ลูกน้องหวังดีเก็บมือถือคืน นายจ้างฝรั่งฮึ่ม ‘ตบปากแตก’ ท้าแจ้งตร. แฉอยู่ไทยไร้พาสปอร์ต

คับที่อยู่ง่าย คับใจอยู่ยาก…

Advertisment

แต่ในกรณีนี้นอกจากจะถูก “นายจ้างต่างชาติ” เชิญให้ออกกะทันหันแล้ว หนุ่มลูกจ้างยังถูกเอาเปรียบทั้งค่าจ้างและการกระทำรุนแรง ตบจนเลือดกบปาก แถมยังขู่เอาชีวิตหลายครั้ง ก่อนท้าให้แจ้งความ บอกว่าตัวเองรอดแน่ แค่จ่ายเงินให้ตำรวจ และตม. คนละ 5 หมื่น ก็รอดแล้ว ตลอดจนเย้ยหยันอีกว่า นายจะไม่ได้อะไรจากฉันแม้แต่บาทเดียว และจะตามล่าเพื่อตามฆ่าให้ได้

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น 13.30-14.00 น. โดยประมาณ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Saharat Pinpetchtae ได้โพสต์เล่าเรื่องราวขณะทำงานกับ “นายจ้างชาวต่างชาติ” ซึ่งใช้ชื่อปลอมในการสื่อสารกับทุกคน ทราบเพียงว่าเป็นชาวยูโกสลาเวีย อาศัยแบบไม่มีพาสปอร์ต และเปิดธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับ ATV ที่พัทยา โดยใช้ชื่อของแฟนสาวที่อาศัยด้วยกันเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

Advertisement

ซึ่งปรากฏว่า วานนี้เกิดเรื่องที่ทำเอาลูกจ้างหนุ่มที่ทำงานด้วยมาเป็นระยะเวลา 10 เดือน ร่ายเรื่องราวการถูกทำร้าย และไล่ออกอย่างละเอียดยิบ ว่า

“บันทึก วันที่ 1 มิถุนายน 2566 #ถูกนายจ้างชาวต่างชาติทำร้าย และถูกเชิญออกกะทันหัน เรื่องมีอยู่ว่า วันนี้เมื่อเวลา 13.30 นายจ้างฝรั่งชื่อนาย ไมเคิล ซึ่งเป็นเพียงชื่อปลอมที่ใช้

Advertisement

โดยเขาได้เข้ามามีปากเสียงกับผมเรื่องโทรศัพท์มือถือที่หายในบ้าน เหตุมาจากตัวนายไมค์มีปากเสียงทะเลาะกันกับแฟนที่อาศัยด้วยกัน แล้วทำมือถือหายในบ้าน แล้วมากล่าวหาว่า ผมเป็นคนตั้งใจซุกซ่อนไม่ส่งคืนมือถือที่ใช้ประกอบธุจกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับ ATV เจ้าของคือแฟนของนายไมค์ โดยนายไมค์ใช้ ชื่อของแฟนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

หลังจากที่พูดคุย นายไมค์ กล่าวหาว่าผมมีเจตนาจะนำโทรศัพท์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ โอนเงินจากมือถือให้ตัวผมเอง ก่อนที่ผมจะอธิบายที่มาที่ไปว่าเจอโทรศัพท์อย่างไร แต่สุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่อง โดยอารมณ์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะอธิบายอะไรไปก็ไม่เป็นผล ผมจึงลุกหนี เพื่อที่จะไม่สนทนาอีก และโทรศัพท์ที่ว่าหาย ก็ได้ส่งกลับคืนไปแล้ว คิดว่าไม่น่าจะต้องมีอะไรอีกเพราะไม่ได้มีการทำธุรกรรมอะไรใดๆเลย

แต่ในตอนที่ลุกหนี นายไมค์ได้เอาสันมือฟาดอย่างแรงเข้ามาที่ปากจนผมล้มลง ในขณะนั้นมี น้องพนักงาน 2 คนในเหตุการณ์ได้เข้ามาห้ามและพยุงตัวผมขึ้น หลังจากนั้นผมได้ ยุติการสนทนาและพยายามแจ้งเพื่อนๆคนในครอบครัวว่าผมถูกทำร้ายร่างกายในบ้าน ต้องการความช่วยเหลือ

– ในระหว่างที่อยู่ในบ้าน นายไมค์ล็อกประตู ไม่ให้ผมได้ออกไปจากบ้านและขู่ว่า ถ้าแจ้งตำรวจ เขาจะทำร้ายผมทันที และพูดอย่าคิดที่จะได้ออกไปแจ้ง เพราะเขาสามารถที่ฆ่าผมในบ้านได้ ผมจึงส่งรหัสที่ใช้ในครอบครัวว่า ถ้าพิมพ์หาใครที่ใกล้ตัวและช่วยเราได้ทันท่วงที ผมจะพูดแค่ว่า 999999 หรือพิมพ์ส่งไปเพื่อให้ทราบว่าผมกำลังตกที่นั่งลำบากแล้ว

– ระหว่างนั้นเอง ผมไม่สามารถจะรีบแจ้งตำรวจได้เลยทันที เพราะไม่ได้มีมือถืออยู่กับตัว นายไมค์เดินตามตลอดเวลาในระหว่างที่ผมพยายามเดินออกจากนอกบ้านเพื่อไปสถานที่ทำงาน

– จนกระทั่งช่วงเย็น นายไมค์เกิดหวาดระแวงระหว่างที่ผมสนทนากับน้องพนักงาน ที่เป็นเรื่องทั่วไป เพราะคิดว่า ผมกำลังชักจูงให้พนักงานออกจากที่ทำงาน และปล่อยข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขา ครั้งนี้นายไมค์ ขู่ฆ่าผมอีกเป็นครั้งที่สองว่า ถ้าคิดจะออกไปแจ้ง ผมจะได้จบชีวิตตรงนี้ก่อนที่จะได้ไปแจ้ง และได้ไล่ให้ผมเก็บข้าวของออกจากที่พักโดยทันทีและจะจ่ายค่าจ้างส่วนที่ค้างให้

– ช่วงพลบค่ำ มีเพื่อนพี่ๆบางคนที่ทราบแล้ว เริ่มเดินทางมา นายไมค์ ก็ได้มาแจ้งว่า ที่ทำลงไปไม่ได้อยากทำโทษมาที่ตัวผมเองที่ทำตัวแบบนี้ ก่อนที่จะกดเครื่องคิดเลขให้ดูว่ายอดจำนวนที่ค้างจ่ายอยู่เป็นจำนวนเท่าไหร่ และจะโอนให้หลังจากเก็บของและออกไปแล้ว

– ระหว่างนั้นได้จังหวะพอดี เลยให้แฟนกับพี่ที่ได้รับข้อความพึ่งเดินทางมาถึงไปช่วยแจ้งความให้สายตรวจมาที่บ้าน เพราะเกรงว่านายไมค์จะออกมาอาละวาดอีก ตัวผมเลยได้เดินทางไปแจ้งความที่ สภ.หนองปรือ ไม่ไกลนักจากสถานที่ทำงาน

– หลังจากไปแจ้งความ ระหว่างนั้น ทางนายไมค์ได้ให้แฟนของเขาส่งข้อความมาคร่าวๆว่า ส่วนที่ค้างค่าจ้างจะหักจากค่าเช่าบ้านด้วย เป็นจำนวน 40,000 บาท และจำนวนนี้ยังไม่รวมหักค่าน้ำค่าไฟ (ซึ่งผมอยู่อาศัยมาเป็นเวลา 10 เดือน ตกลงกันแค่เสียส่วนค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียว)

ทั้งหมดนี้ อยากจะแจ้งให้ทราบว่า ผมทำหน้าที่เป็น Leader guide atv ที่บริษัทเป็นเวลา 10 เดือน ผมได้รับความกดดันหลายทางมาก ตลอดเวลา 10 เดือน ผมทำทุกวันแบบไม่มีวันหยุด ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.30 ถึง 17.30 บางครั้ง อาจจะเลทถึง 19.00 น.

-ไม่มีวันหยุด

-ไม่มีประกันสังคม

-ไม่มีOTล่วงเวลา

-ไม่มีสวัสดิกาารอื่นเช่น (อาหารฟรี 1 มื้อ)

-ทำงานเกิน 10 ชม. บางครั้ง 12

ซึ่งทั้งหมดนี้ตลอด 10 เดือน ผมมีหยุดเฉพาะ วันที่ผมป่วย วันที่ตัวเองต้องเดินทางมาทำธุระเรื่องอื่น และการพาลูกไปสมัครเรียน

เดือนที่หนักที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จนไปถึงเต็มเดือนมกราคม 2566 ซึ่งไม่มีวันหยุดเลย เป็นช่วงที่มีลูกค้ามาต่อวันมากกว่า 40 ชีวิต

– บางวันวิ่ง 5-7 รอบต่อวัน (และบางครั้งไม่มีเวลาพักเที่ยง) ซึ่ง 1 ทริป กินเวลา 1 ชม บางครั้งก็ 1 ชม. ครึ่ง

– นายไมค์ไม่เคยเปิดเผยตัวตน ไม่เคยบอกว่าตัวเองมาจากชาติไหน และไม่เคยอนุญาตให้ใครถ่ายรูปตัวเอง เพราะกลัวว่าจะมีคนนำไปโพสต์ ซึ่งแม้กระทั่งแฟนของเขาก็ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ บอกแค่ว่ามาจากประเทศยูโกสลาเวีย และแน่นอน แฟนเขาแจ้งกับสายตรวจว่า ไม่มีพาสปอร์ต แค่อยู่ชั่วคราว ** Best wife ever **

– ทางนายไมค์ บ่อยครั้งค้างชำระ จากที่ตกลงรับกันเป็นรายวัน ก็เริ่มค้างจ่ายแบบ 3 วันจ่ายที จนกระทั่ง ห่วงว่าผมจะออกกะทันหัน เลย hold payment แบบ 7 วัน ช่วงหลังๆ กลายเป็น 15 วัน และตอนนี้ ก็ 20 กว่าวัน บางครั้ง ทำงาน 7 วัน จ่ายเพียง 3 วันก็มี และทุกครั้งที่ทะเลาะกับแฟน ก็มักจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเสมอ

– ผมกับทางบริษัทไม่ได้มีสัญญาจ้างกัน เราเพียงตกลงกันแค่ส่วนของการทำงานเพียงเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นการเสนอขอวันหยุด สัปดาห์ละครั้ง เราก็ไม่เคยได้รับ ได้คำตอบเพียงวา !!!!! COMPLETELY FORGET IT !!!!

– มีหลายครั้ง ที่ทวงถามเรื่องการชำระ ก็ถูกตวาดว่า ไม่พอที่จะจ่าย ทั้งๆที่มีเงินสด และกระทบถึงขั้น บางครั้ง ลูกๆป่วยต้องการเงินรักษา พอทวงถามการโอนชำระ ทางเจ้าตัวเงียบก็เมินเฉย และบอกว่า ทำการจ่ายเงินไปก่อนหน้านั้นแล้ว ทำไมต้องชำระอีก ทั้งๆ ที่เราทวงถามเพราะเป็นส่วนที่เราต้องได้รับจากการทำงาน

กล่าวเลยคือ ทำงาน 10 เดือน เหมือนเป็นหนี้เขามาทั้งชีวิต ทั้งๆ ที่ทำงานแลกเงินดูแลครอบครัว

สุดท้ายนี้ สิ่งได้รับคือ สุขภาพที่ได้รับจากฝุ่นละออง ไอเป็นเดือนๆ แบกชีวิตตัวเองเพื่อที่ให้งานเขาได้รับคุณภาพ ทำงานหนักเพื่อรอวันตาย อ่อ ตอนผมป่วย เจ้าตัวแนะนำให้เสพ ยาไอซ์ด้วยนะ เพื่อจะได้หาย จากอาการป่วยแล้วทำงานได้ หายดีขึ้นอย่างเป็นปกติแบบที่เขาแนะนำ

ปล. ไมค์อาจจะรอดแบบที่ไมค์บอกก็ได้ ด้วยการจ่ายเงินให้กับตำรวจ 50,000 และ ตม. 50,000 เท่านี้ชีวิตของไมค์ก็รอดแล้ว และเย้ยหยันว่า YOU WILL GOT NO SHIT EVEN 1 BAHT !! ทั้งบอกอีกว่า จะตามหาตัวผมให้เจอแล้วฆ่าผมน่ะ ขอให้โชคดีกับการตามหาเพื่อฆ่าผมนะไมค์ As you say you can find me everywhere i go

ตบกูจนหน้าหงายเลือดกบปาก แล้วบอกว่า ไม่อยากทำแบบนี้ก่อนไล่กู แถมเสียดายที่ตบกูแรงน้อยไปหน่อยเพราะหวังว่ากูจะได้คอหักถ้าใส่เต็มแรง Good luck #กรมแรงงาน #สรรพากร #สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”

อย่างไรก็ดี ทาง ผู้เสียหาย ได้เปิดเผยกับ “มติชนออนไลน์” ว่าหลังจากเกิดเรื่องทางนายจ้างต่างชาติยังติดเงินค่าจ้างเขาราว 3 หมื่นบาท และยังไม่ติดต่อมารับผิดชอบแต่อย่างใด วานนี้หลังจากเขาไปแจ้งความสายตรวจได้ไปที่บริษัท แต่นายจ้างต่างชาติเองไม่ยอมออกมาพบ ให้แฟนสาวเป็นตัวแทนมาพูดคุย และทักไลน์มาบอกว่าจะเป็นคนมาเคลียร์กับเข้าเอง ในฐานะของนายจ้าง

ผู้เสียหาย ยังเผยถึงพฤติกรรมของนายจ้างต่างชาติอีกว่า เป็นคนขี้ระแวงหนักมากและมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง ครั้งแรกที่จ้างงาน หวาดระแวงถึงขั้นพาเขาขึ้นรถไปที่ป่าแล้วขู่ฆ่าคิดว่าเป็นสแกมเมอร์ โดยยึดมือถือไว้ในเกะรถ จากนั้นก็ไปดูที่พักอาศัยด้วย พร้อมให้นายจ้างสาวเปิดอ่านไลน์ของเขาว่ามีลับลมคมในไหม ซึ่งผู้เสียหายก็ให้ดู เพราะไม่มีอะไรปิดบัง บริสุทธิ์ใจ แต่หลังจากที่ทำงานไปนายจ้างก็เริ่มจ่ายเงินช้า พอทวงถามก็ตะคอกโวยวายด้วยอารมณ์ และขู่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรได้บ้าง แต่อย่าคิดจะทำเขา เพราะเขาทำได้มากกว่านั้น และขู่อีกว่า ถ้าแจ้งตำรวจเขาสามารถหาตัวผมได้ทุกที และฆ่าผมได้