แลกความเห็นสุดมัน ‘ไส้กรอกอีสาน’ กินกับ ‘น้ำจิ้ม’? เหตุสาวอีสานโพสต์คลิป culture shock

แลกความเห็นสุดมัน ‘ไส้กรอกอีสาน’ กินกับ ‘น้ำจิ้ม’ หรือไม่ เหตุสาวอีสานโพสต์คลิป culture shock

จู่ๆ ประเด็น “ไส้กรอกอีสาน” ไม่มีน้ำจิ้ม ได้กลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อผู้ใช้ TikTok @momdontknowthis เผยว่า คนอีสานงง ไส้กรอกอีสานที่เชียงใหม่ไม่มีน้ำจิ้ม culture shock

คอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวพุ่งสูงกว่า 7,500 ความเห็น อาทิ เอ้า เกิดมายังไม่เคยกินน้ำจิ้มกับไส้กรอกอีสานเลย🤣🤣🤣, บ้านเราที่อีสานก็ไม่มีน้ำจิ้มนะ น้ำจิ้มมันเป็นยังไงอ่ะ, ปกติต้องมีน้ำจิ้มเหรอคะ เราไม่เคยกินแบบจิ้มเลย😂, เราก็คนอีสาน ก็งง ต้องมีน้ำจิ้มหรอ 😅, แถวบ้านเรามีและไม่มีนะ5555 ไม่ใช่เรื่องแปลกหน่าาาา

ในเวลาต่อมา เจ้าของคลิปได้ยืนยันว่า ไส้กรอกอีสานที่เอ่ยถึงหมายถึง “ลูกเล็ก” ไม่ใช่ลักษณะ “ลูกใหญ่” แบบเป็นก้อนเต็มคำ

“ทุกคนใจเย็นๆ เรารักเชียงใหม่ ไม่ได้บอกว่าเชียงใหม่ หรือที่อื่นๆ ผิด ไม่มีน้ำจิ้มเราก็กินอยู่ดี แต่ที่อุดรฯที่เราเคยกินเค้าใส่น้ำจิ้มมาด้วย 555555 ใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เจ้าของคลิประบุ

อย่างไรก็ดี ประเด็น “ไส้กรอกอีสาน” ไม่มีน้ำจิ้ม โลกโซเชียลเคยถกกันแล้วหลายครั้งหลายครา เช่นเมื่อ พ.ศ.2564 เพจดังอย่าง ผู้บริโภค เคยเปิดประเด็น “กรุงเทพฯขายไส้กรอกอีสานไม่มีน้ำจิ้ม???” ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นมากกว่า 9,800 รายการ และมีความเห็นหลากหลายเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566)

อาทิ แถว จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ มีน้ำจิ้ม, ภาคใต้ก็มี เพิ่งรู้ตอนมาอยู่, ชลบุรีไม่มีน้ำจิ้ม มีแต่ผัก ขิงดอง มีพริกแห้งแถมให้, แล้วแต่บางที่ บางที่ก็มีน้ำจิ้มให้ บางที่ก็ไม่มี

บางคอมเมนต์ระบุว่า ไม่เคยเจอใส่น้ำจิ้ม ข้องใจตรงไส้กรอกอีสานในกรุงเทพฯไม่เปรี้ยวมากกว่า แย่กว่านั้นบางเจ้าหวานจ๋อยเลย

ถัดมาไม่กี่เดือน เพจผู้บริโภคก็กล่าวถึง “ไส้กรอกอีสาน-น้ำจิ้ม” อีกครั้ง พบว่าเมื่อไป จ.อุบลราชธานี ถึงเจอเมนูไส้กรอกอีสานแบบมีน้ำจิ้ม ซึ่งน้ำจิ้มออกแนวซีฟู้ด แต่ไม่จัดจ้าน และค่อนไปทางหวาน

อย่างไรก็ดี เมนู “ไส้กรอกอีสาน” ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 50 รายชื่ออาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชีย (50 of the best street foods in Asia) ของ CNN Travel โดยอาหารไทยที่ติดในโผ ประกอบด้วย ไข่เจียวปู ข้าวซอย และ ไส้กรอกอีสาน

