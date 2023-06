กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คว้า 4 รางวัล การประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลง ในงานเทศกาลดนตรีที่เช็ก

วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Krungthep Christian Wind Symphony คว้า 4 รางวัล การประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลงระดับนานาชาติ ในงานเทศกาลดนตรี ณ สาธารณรัฐเช็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Krungthep Christian Wind Symphony เข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์นั่งบรรเลงระดับนานาชาติ ในงานเทศกาลดนตรี The 24th International Festival of Wind Orchestras Prague ณ โรงแรม Olsanka Congress Hall กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลระดับเหรียญทองเกียรติยศ จากวงเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 วง 5 ประเทศ ด้วยคะแนน 95.3 คะแนน

2. รางวัลชนะเลิศอับดับ 1 ในรุ่น Middle Class

3. รางวัลเพลงบังคับยอดเยี่ยมในรุ่น Middle Class

4. รางวัล Best Conducting Performance วาทยกรบทเพลงยอดเยี่ยม โดยอาจารย์เมธา ยวนเขียว

โดยบทเพลงที่ใช้ในการประกวด คือ

1. The Gift of Spring by Satoshi Yagisawa

2. The Great Locomotive Chase by Robert W. Smith

3. Moravské Impresse (Moravian Impressions) by Pavel Staněk

4. Illumination by David Maslanka