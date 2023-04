ตะลึง! “หมอแล็บ” เตือนระวัง หลังพบชาวอินเดียติดเชื้อราจากพืชรายแรกของโลก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน “หมอแล็บแพนด้า” ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง “ชายชาวอินเดียวัย 61 ปี กลายเป็นคนแรกของโลกที่ติดเชื้อราจากพืช”

Advertisment

ทั้งนี้มีรายละเอียดว่า “นี่เป็นรายแรกที่เจอว่าเชื้อราในพืช สามารถติดเชื้อมนุษย์ได้ครับ อย่างกะซีรีส์ The Last of Us ชายคนนี้ทุกข์ทรมานจากการนอนบนเตียง เสียงแหบ กลืนลำบาก เจ็บคอ และอ่อนเพลียในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

วารสาร Medical Mycology Case Reports รายงานว่าชายคนนี้ทำงานคลุกคลีกับ เห็ด และเชื้อราจากพืชต่างๆ มาเป็นเวลานาน จนทำให้ติดเชื้อราสายพันธุ์ Chondrostereum purpureum ซึ่งจริงๆ แล้วเชื้อราตัวนี้ปกติมันจะติดแค่ในพืช แพทย์เปิดเผยว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจมีอันตรายถึงชีวิต และเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นกับราชนิดอื่นๆ ได้เหมือนกัน

Advertisement

ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ พวกเชื้อราต่างๆ ถึงมันจะเป็นเชื้อราจากพืช แต่ตอนนี้เริ่มเจอเคสที่ติดเชื้อในคนบ้างแล้วนะเออ รู้ไว้จะได้ปลอดภัยครับ”