จำคุก ‘แกะ’ 3 ปี เหตุฆาตกรรมหญิงซูดานเสียชีวิต ปรับเจ้าของเป็นวัว 5 ตัว

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวในหลายประเทศ ถึงกรณีแกะนักฆ่าถูกคุมตัวไปรับโทษ โดยเหตุเกิดในประเทศซูดานใต้ หลังแกะตัวหนึ่งโจมตีหญิงวัย 45 ปี ทำร้ายซ้ำหลายครั้ง จนเธอได้รับบาดเจ็บบริเวณซี่โครง กระทั่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

แกะนักฆ่า จึงถูกควบคุมตัวทันทีหลังจากเธอเสียชีวิตลง

ทั้งนี้ แกะ ตัวดังกล่าว ถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา 3 ปี หลังก่อเหตุสังหารในทุ่งนา และเมื่อถูกปล่อยตัวมีข้อบังคับว่าจะต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และศาลยังตัดสินให้เจ้าของแกะชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เป็น วัว จำนวน 5 ตัว

นายกเทศมนตรีของเมือง ชี้แจงว่า เจ้าของแกะเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีความผิด และแกะตัวนี้กระทำความผิดเพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงถูกควบคุมตัวก่อนส่งต่อไปยังชั้นศาล ซึ่งสัตว์ตัวนี้จะถูกส่งไปรับโทษในค่ายทหารเป็นเวลา 3 ปี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เปิดเผยกับ สถานีวิทยุ Eye ของประเทศซูดานไว้ว่า “หน้าที่ของพวกเราในฐานะตำรวจคือรักษาความปลอดภัยและสลายการต่อสู้ ซึ่งขณะนี้แกะอยู่ในการควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจเมือง Maleng Agok Payam”

อย่างไรก็ตาม ในซูดานใต้ “วัว” นับเป็นรูปแบบเงินตราที่เป็นที่ต้องการในประเทศ เจ้าของแกะนักฆ่ากำลังนับสินทรัพย์ในการชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยศาลสั่งให้เขาชดเชยด้วย “วัว” และทั้งสองครอบครัวได้ลงนามรับทราบในข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้นำชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นพยานแล้ว

ที่มา : mirror, ladbible

Sheep sentenced to three years in jail for killing old woman in South Sudan 🇸🇸 https://t.co/p3dvFwSSY5 pic.twitter.com/fC6DwJsvNl

— Vengeance Is Mine! (@PromoterBoxing) May 21, 2022