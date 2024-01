โลกออนไลน์ชมสปิริต ดรัมเมเยอร์ ร.ร.สิริรัตนาธร คฑาตกใส่จนคิ้วแตก แต่อดทนแข่งจนจบ

โลกออนไลน์ชื่นชมสปิริต ดรัมเมเยอร์ วงโยธวาทิต ร.ร.สิริรัตนาธร ไฟเข้าตา คฑาตกใส่จนคิ้วแตก แต่อดทนแข่งจนจบ

หลังจากเพจเฟซบุ๊ก Sirirattanathorn School ของ โรงเรียนสิริรัตนาธร เผยแพร่ภาพและคลิปที่วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยช่วงหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับ “ดรัมเมเยอร์” ที่โรงเรียนระบุว่า แสงไฟจากสนามส่องเข้าตา มองไม่เห็น ทำให้รับไม้ไม่ได้ ไม้คฑาตกลงมาโดนคิ้วแตก แต่นักเรียนอดทนเดินจนจบการแข่งขัน ในเวลาประมาณ 7 นาที 51 วินาที

โดย นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร ได้แสดงความเป็นห่วง ให้กำลังใจวงโยธวาทิต พร้อมชื่นชมสปิริตนักเรียนทุกคน

เช่นเดียวกับโลกโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์และแชร์โพสต์ออกไปแสดงความชื่นชมสปิริตดรัมเมเยอร์และเพื่อนๆ รวมทั้งแสดงความยินดีที่วงโยธวาทิตสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จ

– สปิริตสุดๆ ครับ

– ได้ใจคนดูมากๆ เลย ชื่นชม เก่งสุดๆ เลยค่ะ

– ชื่นชม ในฐานะที่เคยอยู่วงโยธวาทิตมาเช่นกัน น้องทำได้เต็มที่และเพื่อวงมากๆ นับถือใจในความเข้มแข็ง

– สปิริตมากๆ ครับ นับถือหัวใจ💙💙

– ใจหนูได้มาก สุดยอดแห่งความเป็นผู้นำ ชื่นชมมากครับ

– เธอจะเป็นตำนานและผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต the show must go on สุดๆ 🩷

คลิก เพื่อชมคลิประหว่างเกิดอุบัติเหตุ