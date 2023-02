เจ้าของเพจดัง ผู้ป่วยมะเร็งร้าย ออกเดินทางครั้งใหม่แล้ว คนแห่คอมเมนต์ ร่วมอาลัย

เจ้าของเพจดัง ผู้ป่วยมะเร็งร้าย ออกเดินทางครั้งใหม่แล้ว คนแห่ร่วมอาลัย

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนมกราคม กิ๊ฟ ฐิตารีย์ เถรกุล ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “แฝดมะเร็งสวย รวยความสุข” ที่บอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเรื่องมะเร็งให้กับใครหลายคน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก เผยเรื่องเศร้าว่าเตรียมจะไปอยู่ดาวใหม่ในอีกไม่กี่วัน หลังแพทย์แจ้งว่า ตับหยุดการทำงานแล้ว

Advertisment

ล่าสุด เฟซบุ๊ก ย่าแพท ลาสเวกัส ได้โพสต์แจ้งข่าว โดยว่า

“กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยทำให้คำอธิฐานที่แสนเศร้านั้น..เป็นความจริง

เมื่อวันศุกร์ช่วงค่ำ ได้เดินทางเข้าไปกอดน้องกิฟท์ตามคำที่กิฟท์บอกไว้…ย่าแพท เข้ามากอดหนูหน่อยนะคะ

Advertisement

ทำใจอยู่หลายวัน… จึงตัดสินใจเข้าไปหาเมื่อวันศุกร์ ภาพที่เห็นน้องหลับเพราะฤทธิ์ของมอร์ฟีน

เราไม่เรียกให้น้องตื่นเพราะอยากให้หลับอย่างสงบ ได้แต่ค่อยๆ จับมือน้องเอามากุมไว้แล้วบอกในใจว่า.. ย่าแพท มากอดกิฟท์แล้วนะคะ วันนี้วันศุกร์ ย่ามาหาตามที่กิฟท์บอกไว้ เพื่อให้กิฟท์สุขใจขึ้นนะคะ

คิดอะไรไม่ออกได้แต่นึกถึงบทแผ่เมตตา และนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองได้สร้างไว้ โปรดช่วยแผ่บารมีถึงกิฟท์ โปรดช่วยให้กิฟท์หมดทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดทรมานที่กำลังเผชิญอยู่ ขอให้น้องหมดเวร หมดกรรมในภพนี้…

เจ้ากรรมนายเวรของกิฟท์ โปรดอโหสิกรรมด้วยเทอญ ขอให้กุศลผลบุญที่กิฟท์เคยสร้างไว้โปรดนำพาให้กิฟท์ได้ไปอยู่บนดาวดวงใหม่ที่สงบสุขนิรันดร เพราะรักและไม่อยากเห็น

น้องเจ็บปวดทรมาน จึงขออธิษฐานขอให้น้องหลับลงอย่างสงบสุขเสียที

Advertisement

เราบอกน้องกิฟท์ว่า…พระจันทร์เต็มดวงเพราะใกล้ขึ้น 15 ค่ำแล้ว แสงจันทร์สว่างสดใสมาก พระแม่จันทราส่องแสงลงมาเพื่อพากิฟท์กลับสู่บ้านเก่าที่พวกเราต่างจากกันมาแล้วนะคะกิฟท์

เรานั่งกุมมือน้องไว้และคุยอยู่ในใจแบบนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ กิฟท์หลับดูสงบไม่วุ่นวายใจใดๆ คุณแม่และสามีของกิฟท์ เฝ้ากิฟท์แทบไม่ห่างกันเลย

ทุกคนส่งพลังความรักจากใจช่วยกิฟท์อย่างเต็มที่แล้ว..จู่ๆ น้องไคเนส เข้ามาหาคุณพ่อที่นั่งเฝ้ากิฟท์อยู่ปลายเตียง แล้วส่งเสียงเรียกพ่อ ..Daddy what are you doing! พ่อนั่งก้มหน้าอยู่ไม่ได้ตอบ

ลูก ไคเนส จึงส่งเสียงถามพ่ออีก Daddy what are you doing!!

เสียงของไคเนส ทำให้กิฟท์ที่นอนอยู่อย่างสงบนั้นลืมตาขึ้นมาพร้อมหันหน้ามาทางเสียงของลูกทันที!!! สายตาของความเป็นแม่ที่มองตามเสียงของลูกที่เราเห็น…น้ำตาเราร่วงแบบสุดกลั้นไว้จริงๆ

…..แม่…..

ความรักจากคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกนั้นมันไม่สามารถบรรยายได้จากคำพูดใดๆ ได้เลยจริงๆ

หลับให้สบายนะคะ น้องกิฟท์ พวกเราจะรัก และห่วงใยน้องไคเนส กิฟท์ไม่ต้องกังวลหรือห่วงใยอะไรทั้งสิ้น ขอให้หลับอย่างเป็นสุขตลอดกาลนะคะกิฟท์ น้องจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะกิฟท์”

ภายหลังจากนั้น หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์อาลัยให้กับกิ๊ฟ และร่วมอวยพรในการเดินทางไปสู่ดาวดวงใหม่ของเธออีกด้วย