ทนายเกิดผล ปูดปม หมอบี ออกใบอนุโมทนาบุญมากกว่าวัด! ยันตร.สอบละเอียด ถึงฟอกเงิน-ยึดบ้าน

‘ทนายเกิดผล’ เผย ‘หมอบี’ เขียนเอกสารลอยๆ ไม่น่าเชื่อถือ โผล่ให้ ‘หลวงพ่ออลงกต’ เซ็นย้อนหลัง ความเสียหายยังไม่นิ่ง ออกใบอนุโมทนาบุญมากกว่าวัด! ตร.ตรวจละเอียด ถึงฟอกเงิน-ยึดบ้าน!!
กรณี “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ถูกสังคมจับตามอง หลังถูกกล่าวหายักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ นำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการขุดแหลกในหลายๆ ประเด็น ทั้งเรื่องสถานปฏิบัติธรรมที่กลายเป็นบ้านหลังโต และรถมากกว่า 10 คัน ด้านหมอบีได้ออกมาชี้แจงผ่านรายการดัง ยันทุกอย่างเป็นดำริของ “หลวงพ่ออลงกต” ไม่โอนเงินเข้าบัญชีวัด เพราะตั้งใจถวายเป็นเงินสดให้หลวงพ่อ เป็นบัญชีที่เปิดเพื่อหลวงพ่อไม่ได้เปิดเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ
รายการ โหนกระแส วันที่ 8 สิงหาคม ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 ยังเกาะติดเรื่องหมอบี โดยสัมภาษณ์ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม, ทนายเกิดผล แก้วเกิด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของวัดพระบาทน้ำพุ รวมทั้ง ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
เงินทำบุญสำหรับผมสำคัญ เงินทำบุญไม่ใช่เฉพาะคนรวยอย่างเดียว คนจนเขาก็ทำเหมือนกัน เงิน 100 บาทไม่ได้เท่ากันทุกคน เชื่อมั้ยบางคนมี 10 บาท เขาแบ่ง 5 บาท ทำบุญนะ ถ้าเกิดเขาทำบุญไปแล้ว เงินบุญเขาได้ทำตามจุดประสงค์เขามั้ย หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ มองข้ามไม่ได้ จำเป็นต้องนำเสนอเพื่อหาข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ เพื่อความเป็นธรรมของหมอบีด้วย และเพื่อความเป็นธรรมของทางวัดด้วย เพื่อความเป็นธรรมของคนที่เขาทำบุญด้วย เมื่อวานหมอบีได้เดินทางไปกองปราบ แสดงความบริสุทธิ์ตัวเองว่าไม่ได้เอาเงินที่รับบริจาคแบ่งไปใช้ บอกว่าเงินให้หลวงพ่อทั้งหมดเลย ให้หลวงพ่อด้วย ไม่ได้ให้วัด แบบนี้หลวงพ่อก็ซวยสิครับ เมื่อวานสอบกันนานมากเลยเหรอ
พ.ต.อ.เอนก : ครับ ตั้งแต่ช่วงเย็นๆ ถึงสี่ทุ่มห้าทุ่ม ประมาณนี้
ยังไม่ได้ออกหมายเรียก แต่เขามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ?
พ.ต.อ.เอนก : เมื่อวานนี้ทางหมอบีก็แจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะมาลงบันทึกประจำวันว่าเขาไม่ได้หนีไปไหน เนื่องจากมีกระแสข่าวทางสังคมว่าหมอบีหลบหนีหรือเปล่า แต่การมาของเขา เขาก็เตรียมเอกสารชี้แจงมา จำนวนมากอยู่นะ เตรียมเอกสารมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินในบัญชีเขาตั้งแต่ปี 62
เขามีเอกสารอื่นๆ ยืนยันได้?
พ.ต.อ.เอนก : เราดูเอกสารแล้ว เหมือนเป็นเอกสารที่เอามาแสดงว่าเขาบริสุทธิ์ นำเงินไปใช้กิจการอะไรต่างๆ เบื้องต้นประมาณนี้ครับ
พี่เกิด ไม่ได้หลับไม่ได้นอน?
ทนายเกิดผล : ไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับ
เมื่อวานพี่ไปประชุมว่า ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง?
ทนายเกิดผล : หลักๆ ก็ประเด็นนี้แหละครับ เรื่องที่คนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับหมอบีกับหลวงพ่ออลงกต วามันเป็นยังไง ที่มาที่ไปยังไง มันเกิดอะไรขึ้น และขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไร ซึ่งสรุปแล้วทางคณะกรรมการและหลวงพ่อเอง ที่ผ่านที่ประชุม มีมติคือ หนึ่งมีคำสั่งห้ามหมอบียุ่งเกี่ยวกับกิจการของวัดทุกเรื่อง รวมทั้งโครงการจิตอาสาที่มีอยู่แล้วให้ยุติไปก่อน ห้ามหมอบีอ้างว่าทำกิจกรรมของวัดใดๆ ทั้งสิ้น ต่อมามีมติให้ดำเนินคดีกับหมอบี ในความผิดที่สามารถตรวจสอบได้
ให้ดำเนินคดีข้อหาอะไร?
ทนายเกิดผล : เบื้องต้นยังไม่สามารถตั้งข้อหาอะไรได้ เพราะผมกำลังตรวจสอบหลักฐานกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ และพบหลักฐานบางอย่างที่ไม่สามารถพูดได้ทุกที่นะ เป็นข้อมูลทางคดี มีความผิดปกติทั้งเรื่องเอกสาร ทั้งเรื่องเงินบางเรื่อง ซึ่งผมไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องเงิน อาจเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก ขึ้นอยู่กับว่าผมได้ข้อมูลแค่ไหน กับเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารบางอย่าง มันมีเอกสารที่ผิดปกติ ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่สามารถบอกได้ เพราะจะมีผลต่อรูปคดี
พี่ดูเหนื่อยๆ อาการพี่เป็นยังไง?
ทนายเกิดผล : จากที่ผมป่วย โดยรวมร่างกายแข็งแรงขึ้น เพียงแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมา ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฉยๆ อาจเครียดด้วยแหละ พอมีปัญหาเรื่องวัดมาเกี่ยวข้อง กับเรื่องงานที่ค้างคา มันก็เลยไม่ได้นอน กับสภาพร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อน
พี่เกิดเป็นโรคไต ต้องฟอกไตทุกวันเว้นวัน?
ทนายเกิดผล : เมื่อก่อนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เดี๋ยวนี้เป็นอาทิตย์ละ 3 ครั้ง
แกก็ไม่ได้นอนอีก แกก็อาจมีอาการเหนื่อยๆ หน่อย พี่ไหวนะ?
ทนายเกิดผล : ไหวครับ ที่ผมตอบตะกุกตะกัก ส่วนหนึ่งผมไม่มีข้อมูล วันแรกที่มาออกรายการผมไม่ได้เข้าวัด ไม่ทราบรายละเอียดจนกระทั่งเป็นข่าวก็ได้สอบถามหลวงพ่อ ซึ่งข้อมูลที่สอบถามมันก็ไม่ชัด เราไม่มีข้อมูลว่าจะถามเรื่องอะไร ได้ข้อมูลมาก็มาออกรายการ ได้แค่ตอบคำถามเฉพาะหน้า จนเมื่อวานมีการไปประชุม ถึงได้ตั้งคำถามมากมายที่เกิดขึ้น ได้ข้อมูลครบถ้วน บางส่วนไม่ครบถ้วน ก็ต้องขอเวลาเช็กข้อมูลต่อไปอีกครับ
พี่ยังยืนยันว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าหมอบีเคยเดินทางไปเจอหลวงพ่อ หลวงพ่อถามเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน แล้วหมอบีก็ยอมรับว่าเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริงๆ ตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้แจ้งความเพราะกะจะให้โอกาส หลวงพ่อยังยืนยันคำนี้อยู่ใช่มั้ย?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ ยืนยันคำนี้ เรื่องนี้จริงๆ แล้วหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ตอนแรก จนกระทั่งเริ่มมีคนมาฟ้องหลวงพ่อ แต่ไม่ได้ฟ้องโดยตรง ซึ่งเป็นทีมงานของหมอบี แต่ตอนมาแรกๆ เขาไม่บอกตรงๆ เขาพูดอ้อมๆ ว่าพี่บีเปลี่ยนไป พี่บีไม่เหมือนเดิม หลวงพ่อก็งงว่ามันสื่ออะไร หมายถึงอะไร แล้วก็มีคนพยายามพูดให้หลวงพ่อเข้าใจว่าเขามีปัญหา หึงหวงกัน หลวงพ่อมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ยังไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้น จนหลายครั้งต่อมา ทีมงานเขานั่นแหละนำหลักฐานมาให้หลวงพ่อดู หลวงพ่อก็เลยไปถามก่อน
หลักฐานคืออะไร?
ทนายเกิดผล : น่าจะเงิน บัญชีเบิกจ่ายสักอย่าง ผมจำไม่ได้นะ
รวมถึงมีกระเป๋าเป้ใบนึงด้วย?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอ ในนั้นเปิดมาแล้วมีเงินอยู่ ตรงนั้นแหละที่หลวงพ่อเริ่มเอ๊ะ ก็เรียกหมอบีมาถาม ตอนนั้นเขายังไม่ยอมรับ เหมือนกับว่าเขาอธิบายได้ ชี้แจงได้ เขาสามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินได้ หลวงพ่อเข้าใจว่าสิ่งที่เขาชี้แจงมันถูกต้อง เขานำหลักฐานมาให้หลวงพ่อตรวจสอบหรือเซ็นรับบางเรื่อง หลวงพ่อก็ทบทวนสิ่งที่เขาบอกมาใช่แล้ว จำได้แล้ว เหมือนเขาเท้าความว่าจำได้มั้ย โครงการนั้นโครงการนี้ หลวงพ่อก็บอกว่าใช่ ก็ยอมรับไป แต่พอหลังใช่ ได้หลักฐานมา โครงการที่เขาอ้างมา หลวงพ่อก็ไปตรวจสอบ ปรากฏว่าตรวจสอบเงินที่เขามาให้หลวงพ่อ ยอดเงินไม่ตรงกัน แต่ที่ตรวจสอบได้ ณ เวลานี้ ตรวจสอบได้แค่ระยะเวลานึง และจำนวนเงินแค่จำนวนนึง ซึ่งเมื่อวานก็แถลงไปว่าอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านกว่า ก่อนหน้านั้นไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเขาไม่ได้เอาหลักฐานมาประกอบ
พี่คิดว่ามีมากกว่านี้มั้ย?
ทนายเกิดผล : ต้องมีมากกว่านี้ เพราะสิ่งที่ได้ยินจากหลวงพ่อ มีหลายรายการที่เขาไม่ได้เอามาให้หลวงพ่อ เขาแจ้งกับหลวงพ่อว่าเขาโอนตรง เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือก็โอนไปยังฟาร์มเลย โรงฆ่าสัตว์เลย โครงการเกี่ยวกับซื้อเครื่องมือแพทย์ เขาก็โอนไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งหลวงพ่อแค่รับทราบ แต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ นอกจากนั้นเงินสดที่เขาเบิกมา หลวงพ่อไม่ได้เป็นคนควบคุมเรื่องเงิน เขาจะเบิกกี่ครั้งหลวงพ่อไม่รู้ รู้แค่ว่าเขาเอามาให้กี่ครั้ง และกี่บาทแค่นั้นเอง และครบหรือไม่ครบ หลวงพ่อก็ไม่รู้ เพิ่งรู้ตอนหลังว่ามันไม่ครบ
แต่ที่แน่ๆ อยากทราบว่าบัญชีที่เขาเปิด เขาเปิดตั้งแต่ปีไหน?
พ.ต.อ.เอนก : ปี 62 ครับ
6 ปีเลยนะ เท่าที่ทราบตรวจย้อนหลังกลับไป 3-4 ปีที่ผ่านมา ยอดเงิน 200 ล้านจริงมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : มีการเบิก เท่าที่เจอหลักฐาน มีการมอบหมาย มอบฉันทะให้บุคคลไปเบิก 101 ครั้ง ตอน 204 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 64-68 เท่านั้นเอง
แต่ย้อนกลับขึ้นไปยังไม่มี?
พ.ต.อ.เอนก : ตรงนั้นเราตรวจสอบอยู่ ตอนนี้เราตรวจสอบเจอ พ.ย.64-16 เม.ย.68 มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเบิกเงินแทนหมอบี 101 ครั้ง ยอดรวม 204 ล้านเศษ
ทนายแก้ว : หมอบีไปเบิกเองมีมั้ยครับ
พ.ต.อ.เอนก : มีเห็นอยู่ส่วนนึง แต่ยังไม่ได้รวมอยู่ในส่วนนี้ อาจมีที่เขาโอนตรง อย่างที่ท่านทนายเกิดผลพูด อันนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลอีกที แต่ที่เราเห็นเกี่ยวโยงถ้าเขาเบิกเงินสดมาเกี่ยวโยงกับทางวัด มียอดประมาณนี้ครับ
อีกเกือบครึ่งเลยนะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ แล้วเชื่อว่าปี 62 63 64 อยู่ในช่วงพีกของเขาด้วย กำลังใหม่ๆ คนกำลังทยอย เมื่อวานเขาพูดในรายการคุณมดดำ เขาบอกเงินไม่ได้ให้วัดนะ เขาให้หลวงพ่อ พี่ได้ยินใช่มั้ย?
ทนายเกิดผล : ได้ยินครับ ผมนั่งฟังอยู่
เงินที่เราบริจาคกัน เราให้วัดหรือหลวงพ่อกันแน่ อันนี้สับสนนะ เพราะมันต่างกันนะ เงินวัดคือเงินของวัดที่ต้องใช้บริหาร เงินของหลวงพ่อคือเงินส่วนตัว ย้อนกลับไปสีกากอล์ฟไปเอาเงินกับพระ พระให้เงินส่วนตัวไป สุดท้ายพระเงินหมด โอนเงินจากวัดมาให้ พระผิดด้วย ฉะนั้นอันนี้ตกลงเงิน 200 กว่าล้าน เบิกไปให้หลวงพ่อทั้งหมด หลวงพ่อต้องตอบคำถามเหมือนกัน จริงๆ เรื่องนี้ต้องให้เครดิตอ.ตฤณห์ โพธิ์รักษา แกเหมือนไปรู้เรื่องนี้มา และโพสต์ปลุกให้สาธุชนตื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า คนนี้คือใคร หากินกับความศรัทธาคืออะไร สุดท้ายชายเน็ตมันเก่ง มันก็ไปขุดจนไปเชื่อมโยงทางหมอบี ต้องบอกว่าอ.ตฤณห์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นใคร จะไปกล่าวโทษแกไม่ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องให้เครดิตแกด้วย แกก็สุด สุดท้ายก็ถูกหงายการ์ดออกมาว่ามันคือเรื่องนี้หรือเปล่า ฝั่งหมอบีเองพูดในรายการข่าวใส่ไข่ก่อน แล้วเป็นประเด็นขึ้นมามากมาย รวมทั้งหมอบีอัดคลิปว่าตัวเองกำลังจะตาย โน่นนี่นั่น คนเลยจับโยง สุดท้ายเหมือนดีดนิ้ว มันเป็นเรื่องนี้นี่หว่า แต่ประเด็นคือหมอบีเอง เปิดบัญชีใจฟ้าอาทรประนาถโดยนายเสกสันน์ เพื่อระดมเงินเอาไปทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ โดยการใช้เป็นโครงการต่างๆ สมมติวันนี้ทำเรื่องวัยรุ่น ช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มนี้ ช่วยเหลือพยาบาลกลุ่มนี้ ช่วยเหลือปล่อยวัวปล่อยควายกลุ่มนี้ ก็มีการให้โอนเงินเข้ามาเป็นโครงการๆ ไป เสร็จปุ๊บก็ถอนเงินให้หลวงพ่อ แต่ประเด็นคือหมอบีบอกว่าให้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีคนไปร้องที่กองปราบบอกว่าไม่ใช่ มีการดึงเอาไว้ แล้วหลวงพ่อไม่ได้รู้ ตอนแรกเป็นอย่างนี้ แต่ล่าสุดหมอบีออกมาสวนว่าไม่ใช่ แกให้หลวงพ่อแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ให้วัดด้วย ให้หลวงพ่อส่วนตัว เรื่องนี้ยังไง?
ทนายเกิดผล : ถ้าเราจะเริ่มตรงนี้ก่อน บทสัมภาษณ์หลวงพ่อ รวมทั้งเมื่อวานในที่ประชุมได้มีการสอบถามเรื่องนี้ หลวงพ่อบอกว่าแรกเริ่มเดิมที หมอบีมาพบหลวงพ่อ ขอทำกิจการเล็กๆ เช่นปฏิบัติธรรม หาเงินมาบริจาคเข้าวัด แต่ต่อมาหมอบีเขาอ้างว่าเขามีเอฟซีเยอะ เขาสะดวกรวบรวมเงินบริจาค ต้องการนำเงินมาบริจาคเพื่อถวายหลวงพ่อ ไม่ได้พูดถึงวัดเลยนะ เพื่อถวายหลวงพ่อ และให้หลวงพ่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ หลวงพ่อจะเอาไปช่วยเหลือสังคมหรืออะไรก็ได้ ภายใต้โครงการที่หลวงพ่อดูแลอยู่ ซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาต บอกว่าได้ ไม่เป็นไร
ตอนแรกไม่ได้ใช้บัญชีหมอบี แต่ใช้อีกบัญชี?
ทนายเกิดผล : ตอนแรกรวบรวมเงินมายังไงก็ไม่ทราบ แต่ตอนหลังเขาขออนุญาตทำโครงการเพื่อรวบรวมเงิน นำเงินมาถวายหลวงพ่อ เขาเลยขออนุญาตเปิดบัญชีเพื่อทำโครงการนี้ โดยใช้ชื่อเขา หลวงพ่อก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของเขา เหมือนคนมีจิตศรัทธาจะรวบรวมทรัพย์มา เหมือนผมทำผ้าป่า ผมก็ไปรวบรวมเงินจากเพื่อนฝูงมาแล้วเอามาถวายหลวงพ่อ ซึ่งหลวงพ่อมองว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อ เขาทำแล้วเขามีเจตนาดี เขาขอใช้โครงการที่อยู่ในโครงการของหลวงพ่อ คือนำชื่อของหลวงพ่อแปะหน่อยนึง หลวงพ่อบอกว่าเป็นโครงการที่ดี ไม่ได้ขัดศรัทธา เนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหาคนอื่น นำเงินมาถวายหลวงพ่อเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หมอบีเขาต้องการทำโครงการแล้วจะนำเงินมาถวายหลวงพ่อ เพื่อให้หลวงพ่อนำเงินไปใช้ในกิจการของหลวงพ่อ เหตุไม่เอาเงินเข้าบัญชีวัด หนึ่งเขาศรัทธาหลวงพ่อ อยากให้หลวงพ่อนำเงินไปทำโครงการที่หลวงพ่อมี สองเขาไม่โอเคกับคนในวัดซึ่งเป็นกรรมการวัด เขาไม่ต้องการให้เงินเข้า แค่นั้นแหละหลักๆ ที่เขาบอกหลวงพ่อ แต่หลวงพ่อมองว่าแล้วแต่เขา เขาจะดำเนินการยังไง มันเป็นเรื่องเขากับเอฟซีเขา ที่จะรวบรวมกันมาแล้วถวาย ซึ่งหลวงพ่อไม่ได้ถามว่าจะถวายเท่าไหร่ ถวายกี่ครั้งตามโครงการ ตอนหลังทุกครั้งที่เขาทำโครงการเรี่ยไรเงินอะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะบอกว่าผมมีไอเดียตามโครงการนี้ หลวงพ่อเห็นด้วยมั้ยครับ ขออนุญาตทำโครงการนี้ เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือโครงการเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือทุนการศึกษา เป็นโครงการที่เขาคิดขึ้นมาและขออนุญาตใช้โครงการนี้ หลวงพ่อก็อนุโมทนาด้วย เห็นดีด้วย แต่บางโครงการไม่ผ่านหลวงพ่อเลย แค่โครงการนี้หลวงพ่อเห็นด้วยเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีของคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรง
ทนายแก้ว : บางโครงการหลวงพ่อไม่ได้รับรู้ หมอบีอุปโลกน์เอาเอง
ทนายเกิดผล : ไม่รู้เรียกว่าอุปโลกน์ได้หรือเปล่า แต่เขาบอกหลวงพ่อจริง หลวงพ่อยืนยันกับผมว่าทุกครั้งที่เขาพูด หลวงพ่อรับรู้ แต่เขาทำยังไงหลวงพ่อไม่ได้ไปตรวจสอบ เป็นทีมงานของเขา
บัญชีหมอบีที่เปิดขึ้นมา เขาอ้างว่าจะไปจัดตั้งโครงการต่างๆ นานา ตามความประสงค์ของหลวงพ่อ เพื่อเอาเงินถวายหลวงพ่อไปทำนุบำรุงวัดอะไรก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อจะเอาไปทำ สองหลวงพ่อเองอาจดำริบ้างในบางครั้ง อยากทำอันนี้ อยากช่วยเครื่องมือแพทย์นะ หมอบีก็มีหน้าที่เรี่ยไรเงินให้เอฟซีโอนเงินเข้ามาแล้วเอาเงินไปให้หลวงพ่อ ประเด็นคือหมอบีไม่ได้มีการโอนเงินให้หลวงพ่อ แต่ใช้วิธีถอนเงินสดออกมาแล้วถวายหลวงพ่อ ทั้งที่ตามหลักความเป็นจริง ควรเป็นหมอบีโอนเงินเข้าบัญชีวัด ไม่ใช่ให้หลวงพ่อโดยตรงด้วยนะ หลวงพ่อถึงดำริว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปจัดการอะไรที่อยู่ในวัด แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้น หมอบีถอนเงินสดออกมาแล้วถวายหลวงพ่อ แล้วอ้างเหตุผลว่าให้หลวงพ่อเอาไปใช้จ่ายตามที่หลวงพ่อต้องการ ตรงนี้เป็นช่องว่างทางกฎหมายหรือเปล่า?
พ.ต.อ.เอนก : ในเรื่องรูปแบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการเรื่องบัญชี ปรากฏว่าหมอบีเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนคนเดียว การเบิกเงินสดมาจากการที่เราสืบสวนมาระยะนึง พอได้เงินสดแล้วปุ๊บหมอบีไม่ได้เอาไปให้หลวงพ่อทั้งก้อน หมอบีทอนก่อน เบิก 1 ล้าน เอาไปให้หลวงพ่อ 8 แสน ทอนเอาไว้ 2 แสน โดยอ้างว่าใช้โครงการ อันนี้ก็ส่อพฤติกรรมที่น่าสงสัย มันไม่ปกติครับ เรามองว่าถ้าโปร่งใสจริงๆ เบิก 1 ล้าน เอาไปให้หลวงพ่อ 1 ล้าน จะใช้โครงการอะไรก็อ้างเบิกจากหลวงพ่อก็ว่ากันไป ถึงจะเห็นถึงความโปร่งใสได้ แต่ถ้าทอนเลย ทอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ หลวงพ่อรับแค่ปลายทางแค่นั้นเอง นี่คือประเด็นที่เราเห็นในการสืบสวนของเรา
หลายคนถามว่าทำไมต้องโอนเข้าไปในวัด?
ทนายแก้ว : กรณีโอนเงินเข้าวัด ต้องมองว่าแผ่นพัฟประชาสัมพันธ์ที่ออกมา มันไปเกี่ยวข้องกับวัด เมื่อใช้ชื่อวัด เงินก็ถือว่าต้องเข้าวัดผ่านไวยาวัจกร ต้องผ่านคณะกรรมการของวัด กรณีหมออ้าง มีทริกอยู่ว่าอาจเป็นเรื่องที่มองว่าหลวงพ่อเป็นความผิดส่วนตัวระหว่างหลวงพ่อสวมหมวกสองใบ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายด้วย และเป็นความผิดส่วนตัวด้วยครับ เขากำลังแยกบอกว่ากรณีให้เงินส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ตกลงกันส่วนตัว ถ้าหลวงพ่อโอเค ทุกอย่างก็จบ คนอื่นก็ไม่ต้องมีปัญหา แต่ถ้ากรณีมีประกาศลงไปในโฆษณา มันเป็นเรื่องของวัด เงินต้องเข้าวัดครับ ตามกฎหมายดูวิญญูชนที่โอนว่ากรณีนี้เป็นส่วนตัวหรืองานวัด แต่เท่าที่อ่านกฐินสามัคคี เป็นเรื่องของเงินต้องเข้าวัด เลยมองว่าส่วนนี้ทนายอาจตั้งฐานว่าเป็นการให้ส่วนตัว เป็นเรื่องการตกลงเรื่องพระกับส่วนตัวกัน ไม่ได้เกี่ยวกับวัด จะให้เป็นความผิดที่ยอมความกันได้
ถามเป็นความรู้ กรณีแบบนี้ สมมติผมนับถือวัดนี้ ผมเข้าไปคุยกับเจ้าอาวาส ผมขออนุญาตเปิดบัญชีเป็นชื่อผมนะ ผมมีเอฟซีเยอะ ถึงเวลาผมจะเอาเงินมาให้เจ้าอาวาส จะถอนเงินสดมาให้นะ ผมทำแบบนั้นก็ได้ใช่มั้ย?
ทนายเกิดผล : ได้ครับ เท่าไหร่ก็แล้วแต่จิตศรัทธา
ผมเก็บเอาไว้ได้มั้ย?
ทนายเกิดผล : ตอบยาก (หัวเราะ)
ทนายแก้ว : กรณีการตกลงเริ่มต้นใบประชาสัมพันธ์ พี่เขียนว่าอะไร พี่เขียนว่าช่วยในการสร้างศาลา เงินก็ไหลเข้าบัญชีพี่ พี่ก็ตอบว่าเงินทุกบาทโอนเข้าไปที่วัด อะไรแบบนี้ รวมดอกผลต้องไปที่วัดหมดครับ
พ.ต.อ.เอนก : ต้องดูเจตนารมณ์คนประกาศโฆษณา ชักชวนให้เขาบริจาค ระบุเจตนาไว้อย่างไร ผู้บริจาคเขาเจตนาอย่างไร มีการสื่อสารจากตัวผู้รับบริจาคอย่างไร ผู้บริจาคให้ส่วนตัวมั้ย คงไม่ใช่ เขาให้วัด อันนี้สำคัญ เราดูเจตนาว่าเจตนาไปที่ไหน วิญญูชนคนทั่วไป คงไม่ได้บริจาคให้ตัวบุคคล อย่างกฐินนี่ไม่ใช่แน่ๆ กฐินนี่ยังไงก็ต้องเพื่อวัด แต่คุณเข้าบัญชีส่วนตัว มันก็มีปัญหา ฉ้อโกงประชาชนได้
ที่บอกว่าให้พระ แต่มันคือกฐิน?
ทนายแก้ว : มันเอาวัดไปขายคำว่ากฐิน ประชาชนต้องเข้าใจว่าทั้งหมดต้องวิ่งไปที่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่องานกฐิน 30 ปี ดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในนี้ต้องไปที่วัด
พ.ต.อ.เอนก : เป็นเงินของวัดครับ
คำว่ากฐินสามัคคี ไม่ได้ทำเพื่อให้หลวงพ่อ แต่ทำให้วัด เงินต้องเอาเข้าวัด แต่ถ้าหมอบีบอกว่าเรียกกฐินมาเพื่อเอาไปให้หลวงพ่อ หลวงพ่อไปทำกฐินอีกที?
ทนายแก้ว : ไม่ถูกครับ
พ.ต.อ.เอนก : งานกฐินส่วนใหญ่ต้องเพื่อวัด
ทนายเกิดผล : เรื่องกฐิน มีอยู่ปีนึง น่าจะปี 66 สองสามปีก่อน ผมมีโอกาสไปงานกฐิน และเห็นต้นกฐินของหมอบี เขาจัดใหญ่มากนะ เขาเอาเงินสดถวายในวันที่ทอดกฐินนั่นแหละ แต่เงินมาจากบัญชีนี้หรือเปล่า ผมไม่ทราบ
ทนายแก้ว : และเงินมาครบหรือไม่ ก็ไม่ได้เอาบัญชีมาให้หลวงพ่อดู
ทนายเกิดผล : ไม่รู้เรื่องนั้นเลยครับ เพราะผมก็เพิ่งได้ยินชื่อเขาครั้งแรกในงานทอดกฐินนี่แหละ และเห็นจริงๆ ว่าต้นกฐินเขา 40 ล้านมั้งที่มีการประกาศเงินกฐินจากกองไหนๆ ผมเห็นเงินกฐินจากหมอบีนี่แหละเป็นเงินสด ที่เขามีต้นกฐินและนำมาถวาย และนับกัน แต่มาจากบัญชีนี้และมาครบหรือเปล่า อันนี้ไม่ทรายรายละเอียดเลยครับ
กฐินที่เขาจัดมี 4 ปี สองปีเข้าบัญชีใจฟ้าฯ อีกสองปีเข้ากฐินวัด รู้สึกว่าเข้าตั้งแต่ 64-67 โดยรวมทั้งหมด 4 ครั้ง หมอบีให้สัมภาษณ์มดดำไปเรียบร้อย ประเด็นแตกต่างจากที่หลวงพ่อแถลง และยิ่งไปกันใหญ่ หมอบีพยายามบอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนดี ทำเพื่อสังคม คนที่ลพบุรีเคารพรัก แต่ขณะเดียวกัน สิ่งที่พูดออกมา ภาษาชาวบ้าน เขาเรียกว่าโยนขี้ให้หลวงพ่อ หลวงพ่อยืนยันว่าไม่ได้สั่งให้หมอบีเปิดบัญชีนี้ ดำริว่าต้องเอาอย่างนี้ๆ?
ทนายเกิดผล : ไม่ครับ แรกๆ หมอบีไม่ได้เปิดบัญชี แต่นำเงินมาถวาย จากการรวบรวมเงินกับเอฟซีเขา เขามีโครงการอยากเปิดบัญชีเพื่อนำเงินมาถวายหลวงพ่อ โดยเขาสามารถระดมทุนได้ หลวงพ่อเห็นด้วย อนุญาตให้ใช้ชื่อร่วมกิจกรรม แต่เขาอ้างว่าทุกๆ โครงการเขามาขออนุญาตหลวงพ่อก่อน ตามที่เขาเห็นสมควรจะทำโครงการไหนที่เหมาะสม หลวงพ่ออนุญาตแล้ว แต่ตอนหลังหลวงพ่อไม่ได้ตรวจสอบ จนมีเรื่องราวในการร้องเรียน เลยเรียกมา กระทั่งเจ้าหน้าที่ตร.ลงไปแจ้งให้หลวงพ่อทราบว่ามันมีเหตุแบบนี้ ถึงได้เรียกหมอบีมา ว่ายังไง เขาถึงได้นำหลักฐานบางอย่างคล้ายๆ กับทำรายงานย้อนหลังให้หลวงพ่อดู จำนวนเงินที่เขาเอาไป ไม่ใช่ว่าขออนุญาตเอาไปเท่านี้ หลังจากส่งมอบให้ 1 ล้าน ขออนุญาตเอาไป 2 แสน ไม่ใช่ มันคือเอาไปก่อน แล้วมาบอกว่ามันคือเงินที่หักไปจากโครงการนี้ๆ แล้วเอาหลักฐานมาให้หลวงพ่อดู หลวงพ่อไม่มีโอกาสดูจำนวนนั้นอยู่แล้ว แต่เขาอธิบายให้ฟัง หลวงพ่อก็เชื่อเขา เอกสารเหล่านั้น ผมได้มีโอกาสตรวจเบื้องต้น มันก็เป็นปัญหา ไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับผม มันคือโครงการที่เขียนขึ้นมาลอยๆ ไม่มีที่มาที่ไปว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีใครร่วมโครงการบ้าง ไม่มีอะไรเลย มีแต่ภาพถ่าย ประมาณนี้
กรณีที่ตัวหมอบีให้สัมภาษณ์รายการคุณมดดำ เขายืนยันว่าบ้านหลังนั้น เป็นบ้านของเขาเองเป็นเงินส่วนตัวของเขาเอง ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ทางตร.ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว ถ้าเกี่ยวข้อง บ้านเขาเมื่อวานก็ได้คุยเหมือนกัน บ้านเขาได้มาช่วงปี 63 64 ก็ถือว่าอยู่ในเป้าหมายที่เราตรวจสอบ เพราะได้มาหลังจากเปิดบัญชีปี 62 ฉะนั้นอีกไม่นานครับ ความจริงก็จะกระจ่างชัดว่าบ้านหลังนี้มีที่มาที่ไปของเงินที่ไปชำระราคาบ้านหรือที่เกี่ยวข้อง ว่าคือใครยังไง แล้วเงินมาจากไหน จะมีความชัดเจนในไม่ช้าครับ
ไม่แน่ใจเขาจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่า หรือมีการโอน?
พ.ต.อ.เอนก : อันนี้ไม่ยากครับ ยังไงก็ต้องเห็นแน่ๆ ถ้าเงินไหลจากบัญชีก็เห็นเส้นทางการเงินอยู่แล้ว ส่วนเงินสดก็ต้องมีที่มาที่ไป ฉะนั้นถ้าคดีเดินไปถึงข้อหาฉ้อโกงประชาชนหรือฟอกเงิน เป็นหน้าที่ของเขา ต้องไปดีแคร์ป.ป.ง.
สมมติว่าถ้ากรณีทั้งหมด ไปลงล็อกว่าบ้านหลังนี้มีการดึงเงินจากทำบุญออกมาปลูกบ้านหลังนี้ สมมติติ๊ต่างว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วมันไปถึงการฟอกเงิน ไปถึงป.ป.ง.บ้านหลังนี้ถูกยึดมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ถูกยึดครับ ถ้าเห็นเส้นเงินหรือหลักฐาน หรือมีที่มาที่ไปว่าบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดมูลฐาน ทรงรูปคดีถ้ารับบริจาคแล้วเอาไปใช้แบบนี้ก็จะถือว่าหลอกคนทั่วไป หลอกประชาชน ก็จะเป็นฉ้อโกงประชาชน แล้วเข้าความผิดมูลฐานเรื่องฟอกเงิน ฉะนั้นเงินที่ได้จากความผิดมูลฐาน เอาไปฟอก ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ก็จะถูกยึดตามกฎหมาย ป.ป.ง. ได้
แต่เพื่อความเป็นธรรมกับหมอบี หมอบีบอกว่าบ้านเขาก็ไม่ได้จนนะ เขาบอกเขามีเงิน รวย มีรถเป็นร้อยคัน ส่วนเงินที่สร้างบ้าน เป็นเงินของเขา เพราะเขาไปปราบผี แต่เขาเคยประกาศว่าเขาไม่รับเงิน แต่เขาบอกว่ามายัดให้เอง?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ถ้าเป็นเงินที่เอฟซีหรือคนที่ติดต่อไปให้หมอบีช่วยแนะนำโน่นนี่ต่างๆ แล้วจ่ายเงิน อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
สามารถตรวจสอบได้มั้ยว่าเป็นเงินที่มาจากการปราบผีจริงมั้ย ไม่รู้เขาไปปราบแด็กคูล่าหรืออะไร ถึงได้เงินขนาดนี้?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้าเจอส่วนตัวแล้วให้เป็นเงินสด เราก็อาจมองไม่เห็น แต่ถ้าทางโทรศัพท์ โซเชียลหรือสื่อต่างๆ เราไปสอบต้นทางก็จะรู้ว่าเงินนี้เขาให้หมอบีด้วยเรื่องอะไร
เขาอาจให้เงินสดไง?
พ.ต.อ.เอนก : บางเรื่องมีข้อจำกัดเรื่องพยานหลักฐาน ถ้าได้เป็นเงินสดปุ๊บเราอาจไม่รู้ที่มาของเงิน ก็เป็นข้อจำกัดเหมือนกัน
สรรพากรจะรู้มั้ยที่มาของเงิน?
ทนายแก้ว : ไม่ยากเลย สรรพากรตรวจสอบเอกสารอยู่แล้ว พี่มีเงินอยู่ในกระเป๋าสิบล้าน สมมติไปปราบผีมา พี่ก็ต้องเอาเงินฝากธนาคารช่วงเวลาขณะนั้น เราคิดย้อนกลับไปขณะนั้นที่เขาไม่ได้มีการตระเตรียมอะไร คนปกติมีเงินก็ฝากเข้าธนาคารอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องยากที่สรรพากรจะตามเลยครับ
ร้านกาแฟนาถะ มีสองร้านอยู่ในกรุงเทพฯ แต่อยู่ดีๆ มีอีกร้านไปเปิดที่สมุย มายังไง หลวงพ่อทราบมั้ย?
ทนายเกิดผล : ทราบครับ
หลวงพ่อดำริมั้ย?
ทนายเกิดผล : เขาทำเอกสารย้อนหลังมาให้ พอมีปัญหากองปราบลง หลวงพ่อก็ถามหา เขาก็ทำหนังสือมาให้ว่าโครงการปี 67 มีอะไรบ้าง
ทนายแก้ว : ไม่ได้ขอก่อน แต่โผล่มาเป็นเปเปอร์
ทนายเกิดผล : ผมดูแล้วมันก็ไม่โอเคกับผม แต่หลวงพ่ออาจโอเคก็ได้
ที่แน่ๆ มีมั้ยเอกสารต่างๆ นานา ที่ถูกส่งย้อนหลังให้หลวงพ่อเซ็นในการรับเงิน?
ทนายเกิดผล : มี
คุณพระ!?
พ.ต.อ.เอนก : ก่อนจะได้ยินท่านทนายเกิดผลพูด ผมเห็นแล้วล่ะ มั่นใจว่าเป็นเช่นนั้น ผมว่าผมรู้สึกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ทนายแก้ว : ที่เขาขนไปเป็นปึ๊งๆ น่ะเหรอพี่
พ.ต.อ.เอนก : ครับ ผมมองว่าเป็นข้ออ้างของเขา น่าจะเป็นข้ออ้างที่มองเห็นถึงข้อต่อสู้เขาในอนาคต ถ้าเป็นคดีความขึ้นมา
มดดำสัมภาษณ์หมอบี ข้อเท็จจริงหลายอย่างไม่เหมือนกันเลย หลวงพ่อพูดถึงเรื่องเปิดบัญชีรับบริจาค บอกว่าที่ผ่านมาโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีการเปิดรับบริจาค เมื่อได้เงินมา หมอบีแจ้งว่าได้เงินเท่าไหร่ ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง หมอบีจะให้เลขาฯ โอนเงินไปยังเป้าหมายนั้นเลย เช่นการไถ่โคกระบือต่างๆ นานา แต่หมอบีบอกว่าการเปิดบัญชีเพื่อเป็นตัวแทน ถวายให้หลวงพ่อ ทุกขั้นตอนผ่านหลวงพ่อหมด ทุกบาททุกสตางค์เอาไปให้หลวงพ่อ เปิดบริจาคไปเรื่อยๆ แล้วแต่ใครจะทำบุญ บัญชีเปิดเพื่อหลวงพ่อ หลวงพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน เมื่อเบิกเงินมาถวายหลวงพ่อ ถวายครบทุกบาททุกสตางค์ เบิกเป็นเงินสดเพราะหลวงพ่อจะได้เอาไปใช้จ่ายได้ง่าย เบิกเงินตามดำริของหลวงพ่อ หลวงพ่อยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย ไม่ได้เป็นคนสั่ง?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ
ไม่เหมือนกันแล้วนะ?
พ.ต.อ.เอนก : ถ้าบอกว่าเบิกแล้วให้หลวงพ่อครบทุกบาททุกสตางค์ เท่ากับโยนไปหาหลวงพ่อแล้ว ว่าทำไมเงินที่วัดบันทึกไว้ ไม่สอดคล้องกับที่หมอบีเบิกขึ้นมา ถ้าบอกเช่นนี้ แสดงว่าเงินที่ยอดไม่ครบ มันหายไปอยู่กับหลวงพ่อ จะกลายเป็นว่าหลวงพ่อเอาไปเอง ถ้าเป็นตามที่หมอบีบอกนะ
เรื่องการปลูกบ้านหรูของหมอบี หลวงพ่ออลงกตบอกว่าก็เพิ่งเห็นเขาพูดถึงกันว่าราคา 50 ล้าน เกิดจากการเคลือบแคลงสงสัยว่าเอาเงินจากไหนเหมือนกัน หมอบีบอกว่าบ้านที่แชร์กันสีดำๆ ในโซเชียลเป็นบ้านของตัวเองแต่ราคา 30 ล้าน ไม่ใช่ 50 ล้านตามที่หลวงพ่อได้พูด ที่สำคัญสร้างด้วยเงินส่วนตัว ที่บ้านรวยอยู่แล้ว อันนี้ตร.ต้องตรวจสอบแน่นอน เมื่อถามว่ามีส่วนแบ่ง 70-30 หรือเปล่า หลวงพ่ออลงกตบอกว่าเธอจ๊ะ เธอดูหน้าหลวงพ่อ หลวงพ่อจะเป็นแบบนั้นได้มั้ย หลวงพ่อทำมา 30 ปี จะเป็นยังไงถ้าทำแบบนั้น หลวงพ่อจะอยู่ได้เหรอ ขณะที่หมอบีตอบว่าไม่มีการแบ่ง 70-30 เพราะหมอบีถวายหลวงพ่อครบ ส่วนเรื่องการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่หมอบีเคยเสนอว่าจะมีการจัดตั้ง แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม หลวงพ่อบอกว่ายังไม่เคยไปเหยียบเลย แสดงว่าหลวงพ่อเคยรับรู้เรื่องนี้ว่าจะมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมจากหมอบีจริงๆ หลวงพ่อถึงตอบนักข่าวว่าหลวงพ่อยังไม่เคยไปเหยียบเลย?
พ.ต.อ.เอนก : มันมีสองนัยยะนะครับ ถ้าหลวงพ่อตอบว่ายังไม่เคยไปเหยียบเลย อาจเคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีการสร้าง หรือไม่เคยพูดมาก่อนเลย เพิ่งมาพูดทีหลัง
ขณะที่หมอบีบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบ้านไม่เป็นความจริง และไม่มีการสร้างสถานปฏิบัติธรรม ไม่เคยขอเงินหลวงพ่อมาสร้างด้วย?
พ.ต.อ.เอนก : เห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะ แต่ขอสงวนไว้ก่อน เรื่องบ้านนี่แหละ
พี่เกิดเอามาจากไหนที่บอกว่าจะเอาไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม?
ทนายเกิดผล : หลวงพ่อบอกครับ มันมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนั่นแหละว่าพี่บี มีบ้าน มีรถ แต่เรื่องบ้าน หลวงพ่อบอกว่าหมอบีเคยพูดกับหลวงพ่อว่าจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้บอกรายละเอียด จนกระทั่งมาเห็นว่ามีบ้านนี่แหละ ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเดียวกัน เพราะเรื่องรถ หลวงพ่อยืนยันเลยว่าหมอบียอมรับว่าซื้อรถจริง แต่เอามาใช้งาน และจะนำมาถวายวัดอยู่แล้ว
รถใส่ชื่อใคร?
ทนายเกิดผล : ชื่อบุคคลอื่นครับ
เอาเงินที่เขาบริจาคไปซื้อรถ แล้วใส่ชื่อคนอื่น?
ทนายเกิดผล : เขาไม่ได้ตอบตรงๆ ว่าเอาเงินจากไหน แต่หลวงพ่อถามว่าซื้อรถด้วยมั้ย เพราะมีคนมาบอกหลวงพ่อว่ามีการซื้อรถ เขาก็ยอมรับว่าซื้อรถ แต่ไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาจากไหน เขาบอกซื้อมาใช้งานแล้วจะถวายวัดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องบ้านเขาไม่ได้รับหรือปฏิเสธ แต่เขาเคยบอกหลวงพ่อว่าเขาจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งหลวงพ่อก็เพิ่งเห็นเรื่องบ้านพร้อมๆ กับหลายๆ คนนี่แหละ เพราะมีคนมาบอกหลวงพ่อ
พ.ต.อ.เอนก : อนาคตถ้ามีการเข้าไปตรวจสอบในบ้าน จะรู้ว่าโดยสภาพของบ้านที่สร้าง สร้างเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรืออยู่อาศัย
แต่หมอบีบอกเป็นบ้านของเขา?
พ.ต.อ.เอนก : แสดงว่าไม่มีเรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรม ก็อาจกล่าวขึ้นลอยๆ ขึ้นมา
เขาพูดเลยเหรอ?
ทนายเกิดผล : เขาเคยเกริ่นกับหลวงพ่อว่าเขาจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อบอกผมเอง แต่ไม่ได้บอกว่าเงินจากไหน แต่บอกว่าเขาจะมีโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินจากไหนไปสร้าง
เขาบอกเป็นเงินกงสีที่เอามาสร้าง กองปราบต้องตรวจสอบทั้งหมดอยู่แล้ว ตรวจสอบได้มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : บ้านราคาไม่ใช่น้อยๆ ระดับสิบล้าน มันต้องมีที่มาที่ไป เดี๋ยวเราจะเห็นร่องรอยครับ
ทนายแก้ว : หมอบีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกงสีมั้ยครับว่าประกอบกิจการอะไรของบ้านเขา
พ.ต.อ.เอนก : เมื่อคืนเขาพูดอยู่ แต่คร่าวๆ เหมือนที่มาของบ้าน ได้เงินจากหมอดูบ้าง เงินเขาบ้าง เงินพ่อ เงินแม่ เงินญาติ มาจากหลายช่องทาง เขาไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนมาก
ประเด็นเอกสารย้อนหลังคืออะไร?
ทนายเกิดผล : หลังจากหลวงพ่อทราบเรื่องจากคนใกล้ชิดที่เอาหลักฐานมาให้หลวงพ่อดู อันนี้เรียกมาถาม เขาก็เอาหลักฐานคือโครงการต่างๆ มาให้หลวงพ่อดูว่ามันมีโครงการนี้ แล้วให้หลวงพ่อทบทวนว่าจำได้มั้ย พอหลวงพ่อบอกว่าใช่ๆ เคยมีโครงการนี้ เขาก็ให้หลวงพ่อเซ็นรับว่ามีโครงการนี้จริง อีกเรื่องคือหลักฐานการเบิกจ่าย หลวงพ่อทราบจากกองปราบ มีตร.เอาให้ดูว่ามีการถอนเงิน เบิกจ่ายเงิน พร้อมเอกสารเบิกจ่ายเงิน เขาอธิบายว่าเขาหักเอาไว้
ทนายแก้ว : เขายอมรับว่าหักเอาไว้เหรอครับ
ทนายเกิดผล : แน่นอนอยู่แล้วครับ เพราะเขาไม่ได้มาเบิกกับหลวงพ่อโดยตรง เขาบอกว่าเป็นเงินที่ต้องเอาไปใช้กับโครงการอีกหลายๆ โครงการ เขาก็เอายอดเงินตรงนี้ให้หลวงพ่อเซ็นรับทราบ โดยเซ็นย้อนหลัง หลังหลวงพ่อเซ็นย้อนหลังไปแล้ว ก็มาทบทวนดูว่าตกลงเงินที่เขาแจ้ง มันถูกต้องมั้ย เลยไปตรวจกับระบบเงินที่เขานำมาให้ ปรากฏว่ามันไม่ตรง มันหายไปหลายครั้ง รวมเป็นสิบๆ ครั้งที่ตรวจสอบได้มันคือ 5 ล้านกว่า ตามที่ปรากฏเมื่อวาน เพราะเมื่อหลวงพ่อรับเงินแล้ว ก็ให้ทีมงานเอาไปลงบัญชี เงินกับที่เขาสรุปมาให้ ไม่ตรงกันเลย เขาสรุปสูงกว่าที่หลวงพ่อรับจริงครับ แล้วมีเอกสารหลายอย่างที่ฟังแล้วมีปัญหา ยกตัวอย่างใบอนุโมนาบัตร ของวัดมีแค่นี้ แต่เขาไปออกให้คนอื่นมากกว่าของวัดอีก ก็เลยยังสรุปไม่ได้ แต่ฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นแบบนี้ก่อน
ทนายแก้ว : ยอดความเสียหายยังไม่นิ่ง เพราะใบอนุโมทนาบัตรที่วัดออก น้อยกว่าที่เขาออก
ทนายเกิดผล : ที่เขาแจ้งให้วัดออก มันมีแค่นี้ แต่ที่มีคนแจ้งมาที่วัด มันมากกว่านั้น
ที่ดูอยู่เป็นรายงานผลการดำเนินโครงการ ในแต่ละครั้งที่เขาอ้างว่าหลวงพ่อมีดำริให้ทำแบบนี้ๆ เช่นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 1 ล้านบาท เขามีใบมาให้หลวงพ่อเซ็นรับทราบ ว่ามีการมอบเงินให้หลวงพ่อไป 1 ล้าน มีโรงทานช้างที่สุรินทร์ ประมาณ 1 แสน มีโครงการห้องสมุดสร้างให้ชุมชนต่างๆ นานา ให้หลวงพ่อเซ็นชื่อเอาไว้ แต่ประเด็นที่ติดใจ ในนี้มีหลากหลาย คือใช้คำว่าสารบรรณ โครงการปี 67 มีโรงทานช้างสุรินทร์ มีห้องสมุดนาถะ มีร้านนาถะสมุย มีช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 สนับสนุนการศึกษาต่างๆ นานา ในนี้ไม่มีลงวันที่ในแต่ละใบ ที่มีลายเซ็นหลวงพ่อ ผมไม่ได้ฟ้องนะ ผมแค่ให้ดู?
ทนายเกิดผล : ผมตั้งใจจะเอาไปให้ท่านเอง ยังรวบรวมไม่หมด
มียอดเงินทุกใบ แล้วให้หลวงพ่อเซ็น และเขาเซ็น?
ทนายเกิดผล : เป็นยอดเงินลอยๆ
ประเด็นคือเหมือนจัดทำทีเดียวแล้วเอามาให้เซ็น และเซ็นครั้งเดียว ซึ่งจริงๆ ควรแล้วแต่โครงการๆ ไป?
ทนายเกิดผล : ตอนที่เขาให้เซ็นเป็นช่วงที่หลวงพ่อรับกิจนิมนต์อยู่ด้วยนะ กำลังเร่งๆ แล้วเอาไปให้เซ็น มีคนส่งภาพถ่ายมาให้ดูว่าขณะที่หลวงพ่อรับกิจนิมนต์อยู่ เขาก็แทรกเอกสารให้หลวงพ่อเซ็นเลย หลวงพ่อก็เซ็นโดยไม่ได้ดู
ในนี้แปลกตรงที่เป็นเอกสารที่เหมือนถูกทำมาพร้อมกันทีเดียว มายื่นให้เซ็นในครั้งเดียว วันเดียว ลายเซ็นอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละหน้า?
ทนายเกิดผล : เอกสารตัวนี้ หลวงพ่อบอกว่าเป็นเอกสารที่เขาทำมาภายหลังที่มีการรู้เรื่องและตรวจสอบ เขาเอาเอกสารมาให้หลวงพ่อว่าเขามีโครงการนี้ๆ แล้วให้หลวงพ่อรับทราบ
ทนายแก้ว : พี่เกิดไปดูตัวเลข สมมติในนั้นเขียน 1 ล้าน แต่ที่รับจริงไม่ถึง 1 ล้าน
ทนายเกิดผล : ถูก หลวงพ่อไปไล่แล้วไม่ถูกต้อง เลยมีการไล่เอกสารกับยอดเงินที่ได้รับ ปรากฏว่ามันหายไปอีกหลายรายการ ไม่ใช่เฉพาะในนี้ หลายรายการที่ไม่ครบก็มี
“แจ็ค แฟนฉัน” เมื่อวานแจ็คสัมภาษณ์หมอบี มีคำถามนึงที่แจ็คถามเขาไปว่าทำไมไม่ดูดวงตัวเองว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ เขาตอบแจ็คว่าไง?
แจ็ค : เขาตอบว่าคุณแจ็คจำได้มั้ย ผมก็เคยช่วยคุณแจ็ค หรือเคยดูให้คุณแจ็ค เหมือนเป็นการย้อนถามกลับ ตอบไปทิศทางอื่น เราแค่อยากถามว่าถ้าเขาสื่อตัวเองได้ ทำไมเขาไม่รู้ว่าในช่วงนี้มันมีเหตุการณ์นี้เข้ามาในชีวิตเขา ในมาคุของเขา
ที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่หมอผี ทำไมพูดแบบนั้นออกมา?
แจ็ค : ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ตอนแรกผมจะถามกลับ แต่ไม่กล้าไปแทรก เพราะคนเยอะ จริงๆ จะถามว่าถ้าคุณไม่ใช่หมอดู หรือหมอผี แล้วใครตั้งชื่อให้คุณว่าหมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ใครเป็นคนตั้ง เมื่อวานผมแค่คุยในเชิงพื้นฐานทั่วไป เพราะสุดท้ายแล้วบทสรุปคือผมแค่อยากให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเอกสาร ให้ตร.เขาจัดการว่าผลออกมาเป็นยังไง ผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นครับ
คุณงงมั้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนปราบผี ไมได้รู้เรื่องหมอดู เขาเป็นคนธรรมดา?
แจ็ค : ผมก็ตกใจ เพราะมุมผม ทุกคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจเขา เขาเป็นคนสื่อได้หลายๆ อย่าง มันมีหลักฐานจากที่เขาไปออกรายการโน้นรายการนี้ จนทำให้มองว่าเขาสามารถสื่อได้ แต่เขาก็พยายามพูดลักษณะที่ว่า ผมขอเล่านิทานแล้วกัน ถ้าสังเกตดีๆ แต่ละคลิปแต่ละรายการ เขาจะบอกว่าผมขอเล่าในเชิงนิทาน แต่ความจริงแล้วคนเชื่อว่าเขาสื่อได้ ในส่วนตัวผม ผมมีหลักฐานในการที่เขาไปดูให้ผม เขาก็จะพูดเบอร์โทรศัพท์เป๊ะ พูดถึงว่าของที่อยู่ที่บ้าน วางอยู่ตรงนี้ ทำไมถึงวาง ซึ่งมันก็ตกใจ ผมเชื่อเรื่องสายมูอยู่แล้ว ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เขาผิดหรือถูก ตร.กำลังตรวจสอบอยู่ ผมก็รอให้มันออกมาเสร็จก่อนครับ
ถ้าเกิดเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นหมอดู หรือทำเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหรือเปล่า คงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่ผมสัมภาษณ์คุณครั้งแรกในรายการมูไนท์ ในนั้นชัดเจนเหลือเกินว่าคุณพูดอะไรบ้าง มันเป็นปฐมบทของคุณเลย ในการออกรายการ มันอาจเป็นหนึ่งรายการที่เป็นลอตเตอรี่ของคุณ ที่ทำให้คุณมาเป็นวันนี้ได้ด้วยซ้ำไป และอาจเป็นหนึ่งรายการที่ถ้าหากคุณทำผิด ผมก็เสียใจที่เคยสัมภาษณ์คุณด้วย ผมบอกเลย ถ้าคุณทำแบบนี้จริงๆ ถือว่าคุณดูถูกการสัมภาษณ์ของผมและมดดำในวันนั้นมาก และดูถูกรายการมาก เพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะให้คุณไปทำอะไรแบบนี้ ขณะเดียวกันถ้าคุณไปทำแบบนั้นจริงๆ ไปฉกฉวยจิตกุศลของสาธุชน ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง พี่อเนกได้ถามเขามั้ยว่าเขาเป็นผู้วิเศษหรือเปล่า เขาดูดวงได้มั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : เมื่อคืนก็ได้คุย เขาบอกว่าเขาไม่มีทูตสื่อวิญญาณ การที่มีคนมาถามเขาว่าพ่อตายแล้วไปไหน เขาก็พูดตามหลักทั่วไป ดวงวิญญาณตายแล้วไปที่โน่นที่นี่ เขาพูดตามหลักการ ไม่มีการสื่อวิญญาณ คนก็เชื่อหรืองมงายกันไปเอง เขาว่าประมาณนี้
ทนายแก้ว : กรณีที่ไม่ได้มีความสามารถในแง่นั้น แต่ปล่อยเวลาให้คนอื่นมาเชื่อมันถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนได้นะครับ
พ.ต.อ.เอนก : ก็จะเข้าข่ายปกปิดความจริง ที่คนบอกให้แจ้ง
หมอบีฟังผมนะ ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดเมื่อคืนในรายการมดดำ มันแปลก คุณบอกว่าคุณได้เงินจากการสร้างบ้านจากการที่คุณเองไปปราบผี แต่คุณกลับบอกในรายการเดียวกันว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอดู หรือปราบผี แต่คุณได้เงินจากการปราบผี พูดย้อนแย้งกันมาก ผมอยากให้คุณออกมาพูดใหม่ ที่ไหนก็ได้ ตั้งสติดีๆ ในรายการมดดำคุณไปดูดีๆ คุณบอกว่าได้รับเงินที่สร้างบ้านจากปราบผี แล้วมีเงินที่ให้ มีซองมีอะไรให้มา เขาก็รวบรวม แต่ในรายการเดียวกันบอกว่าผมไม่ใช่หมอดู ไม่ได้เรื่องปราบผี มันยังไงกันแน่ รายการเดียวกันนะ?
แจ็ค : ใช่ครับ เมื่อคืนนี้ที่คุยกัน
อันนี้ผมงง คุณจะเป็นคนดูดวง ปราบผี หรือไม่ได้ดูดวง ปราบผีกันแน่?
ทนายแก้ว : แล้วรายได้มาจากไหนกันแน่
ในเมื่อคุณบอกไม่ได้ปราบผี แต่ทำไมถึงได้เงินจากการปราบผี หรือเงินจากการดูดวง มันไม่ย้อนแย้งกันไปหน่อยเหรอ?
ทนายแก้ว : มีฐานข้อมูลเรื่องนี้หรือยังครับ
พ.ต.อ.เอนก : เรื่องความเป็นหมอเขาอย่างที่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ ตอนนี้กองปราบกำลังดำเนินการเรื่องของเงินที่ไหลเข้าบัญชีเขา มีที่มาที่ไปยังไงครับ
ที่นั่งคุยกันตรงนี้ อยากให้คุณออกมาชี้แจงหน่อยว่า การที่คุณทำเอกสารย้อนหลังให้หลวงพ่อเซ็นมันคืออะไร ขอโทษนะไม่ได้กล่าวหา แต่เหมือนคุณชักเงินออกไป แล้วคุณเองก็กลัวการตรวจสอบเพราหลวงพ่อรู้เรื่องแล้ว คุณเลยเอาเอกสารไปให้หลวงพ่อเซ็นว่ารับเงินไปแล้วทั้งหมดนะอย่างนี้ๆ เพื่อเอาไปกระทบยอดของคุณหรือเปล่า สังคมมองแบบนี้ คุณต้องออกมาชี้แจง?
ทนายเกิดผล : สิ่งนี้หลวงพ่อต้องการให้ออกมาพูดด้วย เมื่อวานสรุปอีกมตินึงอยากให้หมอบีแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมกับหลวงพ่อเลยว่ามันยังไงกันแน่ เอาเอกสารมาชนกันเลย
หลวงพ่ออยากเจอ บอกมาเลย?
ทนายเกิดผล : ใช่ครับ
คนรักหมอบี เอฟซีเขาก็เยอะ ผมก็พูดไปตามเนื้อผ้า คุณรักและศรัทธาเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมาด่าผมได้นะ ผมมีคนที่รักและคอยปกป้องผมเหมือนกัน เขาก็จะสวนคุณเหมือนกัน ฉะนั้นอย่ามาด่ากู ใช่มั้ยป๋อง?
ป๋อง กพล : ถูกต้องเพื่อน ผมอยู่ข้างคุณ มีอะไรผมชนก่อน
คดีนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่?
พ.ต.อ.เอนก : ต้องเรียนว่าต้องใช้เวลานิดนึง เพราะเส้นเงินที่เราอยากตรวจสอบทั้งหมดเลย ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นมา ก็ถือว่าเป็นเส้นเงินที่เราสงสัย เราอยากรู้ อยากหาความจริง ก็ต้องใช้เวลา และอยากตรวจสอบเรื่องผู้บริจาค ว่าเขาเจตนารมณ์อย่างไรจะได้เห็นรูปเรื่องที่แท้จริง เราคงไม่ได้เห็นแค่ยอดเงินอย่างเดียว เราอยากจะถามว่าตอนโอนมาเขารับรู้ผ่านช่องทางไหน โอนเงินเพราะอะไร โอนเงินต้องการให้ทำอะไร ให้ใคร อันนี้ต้องมีความชัดเจนในทางคดี
ทนายแก้ว : คิดว่าตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาที่แบ่งหน้าที่กันทำเยอะมั้ย?
พ.ต.อ.เอนก : ตรงนี้อย่างที่บอก พอเป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บ เรามองอยู่แล้วว่านอกจากเป้าหมายหลักที่เราตรวจสอบอยู่ มีคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร แต่ละคนมีพฤติการณ์เป็นตัวการร่วม หรือแบ่งหน้าที่กันทำหรือไม่อย่างไร อันนี้อยู่ในข่ายที่เราดำเนินการอยู่ครับ
เปิดสิ่งที่บีพูดในรายการมูไนท์ สิ่งที่เปิดมันเป็นรากเหง้าของคุณที่คุณพูดเอาไว้ จะบอกว่าคุณไม่ได้รู้เรื่อง ไม่ได้เป็นหมอดู ไมได้รู้เรื่องวิญญาณ สิ่งที่คุณพูด คุณจะถุยน้ำลายแล้วคงเลียกลับไปคงไม่ได้ มันชัดเจนมากสิ่งที่คุณพูดออกมา ว่าคุณเป็นผู้วิเศษคนนึงที่คุณสามารถอะไรของคุณนั่นแหละ แต่วันนี้สิ่งที่ผมพูดอยู่ ผมไม่ได้กล่าวโทษคุณว่าคุณอวดอ้างอภินิหารหรืออะไรยังไงนะ แต่กำลังพูดถึงเรื่องราวของเงินทำบุญ ผมพูดไปแล้ว คนจนเขาก็ทำบุญเหมือนคนรวย เงิน 10 บาทของคนจน เขาทำบุญ 5 บาทสำหรับเขาก็เยอะแล้ว เขาต้องการให้ 5 บาทของเขาเป็นเสาในศาลาวัด ไม่ใช่เสาที่บ้านคุณ คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าคุณทำหรือไม่ได้ทำ คุณก็ต้องออกมาชี้แจง มันเป็นสิ่งที่สาธุชนเองเขาไม่สบายใจ ผมพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณนะ แต่พูดถึงคนที่เขาตั้งใจถวายกับทางวัด แล้วเกิดแบบนี้ขึ้นมันก็ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้ทำคุณต้องพูด แล้วดูสิ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมา มันย้อนแย้งกันหมดเลย แม้กระทั่งในรายการเดียวกันที่คุณพูด ความหมายเดียวกัน แต่คำตอบต่างกันหมดเลย
ทนายแก้ว : เมื่อกี้ในรายการเขายอมรับว่าเขาเป็นผู้วิเศษ สามารถหยั่งรู้ ไม่ต้องมีสมาธิก็สามารถเปิดจิตเปิดอะไรได้
เหนื่อยใจนะ พี่คิดว่าคดีนี้คงไม่ได้นานเกินรอ?
พ.ต.อ.เอนก : ไม่นาน เพราะว่ากองปราบเราดำเนินการไว้ช่วงนึง เราก็มีข้อมูลช่วงนึง เท่าที่คุยกับน้องๆ ที่ทำงานอยู่ เพียงรอข้อมูลความชัดเจนจากทางวัดอีกทีว่าอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเราก็คุยกับทางหลวงพ่ออยู่ เราต้องการความชัดเจน และเอามาวิเคราะห์อีกทีนึง
ถ้าคุณบีดูอยู่ มีคำถามถึงคุณบีนิดนึง อันนี้เป็นรถของใคร ฝากถามคุณบี คุณบีมีแรงออกมาตอบตอนไหนก็มาตอบ หลังหายป่วยแล้ว เมื่อไหร่ก็ได้ อยากรู้ว่าคุณซื้อรถคันนี้ให้ใคร แล้วคุณซื้อเป็นเงินสดจริงมั้ย มีรถบางคันที่คุณอ้างว่าได้มาจากในวัง คุณพูดหรือเปล่า มีพยานนะ มีหลักฐานบางอย่าง เชื่อว่าเดี๋ยวจะไปถึงพี่ แล้วก็ขอดูเป้ อยากรู้เป็นเป้ของใคร อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไร เงินออกมาจากซองไหนหรือเปล่า อยากให้คุณบีออกมาชี้แจงหน่อย ไม่อยากเปิดคลิป เปิดแค่นี้พอ คลิปให้พี่เอนกไป พี่ไปตรวจสอบเอาเอง สุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริง มีอะไรอยากพูดมั้ย?
ทนายเกิดผล : สิ่งที่หมอบีพยายามสื่อสารว่าทุกอย่างหลวงพ่อรับรู้ จะรับรู้หรือไม่ หรือจากคำพูดของหมอบีเอง ผมเชื่อว่าทางตร.มีข้อมูลเพียงพอ และผมเองก็มีหลักฐานบางอย่าง บางส่วน ซึ่งคงต้องส่งมอบต่อไปหลังจากที่ผมรวบรวมเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นพูดอะไรก็ได้ แต่ข้อเท็จจริงมันมีหลักฐาน ขอบคุณครับ
ทนายแก้ว : แอปฯ ในมือถือของหมอบี เขามีอำนาจคนเดียวหรือเปล่า
พ.ต.อ.เอนก : เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนคนเดียวเลยครับ
ทนายแก้ว : หมายถึงเขาสามารถโอนถอนได้เลย โดยไม่ได้ผูกกับใคร
พ.ต.อ.เอนก : ไม่มีครับ ทางหลวงพ่อหรือบุคลากรที่เป็นส่วนของวัด ไม่ได้มีสิทธิ์ร่วมรู้หรือรับรู้ หรือลงนามร่วมในการเบิกถอนบัญชีนี้เลย เขาเป็นผู้มีอำนาจคนเดียว ก็ขอฝากนิดนึง เข้าใจเจตนาของทุกท่านดีที่บริจาคเงินทำนุบำรุงศาสนา ถ้าประสงค์บริจาคให้วัด ก็ขอให้เป็นบัญชีวัดจะชัดเจนกว่า การไปฝากบัญชีบุคคลอื่นก็สุดวิสัยที่จะรู้ว่าเขาไปซิกแซกยังไง ดูยาก อย่างน้อยเงินตรงเข้าบัญชีวัดก็จะมีความชัดเจนมากกว่า
สำหรับผมเอง ก็กราบเรียนไปยังตัวคุณบี ทนายคุณบีหรือฝั่งแฟนคลับคุณบีด้วยนะว่าผมไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกับคุณบี ไม่ได้เป็นคู่ปรปักษ์กัน ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ผมนำเสนอเพื่อเป็นสาธารณชนจริงๆ อย่างน้อยเป็นการตื่นรู้ เห็นเหตุการณ์ว่ามันมีข้อเท็จจริงแบบไหนเกิดขึ้นบ้าง ณ วันนี้คุณบีก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ศาลยังไม่ได้ตัดสิน คุณสามารถต่อสู้กับการถูกกล่าวหาแบบนี้ได้ มันเป็นเรื่องปกติครับ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเข้าสู่กระบวนการ คุณเองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้ว ฉะนั้นยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล่าวโทษหรือกล่าวหาว่าคุณไปกระทำการไม่ดี แต่แค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้น ในฐานะที่คุณเองมุมนึงก็เป็นคนของประชาชนด้วยซ้ำไปนะ เพราะคุณก็ออกสื่อออกอะไร ผมอยากให้คุณออกมาชี้แจง จะชี้แจงที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ หรือคุณจะไปที่มดดำ ให้แจ็คสัมภาษณ์อีกครั้งก็ได้ เพราะผมเข้าใจดีว่าสุดท้ายคุณต้องอยู่ในที่ปลอดภัย โอเค เป็นสิทธิ์ของคุณเลย แต่ถ้าสิ่งที่ผมทำไป แล้วคุณคิดว่าผมก้าวล่วงคุณ คุณต้องการจะฟ้อง ก็ฟ้องมา ดีนะครับ อย่างน้อยฟ้องผม ผมจะได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกับคุณบนศาลเหมือนกันว่าคุณทำอะไรเอาไว้ เท่านั้นเอง?