‘จอห์น ซีน่า’ ตัวพ่อนักมวยปล้ำ ประกาศเปิดแอค Onlyfans รับตื่นเต้นทำคอนเทนต์สุดแซ่บ

ขยี้ตาแป๊บ! ตัวพ่อนักมวยปล้ำ ‘จอห์น ซีน่า’ ประกาศเปิดแอคเคาต์ Onlyfans

ทำเอาแฟนๆ ช็อกไปชั่วขณะ หลังนักมวยปล้ำตัวพ่อ แชมป์โลกมากกว่า 10 สมัย อย่าง จอห์น ซีน่า (John Cena) ประกาศเปิดแอคเคาต์ โอนลี่แฟน (Onlyfan) แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้เผยแพร่คอนเทนต์วาบหวิว ที่มีเนื้อหา 18+ ได้

โดยเจ้าตัวประกาศผ่าน แอคเคาต์ x @JohnCena ว่า “…ดูเหมือนว่าพวกคุณจะไม่เคยเห็นผมมาก่อน. ติดตามได้ที่ลิงก์ในไบโอ @onlyfans ”

พร้อมกับแนบวิดีโอเล่นมุกขำๆ ที่มีเพียงพัดลม 2 ตัวกำลังเปิดคลายร้อน ล้อกับความหมายแปลแบบตรงๆ ของ Only Fans หรือ เฉพาะพัดลมเท่านั้น

ก่อนจะโพสต์ต่ออีกว่า “ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำคอนเทนต์บางอย่างด้วยกัน ดีเอ็มมาเยอะๆนะ สำหรับ 18+”

อย่างไรก็ตาม ในลิงก์ไบโอของ จอห์น ซีน่า ก็มีลิงก์ของ Onlyfans อยู่จริงๆ แต่เป็นของตัวละครที่จอห์นรับเล่น ในภาพยนตร์ตลกเรื่อง Ricky Stanicky ที่เขาแสดงนำ ซึ่งเตรียมฉายใน Prime Video วันที่ 7 มีนาคม 2024 นี้

…like you’ve never seen me before.

Subscribe at the link in bio. @onlyfans pic.twitter.com/QporD1YRm2

— John Cena (@JohnCena) February 22, 2024