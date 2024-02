ดุดัน!โปสเตอร์รับสมัคร นร.เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือจัดเต็ม ชาวเน็ตนึกว่าหนัง ‘อาหลอง’

กลายเป็นกระแสฮืออีกครั้งหลังจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร เมื่อเดือนก่อน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจโรงเรียนนายเรือ ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกออกแนวคล้ายภาพยนตร์แอ็กชัน งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้ง ประหนึ่งคล้ายกับ หนัง อาหลอง เวอร์ชั่นใหม่

ทั้งนี้ภาพอินโฟกราฟิก โรงเรียนนายเรือ ได้ระบุข้อความว่า เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพเรือ) ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับภาพกราฟฟิกคล้ายกับโปสเตอร์ภาพยนตร์แนวแอ็กชัน มีนักเรียนนายเรือ 2 นายเป็นพรีเซ็นเตอร์ถือปืนพร้อมฉากหลังเปลวเพลิงระเบิดแบบตื่นเต้นเร้าใจ

ชาวเน็ตต่างแชร์และชื่นชมจำนวนมาก เปรียบเหมือนผู้กำกับละครในตำนาน งานนี้นักแสดงชื่อ อย่าง แทค ภรัณยู ยังอดใจไม่ไหวเข้าคอมเมนต์

โดยในเพจระบุข้อความว่า”เหลือเวลาอีกเพียง 9 วันเท่านั้น โอกาสเข้าเป็นนักเรียนนายเรือมาถึงแล้ว

โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพเรือ) ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– อายุระหว่าง 16 – 18 ปี

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

สามารถสมัครทาง Internet เพียงช่องทางเดียว http://www.rtna.ac.th http://www.admission-rtna.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2475 3995, 0 2475 7435 ทุกวันราชการ

อย่ารอช้า โอกาสที่น้อง ๆ จะสามารถออกแบบอนาคตของตัวเองได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเลือกเป็น

ผู้บังคับการเรือ Ship Captain

นักบินนาวี Navy Pilot

นักเรือดำน้ำ Submariner

วิศวกรเรือ Ship Engineer

ทหารนาวิกโยธิน Marine

นักทำลายใต้น้ำจู่โจม Navy Seal

นักประดาน้ำ ถอดทำลายอมภัณฑ์ EOD

และอีกหลายสายงานที่น่าสนใจ

You design the FUTURE

Join the NAVY to see the WORLD ร่วมเครือนาวีจักยลปฐพีไพศาล”