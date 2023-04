เห็นด้วยไหม…คำใบ้คืนหมาหอน ‘มิสแกรนด์ไทย’ ตัดสินพรุ่งนี้ ไม่สูงก็ได้แต่ต้องเพอร์เฟ็ค

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ซึ่งจะมีการจัดประกวด “รอบตัดสิน” ในวันพรุ่งนี้ 29 เมษายน ที่เอ็มจีไอ ฮอลล์, โชว์ ดีซี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ชนะ ยืนหนึ่งใน 77 คน จะได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023” เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023” ที่มีประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ในเดือนตุลาคมปีนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงเวลาที่รอคอยในวันพรุ่งนี้ นอกจากเหล่าผู้ประกวดและแฟนนางงามที่ตื่นเต้นแล้ว เหล่าผู้ถือครองลิขสิทธิ์มิสแกรนด์แต่ละประเทศก็ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงาน

ดังเช่น อีวาน กูนาวาน (Ivan Gunawan) ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์อินโดนีเซีย ที่ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้ก่อตั้งเวทีมิสแกรนด์ พร้อมระบุผ่านอินสตาแกรม บอกใบ้ถึงคุณสมบัติของมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนต่อไปว่า “Papa @nawat.tv said, the winner for tommorow is not that TALL but she is PERFCET. Do u agree?????” (ปะป๊าณวัฒน์บอกว่าผู้ชนะวันพรุ่งนี้ ไม่ต้องสูงแต่เธอต้องเพอร์เฟ็ค คุณเห็นด้วยไหม)