส่งข้อความมาให้คำแนะนำ ให้เบาะแสในการตามหาคนร้ายและยังมีหลายๆ ฝ่ายหลายๆ คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อเล็กซ์ฝากบอกว่า ‘Beer, please add, that with their magical touch, they make my sadness and depression dissapear. I feel calmness’

“ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ ที่เหลือก็รอว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ขอกำลังใจให้ครอบครัวอเล็กซ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาคนร้ายได้เร็วๆ ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง