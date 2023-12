หนุ่มหน้าชา โดนพนักงานการบินไทย ตะคอกใส่หน้า แถมท้าให้คอมเพลน

วันที่ 20 ธันวาคม ได้มีสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าประสบการณ์ หลังขึ้นบินการสายการบินไทย แต่กับเจอพนักงานต้อนรับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้โดยสาร โดยระบุว่า

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ผมพร้อมภรรยาได้เดินทางโดยสายการบินไทยไปโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย flight TG622 เวลา take off 23.59 จากสุวรรณภูมิ โดยตั๋วเครื่องบินชั้น Business Class ที่ถูกเรียกว่า Royal Silk

เวลา boarding ผมกับภรรยาเดินทางมาตรงตามเวลา ขณะนั้นกราวน์ที่ gate กำลังเรียกผู้โดยสาย Royal First และ Royal Silk แต่กราวน์กำลังรับผู้โดยสาร Economy เข้าประตูสำหรับ Royal First และ Royal Silk ทำให้คิวยาวมาก ผู้โดยสาร First และ Business ไม่สามารถ board ในช่องที่กำหนดให้ไม่ได้ หลังจากแทรกตัวเข้ามา ก็ได้รู้ว่าผู้โดยสาร First และ Business ต้องไป board ในช่องที่เขียนว่า Economy (สลับช่อง) เราก็เดินไปรอที่ช่องนั้นโดนมีผู้โดยสาร Economy ปะปนอยู่ด้วย

จากนั้นมีผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ที่มีตั๋ว Business ก็เดินมาถามว่า Business class board ที่ช่องใหน กลับถูกกราวน์ผู้ชาย ด่าตะคอกใส่คนญี่ปุ่นว่า “go to the back of the line, everyone is business!!!” ทำให้คนญี่ปุ่นไม่เข้าใจเลยถามอีก คราวนี้กราวน์ผู้ชายก็ลากคนญี่ปุ่นไปท้ายแถวที่เขียนว่า Economy ผมเลยเดินไปดูตั๋วชาวญี่ปุ่นคนนั้นก็เป็น Royal Silk จริงๆ

ในงวงช้างที่เดินเข้าเครื่อง ตรงทางแยกที่แยก First/Business (ไปทางซ้าย) และ Economy (ไปทางขวา) มีกราวน์ ผู้หญิงคนนึง ยืนคอยโบกให้ทุกคนไปช่องทางขวาที่เขียนว่า Economy ผมเลยเดินไปบอกเขาว่า ผมเป็น BC ต้องเข้าทางซ้ายตามที่เขียนในป้าย เขาไม่อธิบายอะไร ทำสีหน้าไม่พอใจ และโบกไปเรื่อยๆ จนผมถามครั้งที่สอง ก็ได้คำพูดกิ่งตะคอกพร้อมชักสีหน้า พร้อมบอกว่า “ไปถามข้างหน้าเลยค่ะ เขาให้เข้าทางนี้หมดทุกคน”

ตอนนั้นคนญี่ปุ่นคนเดินที่โดนด่าเดินเข้ามาพอดี และกำลังเลี้ยวซ้ายไปทางที่เขียนว่า First/Business Class ตามตั๋วที่เขามี ชาวญี่ปุ่นคนนั้นก็โดนขึ้นเสียงใส่อีกครั้งจนสะดุ้ง

ผมเริ่มไม่พอใจอย่างมาก เลยเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่า “คุณ ไม่มีใครผิดอะไรนะ เพราะป้ายมันบอกแบบนั้น ใครจะไปรู้” กราวน์ผู้หญิงก็กรอกตา ยิ้มมุมปาก และขึ้นเสียงว่า “ไป complain เลยค่ะ หนูท้า” ผมตัวชาไม่คิดว่ากราวน์ของสายการบินแห่งชาติจะเป็นได้ขนาดนี้ พอถามอีกครั้งก็โดนแบบเดิมแถมหนักกว่าเดิม และท้าให้ complain สรุปผมก็ต้องยอมเดินไปทาง economy แล้วย้อนไปนั่ง BC ตามตั๋วที่ผมได้

และวันที่ 15 ธันวาคมผู้โพสต์ก็เดินทางกลับ แต่กลับเจอปัญหาอีก เพราะเก้าอี้ business class ที่นั่งอยู่มันเสีย ไม่สามารถกดปรับได้ โชคดีที่ Business class ใน flight นี้ไม่เต็ม หลังจากทานข้าวเสร็จ ลูกเรือก็ย้ายไปอีกที่

นอกจากนี้เก้าอี้ภรรยาก็เสียเหมือนกัน ลูกเรือยังบ่นให้ฟังว่า เครื่องลำนี้เป็นของใหม่ ไม่น่าเสียบ่อยขนาดนี้