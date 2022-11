ไฮโซลูกนัท โพสต์หวานถึงภรรยา หลังแอนให้อภัย

หลังจากที่ ลูกนัท-ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตแกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ โพสต์ขอโทษภรรยา “แอนนา-หทัยรัตน์ วิทยพูม” ปมท้าหย่า โดยระบุว่าเกิดความน้อยใจที่ไร้เหตุผล ไม่โทษสารมึนเมานอกจากตัวเอง พร้อมทั้งระบุว่ายังรักแอนที่สุดนั้น

ต่อมา แอน ได้โพสต์ให้อภัย โดยระบุว่า “ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะให้อภัย”

โดยหลังจากที่แอนโพสต์ให้อภัย ลูกนัทได้โพสต์ไอจีสตรอรี่หวานๆ ถึงภรรยาสาว อาทิ Heaven is where you are,, Every sunset with you., ชอบมั้ยจ๊ะ? พร้อมกับแท็กไอจีของภรรยาสาว

ขณะที่เฟซบุ๊กของภรรยาสาว ยังคงมีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง โดยต่างชื่นชมถึงความเก่งและความแกร่งของแอน ทั้งขอให้ทั้งคู่ผ่านอุปสรรคไปได้