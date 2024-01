นักร้องดัง โพสต์รูปมะม่วงไทย บอกค้นพบสิ่งล้ำค่า หลังร่วมวิวาห์เจ้าสัวน้อย King Power

เมื่อวันที่ 28 มกราคม จากงานฉลองสมรสพระราชทานระหว่าง ‘อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา’ และ ‘นันทิสา ตันยงค์เวช’ สร้างความประทับใจให้แขกผู้มีเกียรติคนดังจากหลากหลายวงการทั่วฟ้าเมืองไทยที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณ เดอะ พาวิลเลียน แอท ศรีวารี

เรื่องราวความรักของทั้งคู่มาสู่แรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดออกมาในคอนเซปต์ งาน “VOYAGE OF LOVE” บอกเล่าเรื่องราว สถานที่ทางการเดินทางของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ที่ได้เดินทางจนได้มาพบกัน พร้อมไฮไลต์ด้วยบทเพลง “How Long Will I Love You (ฮาว ลอง วิล ไอ เลิฟ ยู) และLove Me Like You Do (เลิฟ มี ไลก์ ยู ดู) จากนักร้องชื่อดัง Ellie Goulding (เอลลี โกลดิง)” ที่บินตรงมาร่วมขับขานเสียงเพลงอันไพเราะอันเป็นบทเพลงสื่อรักแทนความในใจของคู่บ่าวสาว

ล่าสุด ศิลปินสาว Ellie Goulding หรือเอลลี โกลดิง โพสต์รูปบนอินสตราแกรม ซึ่งสวมชุดเดียวกับที่ใส่มาร้องเพลงเซอร์ไพร์สในงานแต่ง และรูปถือมะม่วง มีแคปชั่นว่า “Precious thingsin my hands plus a great dress or two”