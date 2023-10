หรือนี่คือซอฟต์เพาเวอร์? ชาวเน็ตแห่แชร์ภาพทูตสาธารณรัฐเช็ก กางร่มถอดรองเท้า ลุยน้ำท่วม

กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันที หลังจากเพจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย โพสต์ภาพและข้อความ ผ่านเพจ “Embassy of the Czech Republic in Bangkok” ระบุว่า

“Když v Bangkoku opravdu hodně prší 🌧️☂️, ale vy se chcete za každou cenu 🛶dostat na důležitou schůzku 😀 #nejsmezcukru

When it’s really raining a lot in Bangkok 🌧️☂️, but you want to get to an important meeting at all costs 😀”

เป็นภาพทูตสาธารณรัฐเช็ก เจอฝนตกหนักในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังเจอน้ำท่วมขัง แต่กลับมีประชุมสำคัญที่ไม่ว่ายังไงต้องไปให้ได้ เลยเห็นภาพทูต ถอดรองเท้า กางร่ม เพื่อลุยน้ำท่วม!

หลังจากโพสต์ภาพไปไม่นาน มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น “รู้สึกเขินอายแบบหน้าชานิดๆ” “ชีวิตดีดีที่ลงตัว” “Welcome to Bangkok” “Soft power ครับ” “น้ำรอระบายค่ะท่าน ท่วมไม่นาน ”