ตร.ไซเบอร์ เตือนภัย ชาวอากาเซ่ ระวังมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต GOT7 ด้านผู้จัด ระวังพบเจอสลิปปลอม

หลังจากที่ 7 หนุ่ม GOT7 ไอดอลแถวหน้าของวงการเคป๊อป ประกาศจัดคอนเสิร์ต “2025 ก็อตเซเว่น คอนเสิร์ต <เนสต์เฟส> อิน แบงคอก” (2025 GOT7 CONCERT <NESTFEST> in BANGKOK) #GOT7_NESTFESTinBKKผนึกกำลัง วันเดอร์ (WONDER) วันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2568 นี้ เวลา 19.00 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

โดยวันที่ 5 เมษายน เป็นวันแรกที่มีการขายบัตรคอนเสิร์ต ซึ่งได้รับความสนใจจนขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ (X) ในประเทศไทยในไม่กี่ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ทางเพจ “ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.” โพสต์ข้อความระบุว่า

เตือนภัย! ระวังมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต GOT7

อยากกรี๊ดให้สุดเสียงในคอน อย่าใจร้อนจนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ!

เนื่องในโอกาสเปิดจองบัตรคอนเสิร์ตในวันนี้ โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น

อ้างรับจองหรือพรีออเดอร์บัตรล่วงหน้า

เสนอขายบัตรในราคาพิเศษผ่านโซเชียล

ซื้อ-ขายบัตรนอกระบบโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน

วิธีสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอก

ตำรวจไซเบอร์พึ่งพาได้ ลดภัยอาชญากรรมออนไลน์ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน แจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้ที่: www.thaipoliceonline.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่เพจ “411ent” หรือผู้จัด โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ โพสต์ข้อความเตือนภัยว่า

ขณะนี้ทางผู้จัดฯ ได้ตรวจพบการปลอมแปลงหลักฐานคำสั่งซื้อบัตร #GOT7_NESTFESTinBKK เพื่อนำมาจำหน่าย

ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือทุกท่านไม่สนับสนุนการซื้อขายบัตรนอกระบบในทุกกรณี เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ

The event organizer has detected counterfeit ticket purchase orders of #GOT7_NESTFESTinBKK for reselling purposes.

To prevent any potential damage, we kindly ask for everyone’s cooperation in refraining from supporting the purchase and sale of tickets through unofficial channels in all cases, in order to avoid scammers who may appear in various forms.