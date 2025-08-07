เกาะกระแสโซเชียล

เสก โลโซ ลุยศรีสะเกษ! ราชทัณฑ์ จัดมินิคอนเสิร์ต ให้กำลังใจ-ปลอบโยนคนชายแดน 9 ส.ค.นี้

เสก โลโซ ลุยศรีสะเกษ! ราชทัณฑ์ จัดมินิคอนเสิร์ต ให้กำลังใจ-ปลอบโยนคนชายแดน 9 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม SEK LOSO โพสต์ข้อความระบุว่า 

พลังเสียงแห่งความหวังกลับมาอีกครั้ง!

พบกับ มินิคอนเสิร์ตจาก “เสก โลโซ”, วงมีนบุรี, TG Tiger และศิลปินจาก Luster Entertainment

ในโครงการ “ราชทัณฑ์ห่วงใย – คนไทยไม่ทิ้งกัน”

ADVERTISMENT

เพื่อส่งมอบกำลังใจให้ประชาชนทั่วประเทศ ❤️‍🔥

เสียงดนตรีไม่เคยจำกัดพื้นที่ และพลังใจก็ไม่มีขอบเขต

เราร้องเพื่อปลุกใจ เพื่อปลอบโยน และเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกเดียวดาย

พร้อมกับเปิดกำหนดการ โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้านทักษะพิเศษ ด้านดนตรี และการแสดง วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

เวลา 16.30 น. รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน (ประธานในพิธี)

และในเวลา 18.00 น. มินิคอนเสิร์ต จาก “วงมีนบุรี” (เรือนจำพิเศษมีนบุรี) 1 ชั่วโมง