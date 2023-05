ฮอตสุดๆ! ‘อิงฟ้า’ โชว์ ‘ทิป’ จากแฟนคลับ หลังออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ USA

ขวัญใจมหาชน! ‘อิงฟ้า’ โชว์ ‘ทิป’ จากแฟนคลับ หลังออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ USA

ภายหลังจากที่ อิงฟ้า วราหะ ควงแขน ชาร์ล็อต ออสติน บินลัดฟ้าไปจัดแสดงคอนเสิร์ต 𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗘𝗻𝗴𝗳𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗨𝗦𝗔 ที่สหรัฐอเมริกา ตามคำเรียกร้องของแฟนๆ ทั้งชาวไทยในต่างแดนและแฟนคลับตาน้ำข้าว ที่เรียกได้ว่าเดินทางมาพบ 2 สาวอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ส่วนเรื่องที่ว่าฮอตไม่ฮอต ก็ดูได้จาก “ทิป” ที่แฟนๆ ให้มา หลังอิงฟ้าทวีตโชว์ เรียกว่าแฟนคลับในสหรัฐกระเป๋าแน่นมาก ไม่เพียงแค่เงินเป็นปึกเท่านั้น ยังมีทองด้วย ทว่าก็ไม่เท่ากับความรัก ความปรารถนาดีที่มีให้แก่กัน

โดยอิงฟ้าก็ได้ทวีตขอบคุณด้วยว่า “OMG !! Thank you so much guys ” (โอ้ พระเจ้า ขอบคุณทุกๆ คนมากๆ นะคะ)

