คอเกาหลีเศร้า ร้านดัง OVERSEOUL เตรียมโบกมือลา ต้นปีหน้า

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ร้านดัง ที่เป็นที่รู้จักของวัยรุ่นสายเค-ป๊อป อย่าง OVERSEOUL BKK ได้เผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม overseoul.bkk ระบุว่า “ครึ่งทศวรรษที่น่าจดจำกับร้าน OVERSEOUL Korean Street Bar วันนี้ถึงเวลา Goodbye Stage อย่างสวยงาม

감사합니다

เพลงเกาหลีทุกเพลงที่ลุกเต้น

ทุกคลิปทุกสตอรี่ที่เป็นไวรัล

โซจูทุกขวดที่สร้างวีรกรรม

เมนูเกาหลีที่ทุกคนสั่งซ้ำ

และมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่

ขอบคุณทุกการสนับสนุนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่ร้านสนามเป้า / เดลิเวอรี่ / ป๊อปอัพออกบูท และขอบคุณทุก special events จากแบรนด์ จากแฟนด้อม ที่ทำให้เชื่อว่าที่นี่เป็น comfort zone ของ kpop community จริงๆ

ร้าน OVERSEOUL ของเราจะเปิดให้บริการจนถึงวันสุดท้ายในวันที่ 14 มกราคม 2024 นี้นะคะ จองโต๊ะมาเจอกัน

กับซังกุงห้องแชทได้ตามปกตินะ

May be this is not the end หวังว่าสักวันทุกคนจะได้เจอ OVERSEOUL ในใจของพวกเราในรูปแบบใหม่ๆ ให้หายคิดถึง รอติดตามกันนะ 🙂 #OVERSEOUL #SojuWannaDanceWithMe”

ภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีบรรดาลูกค้าเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้ง ปิดร้านทำใจพัง รำลึกความหลัง อยากเปิดอีกในสถานที่ใหม่ หรือกระทั่งเรียกร้องไม่อยากให้ปิดบริการ เป็นต้น

“ผมจะไม่ลืม ชาวK-Pop มีความทรงจำดีดี เกิดขึ้นที่นี่มากมาย 14 มกรา ทิ้งท้ายไปแน่นอนครับ”

“แล้วผมจะอยู่ยังไง มันสำคัญมาก TT ขอให้ย้ายร้านไปอยู่ทำเลที่ปัง ๆ และจะตามไปปป”

“ตะไปไหนนนนน อยู่ด้วยกันก๊อนนนนนน”

“กรี๊ดดดดดดด”

“แล้วจะไปอยู่ไหน”

“So sad, this is one of my favourite places in Bangkok”

“บ้านเราตลอดไป”

“อยู่มาตั้งแต่ร้านเปิด แบบตั้งแต่ร้านเปิดจริง ๆ ไม่นะะะ แล้วชั้นจะไปสิงที่ไหนนน ”

“โอเว่อโซลอย่าไป โอเว่อโซลกลับมา”

“แง ใจหายมาก”