บัณฑิตสาว ตัดชุดครุยให้ ‘แมว’ หลังเข้าเรียนผ่านซูมด้วยทุกวัน นายกเทศมนตรีร่วมยินดี

เป็นไวรัลในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ กับรูปภาพบัณฑิตสาวในชุดครุยเคียงข้างกับแมวเหมียวตัวเล็กในชุดครุยน่ารัก

โดยมีรายงานว่า “ฟรานเซสกา” บัณฑิตสาวรายดังกล่าว เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า @francescabourdier จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน สหรัฐอเมริกา ที่มีแมวคู่ใจชื่อว่า “สุกี้” (Suki)

ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า

“ใช่แล้ว เจ้าเหมียวของฉันร่วมฟังเลคเชอร์ผ่านซูมทุกวัน ฉันเลยคิดว่าเราทั้งคู่เรียนจบจากมหา’ลัยเท็กซัส ออสตินด้วยกัน” หลังจากนั้นภาพของเธอกับแมวเหมียวในชุดครุยก็ได้กลายเป็นไวรัลดัง

แม้กระทั่ง สตีฟ แอดเลอร์ นายกเทศมนตรีเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ก็ยังได้แชร์โพสต์ของเธอในทวิตเตอร์และกล่าวว่า

“ยินดีกับฟรานเซสกา สุกี้ และนักศึกษาทุกท่าน (และแมว) ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จากรั้วโรงเรียนเก่าของผม”

Congratulations to Francesca, Suki and all students (and cats) who graduated this year from my alma mater of @UTAustin! 🤘 https://t.co/doad1S9Y8W

— Mayor Adler | Get vaccinated! (@MayorAdler) June 2, 2022