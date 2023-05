ความสัมพันธ์แบบใหม่ FWT ‘Friend with thumbs up’ แค่ยกนิ้วก็รู้ใจ

ไวรัลความสัมพันธ์ใหม่ FWT ‘Friend with thumbs up’ หลังหนุ่มแข่งกดไลก์กับรุ่นพี่ ตั้งแต่ต้นปี ใครพิมพ์ข้อความก่อนแพ้

เชื่อว่าในยุคปัจจุบันที่มี “ความสัมพันธ์แบบไม่มีชื่อเรียก” หรือมีชื่อเรียกมากมาย ไม่ว่าจะ เฟื่อน กิ๊ก คนคุย ชู้ คนรัก หวานใจ FWB ONS และอื่นๆอีกมากมาย

ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า กิติภัทร กาญจนาพิพัชร์ ก็ได้เผยแพร่ให้รู้จักกับความสัมพันธ์แบบใหม่ที่เรียกว่า FWT (Friend with thumbs up หรือ Thumbs up Friends) ซึ่งมีผู้กดไลก์กว่า 7.5 พันครั้งและแชร์ไปกว่า 6.6 พันครั้ง

โดยเขาระบุไว้ว่า “ถ้าบอกว่าการกดยกนิ้วให้ใน Chat นั้น ไม่มีมารยาท หล่ะ ก็…ผมกับรุ่นพี่ท่านหนึ่ง ตั้งแต่ปีใหม่ เราปะทะกันมาจนถึงวันนี้แล้วครับ จนตอนนี้ไม่มีทีท่าว่าใครจะยอมใครเลย นี่คือความสัมพันธ์แบบ FWT (Friend with thumbs up หรือ Thumbs up Friends) แค่ยกนิ้วก็รู้ใจ ถ้า Friends with Benefits ใครรักก่อนแพ้ เช่นนั้น FWT ใครพิมพ์ข้อความก่อนคือแพ้ ครับ”

ทั้งนี้เจ้าตัวยังเล่าอีกว่าได้มีความสัมพันธ์ FWT กับรุ่นน้องคนหนึ่งด้วย ทว่าอีกฝ่ายยอมแพ้ไปก่อน

ด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างอีกหลายๆ ความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะเรียกยังไงด้วย เช่นว่า

“นี่มันคือการยกนิ้วระดับหมอลำ”

“ทางนี้เป็น reels relationship อ่ะ ส่งคลิปที่ขำจนแทบหยุดหายใจ แต่ได้ 👍🏻 กลับมา…”

“ดีนะครับที่พวกพี่ไม่ยกนิ้วกลาง”

“เหมือนกดให้กันก่อนนอน”

“โคตรแน่นอน5555”

“แล้วไม่มีสักคนที่จะใส่ข้อความเลยหรอ ”

“เข้าใจอยู่ว่าอากาศมันร้อน”

“ความสัมพันธ์แบบใหม่”

“เป็นการสื่อสารด้วยจิตสัมผัส555”

“พี่จะไม่คุยกันหน่อยหรอคะ”

“หาคนทำความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะ”