คนแน่นร้าน แมคโดนัลด์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่า ก่อนปิดปลายเดือนนี้ อีก 2 ปีพบกันใหม่!!

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ประชาชนจำนวนมากพากันไปที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่า ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เป็นการปิดตำนานร้านแมคโดนัลด์สาขาแรกในประเทศไทย

โดยทางร้านได้จัดแคมเปญ “Good bye for now but not forever” ให้ลูกค้ารับฟรี เสื้อยืด 50 ปี บิ๊กแมค ลิมิเต็ด อิดิชั่น สีขาว 1 ตัว มูลค่า 99 บาท เมื่อซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มครบ 200 บาทขึ้นไป (ต่อใบเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิ.ย.65 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าไปใช้บริการจำนวนมาก

ขณะที่เพจ McDonald’s ได้โพสต์ภาพของลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านจำนวนมาก พร้อมกับแจ้งว่า ร้านแมคโดนัลด์ สาขาอัมรินทร์พลาซ่า จะเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ตามการปิดปรับปรุงของห้างอัมรินทร์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา แล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีก 2 ปีข้างหน้า