แห่ให้กำลังใจล้น สาวโรงงานน้ำตานอง อัดคลิปฝึกสปีกอิงลิช ดันถูกไล่กลับไปทำงาน

แห่ให้กำลังใจล้น สาวโรงงานอัดคลิปฝึกสปีกอิงลิช กลับถูกไล่กลับไปทำงาน

เปิดแอคเคาท์ ฝึกภาษาอังกฤษ ลงใน TikTok meemeemana โดยมีผู้ติดตามผลงานกว่า 5 หมื่นคน พร้อมว่า “ฝึกภาษาอังกฤษ กับมี่มี่มานา”

แบ่งปันคอนเวอร์เซชั่นภาษาอังกฤษ ในเวอร์ชั่นต่างๆ บ้างก็ว่า “ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ดีที่สุด แต่พยายามทำให้ดีที่สุด” หรือการแบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษ อาทิ เมื่อเพื่อนยืมเงิน เธอก็บอกว่า “Can we talk about this later? หรือ ไว้ค่อยคุยกันทีหลังได้ไหม

แต่ก็ไม่วายมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในแง่ลบกับเธอ ว่า “เลิกพยายามพูดอังกฤษแล้วกลับไปทำงานเป็นสาวโรงงานเถอะค่ะ น้ำหน้าเนอะ”

ทำให้ผู้ใช้ TikTok รายดังกล่าว รู้สึกเศร้า โดยออกมาบอกอัดคลิปวิดีโอ ร่ำไห้ พร้อมว่า เป็นสาวโรงงานไม่มีสิทธิพูดภาษาอังกฤษหรือ

ทั้งยังว่า “ฝรั่งดูถูกคนไทย ยังไม่เท่าคนไทยดูถูกกันเอง ทุกคนเท่าเทียมกัน สาวโรงงาน ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง แบ่งปันประโยคภาษาอังกฤษ”

พร้อมรัวภาษาอังกฤษว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร หรือทำอาชีพอะไร คุณสามารถเรียนรู้ และปรับปรุงตัวเอง การที่คุณดูถูกฉัน ไม่ได้ทำให้คุณสูงขึ้น และฉันจะไม่ยอมหยุดที่จะฝึกฝน และพูดภาษาอังกฤษ”

และยังว่า ทุกคนคะ ถึงเวลาแล้วที่จะซัพพอร์ตกัน ไม่ใช่มาบั่นทอนจิตใจกันแบบนี้ ถ้าคุณได้ดูวิดีโอของฉัน ฉันอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ อย่าให้คำพูดคนอื่นมาทำร้ายคุณ แคร์คนที่เขารักเราก็พอแล้ว

“มีมี่เชื่อว่าทุกคนสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ อย่าไปสนใจคำบูลลี่ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์กับชีวิตเรา ภาษาอังกฤษจะสร้างโอกาสให้กับเรา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ”

ทั้งยังทิ้งท้ายไว้ว่า “หรือทำอาชีพอะไรก็ตาม ภาษาจะเปิดโอกาสให้กับเราค่ะ”

โดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิ “คุณพี่เก่งมากๆค่ะ…น้องติดตามมานานและกำลังฝึกเรียนภาษาจากคลิปของพี่ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ. รอดูคลิปต่อไปอีกนะคะ”

“ที่สุด เก่งมาก ไปต่อนะคะ”

“คุณเก่งมาก ฉันผู้ซึ่งจบปริญญา แต่สำเนียงของฉันสู้คุณไม่ได้เลย ฉันรักคุณและขออยู่ข้างคุณ”

“พี่พูดสำเนียงชัดมาก หนูดูคลิปพี่แล้วมีกำลังใจฝึกภาษาต่อเลยขอบคุณมากนะคะ”