เสก โลโซ ลุยศรีสะเกษ! ราชทัณฑ์ จัดมินิคอนเสิร์ต ให้กำลังใจ-ปลอบโยนคนชายแดน 9 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม SEK LOSO โพสต์ข้อความระบุว่า
พลังเสียงแห่งความหวังกลับมาอีกครั้ง!
พบกับ มินิคอนเสิร์ตจาก “เสก โลโซ”, วงมีนบุรี, TG Tiger และศิลปินจาก Luster Entertainment
ในโครงการ “ราชทัณฑ์ห่วงใย – คนไทยไม่ทิ้งกัน”
เพื่อส่งมอบกำลังใจให้ประชาชนทั่วประเทศ ❤️🔥
เสียงดนตรีไม่เคยจำกัดพื้นที่ และพลังใจก็ไม่มีขอบเขต
เราร้องเพื่อปลุกใจ เพื่อปลอบโยน และเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกเดียวดาย
พร้อมกับเปิดกำหนดการ โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ด้านทักษะพิเศษ ด้านดนตรี และการแสดง วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตำบลหนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
เวลา 16.30 น. รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน (ประธานในพิธี)
และในเวลา 18.00 น. มินิคอนเสิร์ต จาก “วงมีนบุรี” (เรือนจำพิเศษมีนบุรี) 1 ชั่วโมง