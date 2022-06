แบนgymandswim พุ่งอันดับหนึ่ง หลังสมช.พาดพิง ‘บิวกิ้น-พีพี’ ค่ายฟัน ‘พักงาน’ ยาว!

#แบนgymandswim ขึ้นอันดับหนึ่ง หลังสมช.พาดพิง ‘บิวกิ้น-พีพี’ ค่ายโร่แถลงขอโทษ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เรียกว่าโลกออนไลน์มีบรรยากาศคุกรุ่น หลังมีดราม่าสมาชิกวงดนตรี Gym and swim ศิลปินในค่าย Parinam Music ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับศิลปินชื่อดัง อย่าง บิวกิ้น และพีพี ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทการทำงานในฐานะศิลปินคนดนตรี และมีบางส่วนพาดพิงไปถึงเรื่องเพศสภาพ ส่งผลให้แฟนคลับของบิวกิ้นและพีพี รวมถึงผู้บริโภคผลงานดนตรีเห็นแล้วไม่สบายใจ เพราะยังมีการพาดพิงถึงศิลปินรายอื่นอีกด้วย

จนมีการติดแฮชแท็ก #แบนgymandswim เรียกร้องให้ค่ายต้นสังกัดพิจารณาพฤติกรรมของสมาชิกรายดังกล่าว กระทั่งขึ้นเทรนด์ฮิตอันดับ 1 (ตั้งแต่ช่วงเวลาราวๆ 20.35 – 22.50 น.) ในทวิตเตอร์ มีผู้ทวิตติดแฮชแท็กดังกล่าวแล้วกว่า 3 แสนครั้ง (ยอดเมื่อเวลา 22.44 น. วันที่ 4 มิ.ย.)

ล่าสุด เมื่อเวลา 21.58 น. วันเดียวกันนี้ ค่าย Parinam Music ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

เรื่อง: แถลงการณ์ขอโทษ

.

จากกรณีที่หนึ่งในสมาชิกวง Gym and Swim ได้คอมเมนท์ เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปิน พีพี และบิวกิ้น จนทำให้เกิดความเสียหายนั้น

.

ค่าย Parinam Music ผู้ดูแลวง Gym and Swim ขอแสดงความเสียใจต่อการกระทำที่ขาดวิจารญาณ และขออภัยอย่างสูงต่อทั้ง พีพี และบิวกิ้น รวมถึงแฟนคลับ มา ณ ที่นี้

.

โดยทางค่ายจะดำเนินการ พักงานวง Gym and Swim เป็นเวลา 6 เดือน

ส่วนสมาชิกวงที่คอมเมนท์ไม่เหมาะสมนั้น ให้พักงานอย่างไม่มีกำหนด

.

ทั้งนี้ทางค่ายต้องขออภัยศิลปิน พีพี และบิวกิ้น และแฟนคลับอีกครั้ง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลศิลปินเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

.

4 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้หลังจากที่ค่ายออกแถลงการณ์ขอโทษและชี้แจงผลการตัดสินโทษของศิลปินในการดูแลแล้ว ทว่าผู้ใช้งานในโลกออนไลน์ส่วนมากยังแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องว่า ทางค่ายควรออกมาชี้แจงในกรณีที่สมาชิกวงดนตรีดังกล่าวได้พาดพิงถึงศิลปินรายอื่นๆ นอกเหนือจากบิวกินและพีพีด้วย เพราะได้รับความเสียหายเหมือนกัน อาทิ

“ทัศนคติโหดมาก เหยียดเพศ เหยียดแนวเพลงอื่น ต้องเป็นแบบของตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมถึงคิดว่าดี”

“ค่อนข้างผิดหวังมากเลยนะคะ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ แต่มีคนขุดไปถึงความเห็นเก่าๆ ที่เค้าเคยโพสไว้แล้วตกใจมาก รู้สึกผิดหวังเพราะเป็นวงที่เราเสพผลงานจริงๆ ไม่ใช่ตัวบุคคล ปล. เป็นกำลังใจให้สมาชิกวงท่านอื่นด้วยค่ะ”

“มันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะที่เป็นแบบนี้.. ซ้ำๆแบบนี้ไม่มีจิตสำนึกละ”

“เผื่อค่ายยังไม่ทราบ จะบอกว่าไม่ใช่แค่บิวกิ้นพีพีแล้วล่ะค่ะ “