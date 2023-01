เปิดคำทำนาย ‘นอสตราดามุส’ ปี 2023 เกิดมหาสงคราม-ข้าวยากหมากแพง-ปชช.ลุกฮือ-อากาศวิกฤต

เปิดคำทำนาย ‘นอสตราดามุส’ ปี 2023 เกิดมหาสงคราม-ข้าวยากหมากแพง-ปชช.ลุกฮือ-สภาพอากาศวิกฤต

เข้าสู่ศักราชใหม่ในปีกระต่าย พ.ศ.2566 หรือตรงกับปี ค.ศ.2023 หลายๆ คนก็คงอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการรับมือ

สำหรับคำทำนายที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานหายร้อยปี ก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาบอกเล่ากันทุกๆ ปี ที่เข้าสู่ศักราชใหม่ นั่นก็คือคำทำนายของนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศส “นอสตราดามุส” ซึ่งผู้เขียนหนังสือ “Les Prophéties” เมื่อปี 1555 ได้รวบรวมคำทำนายของนอสตราดามุสเอาไว้ ซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตรงกับคำพยากรณ์

โดยในปี ค.ศ.2023 ผู้ที่ศึกษาคำทำนายของนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศส ได้มีการตีความ และสรุปเนื้อหาถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในปีนี้ อาทิ

๐มหาสงครามครั้งใหญ่

ซึ่งคำทำนายของนอสตราดามุส มีท่อนหนึ่งระบุว่า “สงครามครั้งใหญ่ยาวนาน 7 เดือน ผู้คนล้มตายเพราะความชั่วร้าย” หรือ “Seven months into the Great War, people dead of evil-doing.”

ส่วนใหญ่มักจะตีความว่า น่าจะหมายถึงสงครามรัสเซีย กับยูเครน ซึ่งยืดเยื้อมาเกือบ 1 ปี และน่าจะยืดเยื้อยาวนานออกไปอีก

๐วิกฤตเศรษฐกิจ-ข้าวยากหมากแพง

เรื่องนี้คำทำนายบอกไว้ว่า “การขาดแคลนอาหารรุนแรง ข้าวสาลีจะมีราคาพุ่งสูงขึ้น จนมนุษย์ต้องกินกันเอง” หรือ “No abbots, no monks, no novices to learn; honey shall cost far more than candle-wax,” และ “So high will the bushel of wheat rise, that man will be eating his fellow man.”

ประเด็นนี้ นักตีความมองไปถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ และพลังงาน ที่กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลก ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ลากยาวมาจนถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน และยังคงจะลากยาวกันต่อไป ทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงพุ่งสูง ราคาเชื้อเพลิง และพลังงาน ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ข้าวปลาอาหารราคาแพง และความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจน จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ

๐สภาพอากาศเข้าขั้นวิกฤต

อีกคำทำนายที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลก ที่ระบุว่า “40 ปี จะไม่มีรุ้งกินน้ำ 40 ปี จะเห็นรุ้งกินน้ำทุกวัน แผ่นดินที่แห้งแล้งจะยิ่งแห้งแล้ง และเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเกิดรุ้งกินน้ำ”

ผู้ศึกษาคำทำนาย มองว่าภัยพิบัติใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแล้ง หรือน้ำท่วมใหญ่ สอดคล้องกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกวันนี้ จะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

๐ประชาชนลุกฮือทุกหัวระแหง

คำทำนายที่ว่า “ไม่ช้าก็เร็ว จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ความสยดสยอง และการล้างแค้นที่น่าหวาดกลัว”

คำทำนายนี้ ถูกโยกกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ประชาชนทั่วทุกหัวระแหงได้รับความเดือดร้อน คนรวยยิ่งรวย คนจนยิ่งจน นำมาสู่ความเหลื่อมล้ำ จนอาจทำให้ประชาชนที่ยากจน อดยาก ยากแค้น ลุกฮือขึ้น

๐ดับฝันสู่ดาวอังคาร

คำทำนายที่ว่า แสงสว่างแห่งดาวอังคารจะดับลง หรือ “Celestial fire when the lights of Mars will go out.”

ซึ่งผู้ที่ศึกษาคำทำนาย ตีความว่าน่าจะเป็นกรณีของ อีลอน มัสก์ นักธุรกิจระดับโลก ที่ลงทุนเรื่อง Space X เพื่อพาบรรดาอภิมหาเศรษฐีไปท่องเที่ยวในอวกาศ รวมถึง จะพาผู้คนดาวอังคารให้ได้ภายในปี 2026 แต่ถ้าคำทำนายนี้เป็นจริง ก็น่าจะหมายถึงความฝันของ อีลอน มัสก์ ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง

เมื่อได้ดูได้ฟังคำทำนายของ นอสตราดามุส กันแล้ว ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันเกินกว่าเหตุ แต่ก็ต้องไม่ประมาท คงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิด หรือไม่เกิดขึ้น