‘เฌอปราง’ ประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 เตรียมจัดคอนเสิร์ตแกรด 29 ต.ค.

เป็นข่าวที่ทำให้แฟนๆ ทั้งตกใจ และใจหาย หลัง น.ส.เฌอปราง อารีย์กุล หรือ เฌอปราง ประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ภายในงาน ” BNK48 Janken Tournament 2023″ ซึ่งเป็นอีเวนต์เป่ายิ้งฉุบเพื่อค้นหาสมาชิก 16 คนที่จะได้เป็นเซ็มบัตสึเพลงใหม่ของ BNK48 จากสมาชิกทั้งหมดของ BNK48 และ CGM48 ทั้ง 74 คน



โดย เฌอปราง ประกาศบนเวที ว่า “ดิฉัน เฌอปราง อารีย์กุล ขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK48 ค่ะ” ทั้งนี้ เฌอปราง เผยว่าจะมีซิงเกิลที่ 14 ซึ่งเป็นซิงเกิลพิเศษ สำหรับจบการศึกษาของเฌอปรางโดยเฉพาะ

“ดีใจมากๆ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆ ช่วงเวลานี้จนถึงเวลาสุดท้าย ขอฝากด้วยนะทุกคน” เฌอปรางกล่าวพร้อมน้ำตา

เฌอปรางจะมีงานสุดท้ายในฐานะเมมเบอร์ของวง BNK48 คือ จะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ที่ Thunder Dome



ทั้งนี้ หลังจากที่เฌอปรางประกาศจบการศึกษาแล้ว เฌอปราง จะทำหน้าที่ ชิไฮนิน (ผู้จัดการวง) ของ BNK48 ต่อไป

สำหรับประวัติของ เฌอปราง ในหนังสือ “Soft Power” ที่เล่าเรื่องราวของ เฌอปราง เขียนโดย สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลม โดยสำนักพิมพ์มติชน ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเฌอปราง ไว้คร่าวๆ ว่า

เฌอปรางเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 ที่อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา คุณแม่เป็นชาวสงขลา และคุณพ่อเป็นชาวนครศรีธรรมราช “เฌอปราง” เป็นชื่อที่คุณแม่ต้องตาต้องใจ เมื่อได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ภรรยานักเขียนซีไรต์ วาณิช จรุงกิจอนันต์ ด้วยเป็นคำที่สวย “เฌอปราง” มาจาก เฌอ ที่แปลว่าต้นไม้ และ “ปราง” ที่แปลว่าแก้ม ในลิลิตตะเลงพ่าย มีการเปรียบ เฌอปราง ว่า สาวแก้มสวย

ก่อนที่ 5 ขวบปี เธอได้เดินทางมาอยู่กรุงเทพมหานคร เฌอปรางเล่าชีวิตในวัยเด็ก ว่าพ่อแม่เป็นคนดุ ซึ่งพ่อแม่ หล่อหลอมให้เธอเป็นคนลงมือทำ

เธอจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนรุ่งอรุณ และจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจาก สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เฌอปราง มีผลงานเป็นเซ็มบัตสึ ซิงเกิลหลักรวม 12 ซิงเกิล โดยในจำนวนนี้ได้เป็นเซ็นเตอร์ 2 เพลง ได้แก่ บีกินเนอร์ และ 77 ดินแดนแสนวิเศษ รวมถึงเป็นสมาชิกในซิงเกิลอัลบั้มอีก 3 อัลบั้ม และมีผลงานเพลงเดี่ยวชื่อ It’s life เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ BNK48 : ONE TAKE

นอกจากนี้ เฌอปราง ยังเคยลงสมัครในงานเลือกตั้งเซ็มบัตสึประจำซิงเกิลที่ 53 ของวง AKB48 ในปี 2561 ที่ญี่ปุ่น จนได้ผลโหวตในลำดับที่ 39 ได้ร่วมยูนิต Next Girl ร่วมร้องเพลงในซิงเกิล Tomodachi janai ka รวมทั้งยังเคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยว Me and My Cats ในปี 2562 ด้วย

นอกจากนี้ เฌอปราง ยังได้รับโอกาสแสดงบทนำภาพยนตร์หลายเรื่อง ทั้ง โฮมสเตย์, SLR กล้อง ติด ตาย และภาพยนตร์สารคดีของวงอีก 2 เรื่อง รวมไปถึงละครซีรีส์ One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ, Cat Radio TV 1-2, บุษบาลุยไฟ และ Thank you Teacher โดยเธอได้รับรางวัล รองชนะเลิศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง โฮมสเตย์ ในการประกาศผลรางวัลของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 9

ทั้งนี้ เฌอปราง กลายเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 คนที่ 27 ที่ออกจากวง จนทำให้ขณะนี้เหลือเพียง ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ และ มิโอริ โอะคุโบะ เป็นสมาชิกรุ่นแรกที่ยังอยู่กับวง