ช่างภาพ ถอดใจเลิกถ่าย หลังเจอลูกค้ารู้ดีกว่า ‘มืออาชีพ’ ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น

กลายเป็นดราม่าร้อนแรงที่ทำให้ชาวเน็ต แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง หลังจากที่เพจ “ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก” แชร์เฟซบุ๊กของช่างภาพรายหนึ่ง

ซึ่งช่างภาพนั้น ระบุข้อความว่า

“วันนี้เป็นอีกวันที่ผมตัดสินใจแจ้งลูกค้าว่า ผมรู้สึกไม่มีความสุขเลยกับการถ่ายภาพให้คุณทั้งสองต่อไป เเละขอหยุดการถ่ายแค่นี้ สาเหตุเพราะคุณรู้ดีกว่าช่างภาพทุกอย่าง ตั้งแต่การเลือกสถานที่ จุดถ่าย เวลาถ่าย มาจนถึงการโพสต์ท่า ในขณะที่ผมบอกให้มองซ้าย คุณบอกว่าไม่ชอบ อยากให้มองขวามากกว่า ทำให้ผมต้องเสียเวลาอธิบายกัน

ในขณะที่ผมบอกว่าย้ายไปยืนตรงนี้ซักนิด คุณก็บอกว่าฉากหลังตรงนี้ดีกว่า ไม่ขอย้าย ก็ต้องเสียเวลาอธิบายคุณอีก

ในขณะที่ผมบอกว่าให้จูบกัน คุณก็บอกว่าชอบภาพจูบกันแบบเบลอๆมากกว่า ช่างภาพสามารถถ่ายได้ม้าย

หลายมุมที่คุณบอกว่าภาพไม่สวยทั้ง ๆที่คุณไม่ได้เห็นภาพหลังจอที สารพัดวุ่นวาย ผมรู้สึกเป็นภาระในหัวใจ ดังนั้นผมขอหยุดการถ่ายตอนนี้ แต่ภาพทั้งหมดที่ถ่ายมาแล้ว 1 ชั่วโมง จะส่งให้ตามปกติ ส่วนเงินไม่ต้องจ่ายครับ ผมอยากได้เงินก็จริงแต่ของคุณผมไม่คิดเงิน

ผมอธิบายเพิ่มเติมว่า เรื่องสถานที่ ที่คุณเลือกคือไม่สวยเลย แต่คุณก็พยายามแสดงความรู้ดีกว่าที่ผมแนะนำ ผมเลยไม่ฝีนแนะนำต่อ คุณเดินทางมาจากเเดนไกลแค่สองวันจะรู้เรื่องสถานที่ตรงนี้ดีกว่าช่างภาพท้องถิ่นที่อยู่มา 20 ปีนั้นเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องยากมากที่ช่างภาพจะทำงานภายใต้การกำกับมุมมองเเละไอเดียทุกตารางนิ้วของตัวแบบ เพราะมันไม่เป็นธรรมชาติ

คุณจ้างมืออาชีพมาแล้วก็เชื่อมืออาชีพซักนิดผมรู้สึกถึงความเสียความเป็นตัวตนผมมาก และรู้สึกไม่มีความสุข ดังนั้นขอจบแค่นี้

#อย่าเรียกว่าอารมณ์ศิลปินเลย #เรียกว่าต่อมวัยทองทำงานดีกว่า

ต่ออีกนิด ทั้งบ่าวสาวพยายามอธิบายผมว่าเขาขอโทษ เขาใหม่มากในการถ่ายภาพ ผมเลยอธิบายเขาว่า ยิ่งคุณใหม่ คุณต้องเชื่อมืออาชีพ เขาพยักหน้าเข้าใจ ผมสงสารน่ะ แต่ตัดสินใจเดินหน้าแล้ว ผมไม่ถอยหลังแน่ เลยโบกมือลาแค่นั้น ขณะอยู่บนรถผมหันกลับไปดูเห็นทั้งสองยังยืนโบกมือบ๊ายๆ อย่างน่าสงสาร

#ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าครับ”

ซึ่งทางเพจ “ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก” ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ว่า

“คิดกันเช่นไรกับโพสต์ของช่างภาพท่านนี้

ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการไปเทเค้านะคะ ยิ่งเค้ามาต่างบ้านต่างเมืองแล้วด้วย (แถมในภาพที่ลงไม่รู้ว่าภาพลูกค้ามั้ย ถึงแม้จะห่างๆก็ตามเหอะ และในคอมเมนต์มีคนแคปเอาไว้ว่า ช่างภาพไปตอบคอมเมนต์บรรยายเอาไว้ว่า เหมือนเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วได้สามีฝรั่ง) ถ้าคิดว่าสิ่งที่ช่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เห็นชอบว่าดีกับภาพมากกว่า

บอกเค้าสิคะ just sit down and talk!

อธิบายเค้า อย่าตั้งธงในใจว่านี่อยู่มานาน รู้ว่าตรงไหนดีหมด บางทีคนเราชอบไม่เหมือนกัน นี่เคยไปออกงานนึง มีช่างผมเค้ามาจะทำผมหยิกเป็นหลอดๆแล้วถักเปียข้างหน้าด้วย นี่เลยบอกเค้าดีๆว่าขอไม่ทำนะคะ พอดีไม่มั่นใจ ช่างตอบกลับมาบอกว่า เค้าทำทรงให้แม่ทุกคนทั้งหมดแล้วทุกคนก็ชอบกัน

คนเรามันชอบไม่เหมือนกันอะ การที่เค้ากล้าบอกสิ่งที่เค้าอยากได้ มุมแบบไหน ภาพแบบใด และบอกว่าไม่ชอบตรงไหนมันน่าจะวินวินรึเปล่า สุดท้ายได้ภาพได้มุมที่ถูกใจ แถมตัวช่างเองก็ได้เรียนรู้เทสของแต่ละชาติ ดีต่อการทำงานในอนาคตด้วย

การถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมันควรเป็นสไตล์ที่เราชอบ สไตล์ที่เราใช่ บวกรวมกับช่างภาพที่เราเลือก คุยกัน ปรึกษาหารือกันเรื่องก็จบแล้ว

ตอนงานแต่งช่างให้ทำท่าอะไรซักอย่าง มันคงฮิตมั้ง แต่ส่วนตัวคิดว่าตลกอะ ก็ไม่อยากทำ

ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ถ้าเราจ้างคุณมาทำ เราพูดกับคุณดีๆในสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วคุณวอคเอ้าท์ อันนี้ส่วนตัวว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะคุณ การเป็นมืออาชีพสำหรับเรา คือ The show must go on กลืนก้อนที่ไม่พอใจในความเลือกมากของลูกค้าไป เพราะรับงานมาและควรทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก มีทั้งเห็นด้วยกับสิ่งที่ช่างภาพกับ กับคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ช่างภาพทำ

ส่วนที่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็น ว่า

“คงเหลืออดแล้วจริงๆ ภาษาบ้านเราเรียกว่า ชิงช่าง”

“รอฟังต่อค่ะ ขอชื่นชมบังค่ะ ชัดเจน เงินก็สำคัญ แต่ความเคารพสำคัญกว่า”

“เคยเจอเหมือนกันครับบัง ได้แต่ข่มสติให้อยู่กะสตางค์ 555”

“เรื่องต่อมวัยทองนี้สิ เป็นอะไรที่ฝืนใจตัวเองมากๆ ผมเองก็ฟันโยกหมดแล้วบางทีก็กัดฝันเกือบแตกเหมือนกัน เพื่อให้งานนั้นผ่านไปได้ เพียงไม่กี่นาทีมันก็ผ่านไปจริงๆ”

“น่าจะต้องเช่ากล้องนะ ถ่ายเองเลยสิรู้ดีกว่าช่างภาพ ว่าแต่ในภาพหาดอะไรครับ”

ส่วนที่ไม่เห็นด้วย แสดงความคิดเห็นว่า ช่างภาพไม่ควรที่จะนำภาพของรูปค้ามาลงแบบนี้ พร้อมกับระบุว่า