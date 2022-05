ชายวัย 53 เพิ่งรู้ตัวว่าดังในโซเชียล หลังเด็กข้างบ้านเกาะรั้วร้อง ‘อยากเจอธานอส’

รถยนต์ Google Street View ซึ่งทำหน้าที่สำรวจและเก็บภาพเส้นทางตามตรอกซอกซอยต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพแผนที่ในมุมมองเสมือนจริง ได้กลายเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คนที่อยากจะเจอรถคันดังกล่าวสักครั้ง เพราะนั่นหมายความว่าภาพชั่วเวลาขณะที่รถคันดังกล่าวบันทึกภาพ จะไปโผล่การค้นหาเส้นทางใน กูเกิล แมป (Google Map) แต่นั่นหมายถึงว่าต้องรอทางกูเกิลนำเข้ากระบวนการเสียก่อนนะ

อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฏในมุมมองเสมือนของกูเกิล แมป นั้นก็มีทั้งคนที่รู้ตัวบ้าง รวมถึงไม่รู้ตัวว่าถูกถ่ายอยู่

ดังเช่น ในกรณีของ มาร์เชล จูเลียส วัย 53 ปี นักเขียน นักข่าวบันเทิง ผู้กำกับ และนักวิจารณ์หนัง ชาวอังกฤษ ที่จู่ๆ ก็กลายเป็นคนดังอย่างไม่รู้ตัว หลังมีการเผยแพร่ภาพของเขาขณะกำลังสวมถุงมือธานอส ยืนหน้าถังขยะหน้าบ้าน จนกลายเป็นไวรัล

โดย จูเลียส เล่าผ่านแอคเคาต์ทวิตเตอร์ของเขา @MarshallJulius ว่า “เพื่อนบ้านของฉันโผล่มาพร้อมกับลูกชายของเขา บอกว่าต้องการเจอฉัน หรือให้ฉันไปบ้านของเขา เพราะว่าฉันคือธานอสผู้โด่งดังในกูเกิล แมป ปรากฏว่าฉันถูกบันทึกภาพดังกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อน”

ทั้งนี้ ธานอส เป็นตัวละครชื่อดัง จากจักรวาลมาร์เวล ที่ดีดนิ้วทีเดียวก็ทำประชากรสลายหายไปเกินครึ่ง

โดยปฏิกิริยาของชาวเน็ตเมืองผู้ดี หลังภาพของเขากลายเป็นไวรัล คือ

“นี่มันเจ๋งมากเลยนะ”

“ฉันรู้ว่าธานอสมีอยู่จริง!”

“ฉลาดมาก ต่อไปนี้ก็แค่ใช้ไทม์สโตนเพื่อเอาถังขยะออกมาให้ตรงเวลา”

My neighbour popped round with his son. He wanted to meet me as, at least in their house, I'm the "Famous Google Maps Thanos Guy". Turns out I was snapped on Street View a few years ago! 🤓 pic.twitter.com/REzOxkaaWP

— Marshall Julius 🇺🇦 (@MarshallJulius) May 3, 2022