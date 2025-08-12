ไม่ใช่โถใส่อัฐิ! ชาวเน็ตเฉลยแล้ว หลัง JS100 โพสต์ตามหาเจ้าของ ที่ลืมไว้บนเครื่องบิน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า JS100 โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ผู้โดยสารลืมโถใส่อัฐิ ไว้บนเครื่องบินของการบินไทย TG137 ✈️ จากเชียงราย มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 68 เวลา 20.00 น.
โดยแม่บ้านที่ขึ้นไปทำความสะอาดบนเครื่องบิน เก็บได้บริเวณที่เก็บของเหนือศีรษะใกล้โซนที่นั่ง 40 H,J,K โถใส่อัฐิอยู่ในถุงกระดาษ Gucci สีแดง มีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้านบน
📣ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า สิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่โถใส่อัฐิ แต่เป็นโถใส่เครื่องหอมจากแบรนด์ดัง เป็นของขวัญวันแม่ “ไม่ใช่โถใส่อัฐิ แต่เป็นโถใส่เครื่องหอมของgucci😂”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบว่า น้ำตาล ณัฏฐ์ธยาน์ รื่นเริงใจ รองอันดับ 2 MWWT (Miss Wellness World Thailand 2025) ได้โพสต์ภาพผ่านไอจีส่วนตัว “namtarnnty” พูดถึงเครื่องหอมของ gucci โดยระบุว่า
𝐆𝐮𝐜𝐜𝐢’𝐬 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫’𝐬 𝐃𝐚𝐲 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 💙 Creating my own perfume at the “A nod to Thai tradition” workshop such a meaningful moment with