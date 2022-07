บ่นระงม ผู้ใช้โวย MS Team ล่มนานเป็นชั่วโมง กระทบเรียน-ประชุมออนไลน์

เรียกว่า พนักงานออฟฟิส และ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ทั้งหลาย บ่นระงม เมื่อโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ทีมส์ หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการสนทนาออนไลน์ หรือ จัดเก็บไฟล์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เกิดล่ม ไม่สามารเข้าไปใช้งานได้ ทำให้หลายคนต่างเดือดร้อน

ทั้งยังทำให้ MS Team ขึ้นอันดับ 6 ในทวิตเตอร์ บ่นระงมถึงโปรแกรมดังกล่าว หลายคนบอกว่า ใช้ได้ แต่สักพักก็ใช้ไม่ค่อยได้ ขณะที่บางคนบอกว่า ล่มมานานนับชั่วโมงแล้ว

โดย Microsoft 365 Status ได้ออกมาทวิตว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว

We've received reports of users being unable to access Microsoft Teams or leverage any features. We're investigating the issue and further updates can be found in your Service Health Dashboard via TM402718.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 21, 2022