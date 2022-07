อุ๊งอิ๊ง ควงเอม โพสต์รูปคู่ ‘แจ็คสัน’ ลั่นไม่แปลกใจทำไมมีแฟนคลับทั่วโลก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม อุ๊งอิ๊ง – แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ได้โพสต์ภาพตนเองและพี่สาว เอม – พินทองทา ชินวัตร ถ่ายคู่กับ “แจ็คสัน หวัง” ไอดอลหนุ่ม สมาชิกวง GOT7 ซึ่งเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว THE MATCH : Red World Opening Live “Jackson Wang”

โดยระบุว่า “Thank you for choosing @rosewoodbangkok 💙 we hope you and your team have the best time here. ไม่แปลกใจเลยทำไม #พี่แจ๊ค ถึงมีแฟนคลับทั่วโลก นอกจากความสามารถล้นเหลือแล้ว ยังเป็นคนที่น่ารักมากๆอีกด้วย ประทับใจจจจ 🥰 #jacksonwang”