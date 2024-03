ต้นสังกัด คิมซูฮยอน แจงแล้ว ปม คิมแซรน หลุดรูปคู่ในไอจีสตอรี่

คิมแซรน หลุดโพสต์ภาพคู่ คิมซูฮยอนลงในไอจีสตอรี่ ต้นสังกัด คิมซูฮยอนแจงแล้ว ข่าวลือเรื่องเดตไม่มีมูลความจริง ลั่นพร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่โพสต์ให้ร้าย ทำเสียชื่อเสียง

ทำเอาแฟนซีรีส์เกาหลีนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว เมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา ดาราสาว คิมแซรน (Kim Sae-Ron) ได้อัพภาพเซลฟี่หวานเจี๊ยบ แก้มแนบแก้มคู่กับนักแสดงหนุ่มแนวหน้าอย่าง คิมซูฮยอน (Kim Soo-hyun) ซึ่งแสดงออกถึงความสนิทสนมกันอย่างมาก

ถึงแม้จะโพสต์ไม่กี่นาที แต่ชาวเน็ตก็แคปไว้ทันและนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้าง

ล่าสุด วันที่ 24 มีนาคม สำนักข่าวของเกาหลีใต้ ทางต้นสังกัดของคิมซูฮยอน ก็ได้ออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (24 มีนาคม) ว่า ข่าวลือเรื่องการเดตของคิมซูฮยอนและคิมแซรนนั้น ไม่มีมูลความจริง ทั้งยังระบุอีกว่า ภาพดังกล่าวที่ปรากฏในสตอรี่ไอจีของคิมแซรนนั้น เป็นรูปเก่าที่ถูกถ่ายสมัยที่ทั้ง 2 คนยังอยู่ในสังกัดเดียวกัน

ทั้งนี้ ยังระบุอีกว่า ภาพดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวนักแสดง บริษัทต้นสังกัดของคิมซูฮยอนจึงจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อต่อต้านการใส่ร้าย และโพสต์ที่เป็นการดูหมิ่นที่ทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์เกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม คิมแซรน ปัจจุบันอายุ 23 ปี เป็นนักแสดงที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งภาพยนตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบันเทิงของเธอคือ เรื่อง A Brand New Life รับบท จินฮี เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ต่อมาก็ยังรับบทนักแสดงอีกมากมาย

ต่อมาเมื่อปี 2022 เธอก็มีข่าวออกมาถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ และถูกปรับไปกว่า 20 ล้านวอน (ราว 520,000 บาท) ฐานละเมิดข้อกำหนดจราจร ซึ่งหลังจากถูกดำเนินคดีดังกล่าวทำให้เธอเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ คิมซูฮยอน เกิด 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1988 อายุ 36 ปี ถือเป็นดาราชายแนวหน้าของเกาหลีใต้ ที่มีผลงานการแสดงที่ประสบความสำเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทพ่อหนุ่มต่างดาว โทมินจุน จากเรื่อง My Love from the Star (ยัยตัวร้ายกับหวานใจต่างดาว) และอีกเรื่องที่มีท่ายอดฮิตอย่างท่า ‘อ้อมกอดผีเสื้อ’ หรือ The Butterfly Hug ในเรื่อง “It’s Okay to Not Be Okay” ที่มีชื่อไทยว่า “เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน” ซึ่งคิมซูฮยอนรับบทเป็น มุนคังแท พระเอกของเรื่อง

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้อย่างเรื่อง Queen of Tears (ราชินีแห่งน้ำตา) ซึ่งรับบทเป็น แบคฮยอนอู พระเอกของเรื่อง และซีรีส์ที่เพิ่งฉายได้ไม่กี่ตอนก็ทำเรตติ้งได้ดีมากอีกด้วย