หมอบีเคลื่อนไหว! ขอบคุณทุกกำลังใจ เผยเพิ่งออกจากรพ. เตรียมชี้แจงทุกข้อสงสัย
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม หมอบีโพสต์ผ่านเพจ งมงาย สไตล์หมอบี ระบุว่า เรียนแจ้งทุกท่านครับ ก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลายๆประเด็น
เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ สำหรับข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ