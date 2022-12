แห่เสนอชื่อนางงามในดวงใจ หลัง ‘แอน จักรพงษ์’ ถามใครควรมาเปิดตัว ‘มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส’ เวอร์ชั่นใหม่ ราคากว่า 200 ล้าน

แห่เสนอชื่อนางงามในดวงใจ หลัง ‘แอน จักรพงษ์’ ถาม ใครควรมาเปิดตัว ‘มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส’ เวอร์ชั่นใหม่ ราคากว่า 200 ล้าน

นับตั้งแต่ “แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก

เวลานี้ไม่ว่า “แอน จักรพงษ์” จะขยับตัวไปทางไหน ผู้คนให้ความสนใจอย่างมาก

ล่าสุด “แอน จักรพงษ์” โพสต์ข้อความถามแฟนๆนางงาม ผ่านเพจ Anne Jakrajutatip ว่า “มงกุฎจักรวาลเวอร์ชั่นใหม่ราคา 200 ล้าน! ใครควรเป็นคนมาเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้ ? Tell me please! WHO deserves to unveil it? The New Version of our Universe Crown is so Powerful, Meaningful and highly Aesthetic which is worth at almost USD 6 millions. I’m extremely excited to announce it together with @fred_mouawad in this up coming December before having our 71 st Queen in New Orleans. #missuniverse“

หลังจากโพตส์ไปไม่นาน แฟนนางงามเข้ามาคอมเมนต์สนั่น บอกชื่อนางงามในดวงใจที่อยากให้ “แอน จักรพงษ์” เชิญมาเปิดตัวมงกุฎจักรวาลเวอร์ชั่นใหม่ จำนวนมาก บางคนอยากให้

อย่างเพจ “บ้า – น – นางงามจักรวาล” ออกมาโพตส์ข้อความระบุว่า “#อยากให้ใครมา งานเปิดตัวมงกุฎ Miss Universe 2022 ที่ประเทศไทยในเดือนธันวานี้ ส่วนตัวอยากให้ตัวแทนมิสยูนิเวิร์สผู้ครองมงกุฎแต่ละรุ่นมาร่วมงาน คละให้ได้ทุกทวีป ทุกสีผิว ซึ่งมีทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นที่ 1-4 เข้าใจได้ แม่ๆ อายุมากแล้ว การจะเดินจะเหินคงลำบาก รุ่นที่ 5 มี 2 แบบหลักๆ แบบแรกก็ให้ป้าปุ๊กมาในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนแรกของไทย ส่วนแบบที่ 2 มีให้เลือกเยอะเลยจะให้ใครมา รุ่นที่ 6 มิกิโมโต้ นางงามปังๆ หลายคน ที่เคาะ 2004 “เจนนิเฟอร์” เพราะอยากให้มีจักรวาลจากทวีปออสเตรเลียมาร่วมด้วย รุ่นที่ 7 เหล็กดัด แน่นอนหนึ่งเดียว 2008 “ดายานา” จากเวเนซุเอลา รุ่นที่ 8 เน็กซัส เคาะ 2012 “โอลิเวีย” ตัวแทนนางงามจักรวาลจากสหรัฐอเมริกา ในฐานะบ้านหลังแรกขององค์กร รุ่นที่ 9 DIC เคาะ 2014 “เปาลีนา” โคลอมเบีย นางงามจักรวาลที่กะเทยไทยชอบมากคนหนึ่ง แบบม้วนเดียวจบ หรือ 2016 “หมอไอ” จากฝรั่งเศสก็ได้จะได้มีทวีปยุโรป รุ่นที่ 10 ปลดล็อคให้นาง 2019 “โซซิบินิ” จากแอฟริกาใต้ กะเทยไทยจะได้บอกสมมงสักที และที่ขาดไม่ได้ 2021 “ฮานาส” มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุด”

จน “แอน จักร์พงษ์” ออกมาโพตส์แซวว่า “พอแม่ถามหน่อย…ขอจัดใหญ่เลยนะคะ”