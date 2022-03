เปิดที่มา ‘The truth will set you free’ ประโยคดังจากปาก ‘โบ TK’

ที่มา The truth will set you free ประโยคจากปาก ‘โบ TK’ และคติมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ภายหลังจากที่ โบ ทีเค หรือ โบ สุรัตนาวี ออกมาแถลงข่าว หลังให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่สภ.เมืองนนทบุรี โดยโบ ได้ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ตรงกับที่ กระติก อิจศรินทร์ เล่าในคืนเกิดเหตุ และอยากจะทวงความยุติธรรมคืน

และได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ” The truth will set you free สัจจะจะทำให้คุณเป็นไท ความจริงเท่านั้นที่จะทำให้คุณปลอดภัย”

สำหรับประโยคดังกล่าว มาจากข้อความในคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่ พระเยซู ได้ตอบคำถามนักบุญจอห์น ตามคำบอกเล่าที่ 8:32 ที่ว่า “and you will know the truth, and the truth will set you free.”

ในฉบับคาทอลิกแปลว่า “ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” ขณะที่โปรเตสแตนต์ จะหมายความว่า “สัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”

พร้อมกันนี้ ประโยคที่ว่า “And Ye Shall Know the Truth and the Truth Shall Make You Free” หรือ ท่านจะได้รู้ความจริง และความจริงจะทำให้เป็นไท นี้ ได้ถูกแกะสลักไว้ที่สำนักงานใหญ่ของ สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ ซีไอเอ

รวมทั้งยังเป็นมอตโต้ ของหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น University of Portland, Ottawa University, St. Augustine’s University, Southern Methodist University, University of Tennessee, University of San Martín de Porres, Doshisha University, Caltech (semi-officially) and Johns Hopkins University

รวมไปถึง มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยชื่อดังของเกาหลี ที่ให้ความสำคัญกับหลักการแห่งความจริงและเสรีภาพ ยังได้ยกประโยคนี้ที่ว่า “If you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free”

“หากยึดมั่นในคำสอน จะถือเป็นศิษย์ของเราจริงๆ แล้วจะได้รู้ถึงความจริง และความจริงจะทำให้คุณเป็นไท” เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยด้วย