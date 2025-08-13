หมอบี ยันใช้เงินไม่ผิดวัตถุประสงค์ ถวายให้ ‘หลวงพ่ออลงกต’ ทั้งหมด แจงปมใช้เงินสด-สร้างบ้าน30ล้าน
เมื่อวันที่วันที่ 13 สิงหาคม รายการ โหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เปิดใจสัมภาษณ์ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่งกำลังถูกครหายักยอกเงินวัด และมีอีกหลายเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตา โดยหมอบีพร้อมเคลียร์ทุกเรื่องราว
หน้าหมอบีดูอิดโรยมาก?
หมอบี : เหนื่อยครับ
ได้นอนบ้างมั้ย?
หมอบี : นอนครับ แต่นอนน้อย
มันเครียด มันคิดมาก?
หมอบี : อยู่แล้วครับ มันกระทบหลายคน กระทบหลวงพ่อด้วย ทำให้ท่านต้องเหนื่อย ต้องเครียด วุ่นวายไปหมด แล้วครูบาอาจารย์หลายคนด้วยได้รับผลกระทบ
ที่เครียด ที่คิดมาก เครียดเรื่องหลวงพ่อ เรื่องคนอื่น หรือเครียดเรื่องตัวเองว่าจะมีความผิด อาจสิ้นอิสรภาพหรือเปล่า?
หมอบี : ไม่ๆ ผมไม่ได้เครียดเรื่องนั้น แต่ปัญหามันเยอะ ก็แค่จัดการแล้วมันเยอะครับ
หมอบีคงได้ดูรายการโหนกระแสเยอะ?
หมอบี : พยายามไม่ดูเยอะครับ (หัวเราะ)
ดูไปเถอะ เผื่อจะไม่ได้ดู หยอกๆ แววตาเปลี่ยนเลยนะ?
หมอบี : (หัวเราะ)
รู้จักกับหลวงพ่ออลงกตได้ยังไง?
หมอบี : เวลาเป๊ะๆ จำไม่ได้นะ แต่ 10 ปีที่แล้วมีเพื่อนๆ รวมตัวกันไปทำบุญกับท่านที่วัดพระบาทน้ำพุ ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่าน ท่านก็เล่าโปรเจกต์เยอะแยะมากมายให้ฟัง เราก็เออ ดีนะ มีโปรเจกต์น่าสนใจ จริงเหรอ จริงหรือเปล่า ทำได้จริงมั้ย จนเป็นที่มาที่ไปลองเข้าไปทำดู ลองดูว่าสิ่งที่จะทำ มันเกิดประโยชน์และทำได้หรือเปล่า โดยเราไม่ได้เกี่ยวกับวัดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่หลวงพ่อจะทำ
จุดเริ่มต้นในการเข้าไป ใครพาคุณเข้าไป?
หมอบี : คุณอาท่านนึง ท่านเสียชีวิตแล้ว และเพื่อนๆ 7 คน ถ้าจำไม่ผิด
ตอนนั้นไปคุยลักษณะอยากทำบุญมั้ย?
หมอบี : ไปทำบุญ กราบพระปกติ
มีคนกล่าวหาคุณ บอกว่าหลังจากนั้นคุณอยากหาเงินให้กับวัดในโครงการต่างๆ จริงมั้ย?
หมอบี : มันใช้เวลานานนะ ไม่ใช่ทันทีเดี๋ยวนั้น ใช้เวลาทำโน่นทำนี่ เราก็ไม่รู้แปลว่าอะไร โปรเจกต์ของท่าน ที่ท่านอยากช่วยนี่ช่วยนั่น มีการทดลองทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้น แจกอาหารบนรถเมล์ แต่ก่อนที่รามคำแหง อาคารจิตอุทัย ทำโรงทานแซนวิส ผ้าเย็น น้ำ เวลารถติดๆ มา เราก็วิ่งขึ้นไปแจก
ลักษณะจิตอาสาไปช่วยวัด?
หมอบี : เราทำแบบนี้มาตลอด ช่วยหลวงพ่อ
แล้วจุดเริ่มต้นมาจากไหนที่คุณไปหาเงินเรี่ยไรเข้าโครงการให้หลวงพ่อ?
หมอบี : เราไม่ได้คิดว่าเราจะหาเงินขนาดนั้น แต่ด้วยโครงการ กิจกรรมต่างๆ ต้องรันด้วยอะไรสักอย่าง พอถึงจุดนึง ก็คิดว่าถ้าการไปมีเงินมีปัจจัยทำกิจกรรมต่างๆ ถวายให้หลวงพ่อด้วย หลวงพ่อจะได้ไปใช้ทำโปรเจกต์ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ เกิดการกุศลมากมาย ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
ก่อนหน้าเปิดบัญชีใจฟ้าอาทรประนาถโดยคุณเอง เมื่อก่อนคุณเคยใช้บัญชีอื่นมาก่อนจริงมั้ยกับทางวัด?
หมอบี : ผมไม่เคย ก่อนหน้านั้นผมไม่ทราบ เพราะเราเป็นแค่เด็กคนนึง ที่ก็ช่วยงาน แต่คราวนี้บัญชีตรงไหนอะไรยังไงผมไม่รู้
เคยหาเงินเข้าบัญชี เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึง ที่คุณหาเงินไปเข้ามั้ย?
หมอบี : ผมไม่แน่ใจ ช่วงนั้นพี่เขาเป็นคนรัน
หมายถึงพี่คนไหน?
หมอบี : ตอนนั้นเราเริ่มจากตรงรามคำแหง แล้วไปตลาดปฐวิกรณ์ มีเรื่องของอะไรไม่รู้ เราแค่ไปช่วย เป็นจิตอาสา เป็นแรงเฉยๆ
เคยหาเงินเข้าบัญชีพี่คนนึงมั้ย?
หมอบี : ต้องไปดู ผมเข้าใจว่ามีการเชิญชวนหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ต้องไปดู เพราะมันนานมาก
มีหลักฐานอันนึงที่บ่งชี้ว่าก่อนคุณเปิดบัญชีของคุณเอง คุณเคยหาเงินเข้าบัญชีนึงก่อน เพื่อเอาเงินไปถวายให้หลวงพ่อ แต่พี่คนนั้นเขาถอนเงินออกมา ให้คุณส่วนนึงเพื่อทำโครงการที่คุณจะไปทำ?
หมอบี : อันนี้พูดจริงๆ ว่าไม่ทราบ มันนาน แต่คุ้นๆ นึกหน้าพี่เขาออก
มีหลักฐาน เผื่อคุณจำไม่ได้ ว่าคุณให้เขาเอาเงินออกมาแล้วใช้ในโครงการของคุณ ส่วนนึงเอาไปให้หลวงพ่อ จำได้มั้ย?
หมอบี : จำไม่ได้ครับ
คุณใช้บัญชีนี้อยู่ได้ระยะนึง แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากทำเอง ทำบุญให้หลวงพ่อเอง คุณเลยขอหลวงพ่อเปิดบัญชี?
หมอบี : ตอนนั้นด้วยความที่พี่เขาด้วยเหตุอะไรสักอย่าง ไม่ได้ทำแล้ว พี่เขาก็ออกไป ก็เหลือเราเนอะ เราก็คุยกันว่าจะทำยังไงให้การทำงานมันคล่อง
เป็นดำริหลวงพ่อหรือเป็นความคิดของคุณ?
หมอบี : ต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปเปิดบัญชี อยู่ดีๆ เราไปเปิดลอยๆ ไม่ได้ เราอยากใช้ชื่อโน้นนี่นั่นไม่ได้ ต้องมีเอกสารอนุญาตก่อนเราถึงไปเปิดได้
คุณขอหลวงพ่อด้วยตัวเอง?
หมอบี : ใช่ครับ
แล้วไปบอกหลวงพ่อยังไง?
หมอบี : โห ผมจำเป๊ะไม่ได้หรอก มันนานมาก แต่ว่าจะทำยังไงให้โครงการต่างๆ สามารถรันไปได้อย่างคล่องตัว
โครงการในที่นี่เช่นอะไรบ้าง?
หมอบี : ชัดเจนเลยคือช่วงโควิดหนักๆ หนักมากทุกคนรู้ว่ารุนแรงมาก จะทำยังไงมันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนมากๆ แล้วต้องส่งความช่วยเหลือไปด่วน เรามีถ่าย มีไลฟ์เยอะแยะตลอดเวลา คนเขาไม่ไหวแล้วไม่รับความช่วยเหลือ ก็แบกถังออกซิเจน ยา บุกเข้าไป เพื่อเอาไปให้เขา ติดต่อประสานงานสปสช. ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเขารอด จนไปถึงตอนที่เขาเสียชีวิต บางบ้านเขาไม่รู้ทำยังไง เราก็ต้องไปจัดงานศพให้เขา ใส่ชุด PPE ยกโลงศพ แบกเผาให้เขา สวดให้เขาอีกต่างหาก อะไรที่ช่วยแล้วเร่งด่วนก็ช่วย น้ำท่วมมันด่วนมาก แม้กระทั่งสถานการณ์ล่าสุด เรื่องสงคราม เวลาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอะไร เราก็รีบจัดหาและเอาไปให้เร็วที่สุดตามความต้องการเร่งด่วน
ทุกอย่างต้องใช้ปัจจัย เราก็ต้องหาแนวร่วม เพื่อนำเงินไปช่วยแต่ละสัดส่วน?
หมอบี : วิธีการทำงานคือเรามีบัญชี คนที่อยากร่วมบุญ คนส่วนใหญ่ที่ร่วมบุญกับทางผม เขารู้อยู่แล้ว ที่เขาร่วมเป็นประจำ เขารู้ว่าเป็นบัญชีนี้เพื่อส่งต่อให้หลวงพ่ออลงกต หลักๆ เป็นสองสาย สายแรก เหมือนพี่หนุ่มทำบุญทุกเดือน พี่ก็โอนมา ทั้งหมดก็ไปที่หลวงพ่ออยู่แล้ว ผมใช้คำว่าทำบุญทั่วไปแล้วกัน จะทำบุญตอนไหน เมื่อไหร่ วันไหนก็ได้ ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นโครงการ เป็น 2 ลักษณะ หนึ่งเวลาหลวงพ่อมีดำริอะไร เช่นไถ่ชีวิตโคนม ไปทำแบบนี้ๆ มานะ เราก็มีช่วงเวลาของโครงการ สมมติ 1 หรือ 2 เดือนก็ว่าไป นี่คือดำริหลวงพ่อโดยตรง ถัดมาเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วน ฉุกเฉิน ต้องรีบช่วยอย่างรุนแรง เช่น โควิด น้ำท่วม ไฟไหม้ เราจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับหลวงพ่อว่าจะช่วยยังไง มันเร่งด่วนนะ หรือคนที่เขาขอความช่วยเหลือมา ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีข้าวกิน หรือมีคุณป้าติดเตียง เขาก็จะขอความช่วยเหลือมา เราก็จะเอาตรงนี้ไปบอกหลวงพ่อ และลุยช่วย เราทำจิตอาสา ไม่ได้มือโปรอะไร
เงินที่ใช้ในการช่วยเป็นเงินจากบัญชีนั้น?
หมอบี : อันนี้บอกตรงๆ พออย่างนี้ปุ๊บ บัญชีเงินมา เหมือนแทงก์น้ำแทงก์เดียว มีทั้งบุญทั่วไปที่เขาศรัทธา เขาเชื่อพวกเรา เห็นในสิ่งที่เราทำแล้วประจักษ์ต่อตาเขา เขาคิดว่าต้องเป็นเรื่องดีๆ แน่เลย หลวงพ่อจะไปทำอะไรตรงไหนก็ได้ พร้อมกับกิจกรรมพิเศษ โครงการที่อยู่ในนั้นอยู่แล้ว ทั้งหมดเราก็ถวายหลวงพ่อ หรือมีกรณีฉุกเฉินหลวงพ่อก็ทราบ เราก็ลุยทันที
ตกลงเงินพวกนี้ คุณต้องไปขอหลวงพ่อก่อน หรือคุณถอนออกมาแล้วเอาไปช่วยเลย?
หมอบี : ถ้าอยู่ดีๆ ผมถอนออกมาก่อน ไม่มี ไม่เคยมี ถวายก่อน สมมติมีเหตุการณ์ไม่ได้ ไม่พอ หลวงพ่ออยากร่วมบุญด้วย นกยูงมีปัญหา เดี๋ยวสูญพันธุ์ หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อช่วย ทำบุญคนแรกเลย แบบนี้ใช่
เหมือนเป็นแทงก์คนบริจาคเข้ามา เงินนี้เอาให้หลวงพ่อ 100 เปอร์เซ็นต์?
หมอบี : ถูกครับ ยกเว้นมีฉุกเฉิน
ดึงมาก่อนแล้วเอาไปช่วย?
หมอบี : ไม่ได้ดึงครับ โอนตรงครับ
โอนจากบัญชีนี้ไปสู่บัญชีนี้?
หมอบี : ใช่ โอนตรงครับ อย่างไถ่ชีวิตโคกระบือ ผมก็โอนไปที่ฟาร์มเลย
สมมติเขาบริจาคมาล้านนึง ไถ่ชีวิตโคกระบือ 7 แสน คุณโอนไป 7 แสน เหลือ 3 แสน โอนให้หลวงพ่อมั้ย?
หมอบี : สมมติว่าช่วงเวลานั้นไถ่โค วันสุดท้ายเราจะไปไถ่ คนมาเป็นร้อยเป็นพันเพื่อไปไถ่โค จบแล้วนะ ทุกคนรับทราบนะ ช่วงปีก่อนๆ ที่อยุธยา โอเค โอนทันที โอนทั้งหมดเดี๋ยวนั้นเลย มีใบเสร็จเรียบร้อย
คุณจะบอกว่าเงินเข้ามาในแทงก์ที่คุณบอก แต่ละโครงการ ถูกมั้ย?
หมอบี : มีทั้งโครงการและทั่วไปครับ
สองอย่างรวมอยู่ในบัญชีเดียวกัน?
หมอบี : ถูกครับ
แล้วคุณจะทราบยังไงว่าคนบริจาคไถ่โคเข้ามาเท่าไหร่?
หมอบี : บางกรณีเราทราบ บางกรณีเราถือว่าเป็นแทงก์เดียวกัน อย่างที่บอก ถ้าคนที่เขาทำบุญทั่วไป เขาเชื่อและศรัทธาอยู่แล้ว ฉะนั้นเขาบอกว่าเอาไปทำอะไรก็ได้ เราก็เอามาในโครงการไถ่โคทั้งหมดเลย
การบริจาคเข้ามา วัตถุประสงค์เขา บางทีเขาต้องการไถ่โค แต่ใบอนุโมทนาบัตร มันออกเป็นวัดพระบาทน้ำพุผู้ป่วยโรคเอดส์ มันได้เหรอ?
หมอบี : กระบวนการทำงานของเรา เราเป็นจิตอาสา เราไม่ได้มานั่งเขียนเลขโน่นนี่ เราแค่ทำตามกระบวนการ แล้วบอกหลวงพ่อ คนต้องการใบอนุโมทนา เพราะคนเขาต้องการนำไปหักภาษี เราออกได้มั้ย ท่านก็มองว่าเป็นการร่วมบุญเหมือนกันหมด ใบอนุโมทนาของวัดมีแบบเดียว ไม่ได้มีสิบแบบ คนอยากได้ใบอนุโมทนาเราก็ขอ เรามีกระบวนการ
ใบอนุโมทนา สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ชื่อคุณสุรีย์ 2.5 หมื่น เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์มันผิด เขามีการท้วงติงเข้ามา หมอบีคิดยังไง?
หมอบี : ที่ผ่านมา ส่วนตัวผมเอง ไม่ได้รับการบอกว่ามันทำได้มั้ย เราก็ไม่ทราบจริงๆ หลวงพ่อบอกว่าออกได้ เพราะมีคนร่วมบุญ
หมอบีรู้มั้ย มีคนติดคุกเพราะเรื่องนี้มาแล้ว?
หมอบี : ไม่ทราบครับ
คุณต้องทราบ เพราะคุณทำเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่ของคนทำบุญ ใบอนุโมทนาบัตรของวัด หมอบีบอกว่ามีรูปแบบเดียวใช่มั้ย?
หมอบี : รูปแบบเดียว
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า อันนั้นมันเป็นตราปั๊ม จริงๆ เข้าใจว่าวัตถุประสงค์มันเปลี่ยนตราปั๊มเป็นอย่างอื่นได้ ตรงนี้หมอบีได้คุยกับหลวงพ่อมั้ย?
หมอบี : ไม่ได้คุยครับ
หลวงพ่อให้มาแบบนี้เลย?
หมอบี : เราแค่ทำตามกระบวนการครับ เราทำงานของเราปกติ ส่วนใบอนุโมทนา มีคนเขียนก็ว่ากันไป หลักการคือคนทำบุญแล้วเขาอยากได้อะไรเป็นเครื่องระลึกของเขา เราก็ให้เขา แค่นั้น
จะไม่ไปคาดคั้นอะไรคุณมาก แต่ให้ดูว่าเรื่องนี้มีความผิดได้เหมือนกัน มันมีแบบนี้และไม่ใช่คนเดียว เยอะมาก เชื่อว่าคุณพูดอย่างน้อยในวันนี้ประชาชนสิ้นสงสัย ผิดถูกไปว่ากันในกระบวนการ แต่มุมสังคมเอง หมอบีก็เป็นคนที่หลายคนเชื่อถือ ผมว่าตอบคำถามชัดเจนตรงนี้จะเคลียร์ พยายามไม่คุยกับบีตอนไม่ได้ออกอากาศ อยากถามแบบตรงไปตรงมา และให้บีพูดชัดเจน ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น บีรู้มั้ยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ที่มาที่ไปมาจากไหน ทำไมอยู่ดีๆ ลอตเตอรี่มาออกที่บีได้?
หมอบี : ทราบครับ จริงๆ แล้วเป็นแค่ความเข้าใจผิดของไม่กี่คน ที่เขาเข้าใจผิด ไม่มีอะไร
คนเข้าใจผิดคือคนรอบตัวบีหรือเปล่า?
หมอบี : ใช่ครับ
คิดว่าเขาเข้าใจไปเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้?
หมอบี : ถูกครับ
ไม่คิดว่าเขามีหลักฐานเหรอ?
หมอบี : รู้ว่ามีหลักฐานครับ แต่หลักฐานที่ว่ามันคืออะไรยังไงมากกว่า เราเน้นว่าหลักฐานในสิ่งที่เราทำ มันประจักษ์ ชัดเจน เห็นได้ด้วยตา สัมผัสได้ด้วยมือ ผมว่าอันนั้นสำคัญกว่า ผมเชื่อว่าไม่ว่าคนๆ นั้นได้เข้าใจผิดอะไรก็ตาม เขาได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทำมันเกิดประโยชน์เยอะแยะมากมาย มันเห็นคนที่เขารอดชีวิต มันช่วยเหลือได้เยอะมากมายขนาดไหน
เข้าใจเจตนาดีของหมอบี ที่อยากช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก คนประสบเหตุ แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น มันนอกเหนือจากที่เราช่วยเหลือ เพราะบีถูกกล่าวหาว่าเราเป็นคนที่ชักเงินทำบุญออกไป ประเด็นอยู่ตรงนี้เลย ตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเกิดขึ้นจากกองปราบแน่นอน แต่คนเขาสงสัยว่าเขาบริจาคเงินมา เงินไปถึงวัดร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ย และไปถึงหลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์จริงมั้ย เพราะมีคนกล่าวอ้างว่าบีให้เงินไม่ครบ ตรงนี้จะชี้แจงยังไง?
หมอบี : ต้องบอกว่าผมก็ยืนยันในการทำงานตามกระบวนการของเรา อย่างที่เล่าให้ฟัง ว่ามีที่ถวายหลวงพ่อ โดยปกติ ผมใช้คำว่าอาจจะ 95 หรือ 99 เปอร์เซ็นต์ เกือบทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นเป็นสิ่งที่เราถวายงานตามดำริของหลวงพ่อ หลวงพ่อรับทราบ
ทุกโครงการหลวงพ่อดำริหมดเหรอ?
หมอบี : หลวงพ่อรับทราบทั้งหมด ประเภทนึงคือท่านสั่งมาโดยตรง เราก็สนองดำริ อีกแบบคือฉุกเฉิน เร่งด่วน ต้องการความช่วยเหลือ ไปบอกท่าน ท่านบอกว่าเออ ดี ลุย ทำ แค่นี้ไม่ซับซ้อนอะไรเลย
คำถามที่คนอยากรู้ นักข่าวถามหลายครั้งแล้วบีไม่เคยตอบคำถามนี้เลย ขออนุญาตถาม ทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชี ทำไมถึงเอาเป็นเงินสดให้หลวงพ่อ?
หมอบี : เพราะความคล่องตัวในการทำงาน ไม่ยุ่งยาก สมัยแรกๆ เหมือนเพื่อนกัน เฮ้ย ปีนี้เราไปทำผ้าป่าโน่นนี่นั่น ใครอยากได้โอนเข้าบัญชีกูมา มันก็ทำเล็กๆ แต่เผอิญมันใหญ่พรึ่บขึ้นมาช่วงโควิด เพราะคนเขาเห็นสิ่งที่เราทำ เขาเห็นว่าเราซื้อเครื่องให้เป็นล้าน รถโควิดทั้งคันเราก็ซื้อให้ก็มี มีการรับมอบ เซ็นเอกสาร เพราะคนเห็น มันก็เลยพรึ่บ แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะ เราก็มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ อันนี้เวิร์ก อันนี้ไม่เวิร์ก ตอนแรกโอนแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ดี เราก็ปรับมาเรื่อยๆ แต่ที่เราคุยแค่ช่วงเวลา 4-5 ปีนะครับ น้อยมาก เราก็ปรับมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกว่าการเบิกจ่ายจะโน่นนี่นั่น ก็ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ เปลี่ยนจนค่อยๆ มีดำริว่าเราเป็นมูลนิธิมั้ย แปลว่าเราไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นแนลแต่แรก เราเป็นจิตอาสา ชวนกันไปทำ เราก็ปรับปรุงพัฒนากันเรื่อยๆ
มันโอนไม่ง่ายกว่าเหรอ สามารถพิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ แต่การที่อยู่ดีๆ เงินเข้าเป็นหลักล้าน เท่าที่ทราบมา เงินก้อนใหญ่ที่สุดที่เบิกคือ 9 ล้านกว่าบาท แล้วมีการเอาไปถวาย มันเป็นเงินจำนวนเยอะนะ ทำไมไม่โอนไป?
หมอบี : มันใช้ครับ วิธีการใช้
หลวงพ่อใช้เหรอ?
หมอบี : ไม่ พวกเราช่วยกันทำ พวกบรรดาจิตอาสา
เงินโอนเข้ามา คุณให้คนไปถอนเงินออกมา พอถอนปุ๊บคุณเอาเงินไปถวายหลวงพ่อทั้งหมด หลวงพ่อจะเอาเงินนี้โยนกลับคืนมาให้คุณ?
หมอบี : น้อยมากครับ ที่เราคุยกันเป็นประเด็น มันน้อยมากๆ ที่ท่านจะเอาออกมา
แล้วเงินที่คุณเจียดไปใช้ก่อน?
หมอบี : ไม่ได้เจียดไปใช้ก่อน โอนตรงไงครับ ยกตัวอย่างไถ่ชีวิตโคเมื่อปี 64 ทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญกันมา มันใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เงินที่ให้หลวงพ่อคือเงินอะไร?
หมอบี : เงินทำบุญทั่วไป
17 ล้านเหรอ?
หมอบี : มีหน้างานเติม ปีนั้นเป็นประวัติการณ์เลย นี่คือเราโอนเข้าฟาร์ม โอนไปตรงๆ เลย
คุณเปิดตั้งแต่ปี 62 เงินที่ถอนให้หลวงพ่อ 9 ล้าน 5 ล้าน เป็นเงินส่วนไหน?
หมอบี : ย้อนให้ฟังก็ได้ เหมือนเงินแทงก์นึงที่คนเขารู้ เขาศรัทธาในสิ่งที่ทำ หลวงพ่อจะไปใช้ตรงไหนอะไรยังไง เกิดประโยชน์เกิดกุศลทั้งหมดก็เอามาใส่
9 ล้านเรี่ยไรว่าอะไร?
หมอบี : ถ้าทั่วไปเลย ก็จะบอกว่าเราเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่ออลงกต ใครอยากโอนก็โอนมา
ตกลงที่คุณสัมภาษณ์กับมดดำ คุณเอาเงินถวายให้หลวงพ่อหรือวัด?
หมอบี : หลวงพ่อครับ ยืนยัน คนรู้อยู่แล้ว ทำบุญให้หลวงพ่อ เราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับวัด
หลวงพ่อจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่?
หมอบี : ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับวัด
เอาใบอนุโมทนาขึ้นมาอีกที การทำบุญให้บุคคลๆ นึงไม่จำเป็นต้องออกใบอนุโมทนาแบบนี้ ยกเว้นทำบุญให้กับวัดเท่านั้น แต่ใบอนุโมทนาอันนี้คือใบของวัด ปั๊มตราวัด ฉะนั้นเงินต้องเข้าสู่วัด แต่อันนี้บีบอกเข้าสู่หลวงพ่อ หลวงพ่อโดนนะ?
หมอบี : มันเป็นกระบวนการทำงานครับ ที่หลวงพ่อเมตตาว่าคนทำบุญ แล้วเขาอยากได้ใบอนุโมทนา
อันนี้ไม่ได้มาไล่ให้คุณจนนะ แต่อยากรู้ว่าเงินที่ส่งให้หลวงพ่อ อยู่ที่ไหน เงินแบ่งเป็นส่วนๆ อันดับแรกคุณถูกกล่าวหาว่าชักเงินวัด สองคนถามว่าเงินเป็นของหลวงพ่อหรือของวัด คุณบอกเป็นเงินหลวงพ่อ คุณถวายให้หลวงพ่อ หลวงพ่อจะเอาไปใช้ทำอะไรก็เรื่องของหลวงพ่อ แต่สิ่งที่ผมต้องถาม คุณเรี่ยไรเงินมา แต่มีใบอนุโมทนาบัตรของวัดออกมา ซึ่งมันไม่ใช่ของหลวงพ่อไง แต่พอคุณให้หลวงพ่อ มันย้อนแย้งกับใบอนุโมทนาบัตร นี่ประเด็นที่หนึ่ง สองเอกสารถวายปัจจัยให้หลวงพ่อ จากผู้ร่วมบุญ สินค้านาถะต่างๆ นานา คุณก็เป็นคนถวาย ด้านล่างที่อยากให้เห็นคือตราปั๊มวัดพระบาทน้ำพุ แสดงว่าอันนี้เป็นของวัดนะ แต่ขณะเดียวกัน เงินถูกเข้าไปอยู่ที่หลวงพ่อ ตรงนี้หลวงพ่อต้องไปแก้ต่างเอาเอง ถูกมั้ย?
หมอบี : เราถวายท่านไปแล้วก็แค่อยากทำเอกสารให้ชัดเจน เราทำงานจิตอาสา เราอยากทำให้เป็นหลักฐานเอาไว้ ให้คนมั่นใจ
สรุปว่าอันนี้เป็นเรื่องทางวัดที่เขาจะปั๊มตรานี้มา ถูกมั้ย?
หมอบี : มันเป็นเรื่องเอกสารที่เราทำ อาจจะไม่ได้รอบคอบ เราไม่ใช่มือโปรเรื่องแบบนี้
คุณกังวลใจมั้ย มันจะกลายเป็นประเด็นนะ?
หมอบี : ทราบครับ มีเยอะครับ
แล้วแต่โครงการๆ ไปมันเยอะมาก?
หมอบี : ใช่ครับ เราต้องทำทุกครั้งที่ถวายครับ
ทุกครั้งจะมีตราปั๊มวัดออกมาทุกครั้ง?
หมอบี : ครับ
แต่คุณให้เงินวัด ไม่ได้ให้เงินวัด?
หมอบี : ให้หลวงพ่อครับ
ทำกับหลวงพ่อส่วนตัวใช่มั้ย?
หมอบี : ยื่นให้คุณพ่อส่วนตัว
ตราปั๊มใครปั๊ม?
หมอบี : ก็ทีมที่บอกว่าทำให้สวยงาม
นี่ไม่ได้สวยงามนะ อันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อต้องออกมาตอบ?
หมอบี : เข้าใจ แต่เราทำด้วยเจตนาอันดี อันบริสุทธิ์ เราทำไปแล้ว ไม่มีการแก้ไขอะไร ก็ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราทำด้วยเราไม่รู้ชัดเจน ผมไม่ใช่นักกฎหมาย เราทำด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำ ทุกคนเห็นเรื่องราวดีๆ ขึ้นมา เห็นหลวงพ่อไปสร้างโรงเรียน เห็นประจักษ์ชัดเจนว่าสิ่งที่ไป ทำ แล้วเกิดปึ้ง คุณสัมผัสได้ว่าหลวงพ่อทำแบบนี้ๆ
ปกติตราปั๊มนี้อยู่ที่ใคร?
หมอบี : ผมไม่ทราบว่ามันมีอะไรยังไงตรงไหน
ตอนไปยื่นหลวงพ่อปั๊มเองมั้ย?
หมอบี : มันแล้วแต่ครับ อันนี้ตอบไม่ได้เนอะ เอาเป็นว่าที่ทำ เพื่อให้มันชัดเจน ทำให้มันสวยงาม
ไม่ต้องห่วงใครนะ ตอบตรงไปตรงมาได้?
หมอบี : ผมเข้าใจ (หัวเราะ) ผมก็ทำให้มันสวยงามจริงๆ ให้ชัดเจน เวลาคนมาดูจะได้เห็นว่ามีตราปั๊มด้วย โดยเราไม่ได้คิดไงว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีป เราไม่ใช่นักกฎหมาย
คุณพูดแบบนี้ คุณปั๊มเองเหรอ?
หมอบี : เหมือนกับเราทำศิษย์อาจารย์ หลวงพ่อมีอันนี้น่าช่วยมากเลย
เอาเงิน 9 ล้านถวายหลวงพ่อเงินสดนะ หลวงพ่อออกใบให้ผมก่อน หลวงพ่อออกมาแล้วปั๊มตราปั้ง เอาไปบีเอ้ย งี้เหรอ?
หมอบี : ก็แล้วแต่วิธีการ เราไม่ได้ทำทันทีเดี๋ยวนั้น เราเห็นไง
ลายเซ็นนั้นคือลายเซ็นใคร?
หมอบี : ลายเซ็นหลวงพ่อ
หลวงพ่อเซ็นให้ทุกครั้ง?
หมอบี : ครับ
เข้าใจแล้วว่าทำไมกองปราบต้องเรียกหลวงพ่อ มันก็เป็นประเด็นที่ต้องไปวิเคราะห์กันอีกที ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย้อนแย้งกันทุกอย่าง?
หมอบี : ไม่นะ ผมว่าเราทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ แต่ด้วยความที่หลวงพ่อไม่ใช่นักกฎหมาย ผมไม่ใช่นักกฎหมาย แต่เราทำด้วยเจตนาอันดี มันเห็นเป็นประจักษ์พยาน ทุกคนเห็นว่ามันดี มีช่วยชีวิตผู้คน ช่วยหมาแมว สร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆ มีการศึกษา ให้ตชด. มันเห็นไง
สิ่งที่หมอบีกำลังพูด ทุกอย่างจะจบหมดเลย ถ้าเงินทั้งหมดไม่ได้ถูกคิดสั้นๆ โดยการถอนเงินสดไปให้พระ ถ้าโอนตั้งแต่แรก เรื่องนี้มันจบ เพราะทุกอย่างตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์ แต่ ณ วันนี้มันมีการกล่าวหา แล้วจะพิสูจน์กัน มันก็ไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้นะ แต่พอพิสูจน์ไปแล้วก็อาจมีประเด็นเชื่อมโยงไปถึงทางบีเหมือนกัน ผมว่าบีคงไม่รู้ว่าการที่หมอบีบอกว่าคนรอบตัวเข้าใจไปเองว่าเขาไม่น่ามีหลักฐานอะไร หมอบีรู้มั้ยมีหลักฐานบางอย่างเชิงประจักษ์ ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้หลุดออกมาก็ได้ รู้มั้ยว่าหมอบีเคยให้คนใดคนนึงไปถอนเงิน พอฝั่งหมอบีเอาเงินไปถวายหลวงพ่อ คนนั้นเขาตามไปถึงหลวงพ่อ เขาเช็กเงินในนั้น ที่เขาถ่ายเอาไว้ เงินหายไป หลวงพ่อก็รู้ บีเคยรู้เรื่องนี้มั้ย?
หมอบี : ทราบครับ
แต่ทำไมยังคิดอยู่ว่าเขาเข้าใจผิดไปเอง ทั้งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเช็กยอดเงินปลายทางมาแล้ว?
หมอบี : มันเป็นหลักฐานแวดล้อมปัจจัย ที่ไม่พูดเยอะแล้วกัน
คุณคิดว่าคุณกำลังโดนกลั่นแกล้งจากคนเหล่านั้น คุณให้คนไปถอนเงินออกมา คุณไม่รู้ว่าเงินนั้นจะถูกเปลี่ยนมือยังไง ถูกดึงไปยังไง คุณตอบไม่ได้ ถูกมั้ย?
หมอบี : ผมไว้ใจ
เขาให้มาทั้งห่อ คุณก็ให้ไปทั้งห่อ?
หมอบี : ผมไว้ใจ ตอนเบิกผมไม่ได้เป็นคนเบิก เขาเบิกมา ก็อยู่กับเขา
ไม่กลัวเขามีหลักฐานอื่นมาหักล้างสิ่งที่คุณพูดเหรอ?
หมอบี : ผมทราบ แต่เวลาการถวาย เราก็ถวายให้หลวงพ่อดู หลังจากนั้นแล้วจะเป็นอะไรยังไง ทำไมเขาถึงเข้าไปถาม แล้วการถาม มันยากนะ ในการจำ 6-7 หลัก
คนดูในโซเชียลจะเห็นว่าเราเจาะภาพเอาไว้ ว่าระหว่างพักเบรกเป็นอะไรบ้าง เอาจริงๆ คนติดตามเรื่องนี้มาก และอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หมอบียังยืนยันว่าเงินแต่ละบาทที่เข้ามา หมอบีไม่เคยเก็บเอาไว้ 70-30 วัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึง ไม่มีใช่มั้ย?
หมอบี : ไม่มีครับ
หมอบีเคยไปคุยกับหลวงพ่อจริหรือเปล่า ที่หลวงพ่อบอกพี่เกิดผลว่าหมอบียอมรับว่าเอาเงินใช้ผิดวัตถุประสงค์จริงๆ
หมอบี : ไปคุยกับหลวงพ่อจริงครับ แต่ไม่เคยยอมรับว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ อันนี้ไม่มีครับ
ตอนนั้นไปคุยด้วยเรื่องอะไร รู้ใช่มั้ยหลวงพ่อโดนกองปราบลง?
หมอบี : รู้ครับ ณ ตอนนั้นที่มีปัญหา มีน้องที่ว่าเขาบอกว่ามีปัญหาแบบนี้ ท่านก็เรียกไปคุยว่ามีปัญหาแบบนี้ เราจะทำอะไรดี
หลวงพ่อบอกว่าหมอบีเอาเงินไปซื้อรถ บอกเป็นรถทางวัด และจะเอารถไปคืน?
หมอบี : รถครอบครัวผม ผมคืนอะไร (หัวเราะ) ไม่มี คำว่าคืนไม่ใช่ เรื่องรถผมเล่าตอนปลายแล้วกัน รถเป็นของครอบครัวผม พอมีประเด็นว่าน้องเขาบอกว่าจะมีนั่นโน่นนี่ หลวงพ่อก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ก็ให้เราแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในเมื่อเขาคลางแคลงใจ โอเคมั้ยล่ะ ในเมื่อคุณบริสุทธิ์ใจ ก็ยกให้หลวงพ่อเลย ก็ยกให้เลย เอาเล่มให้หลวงพ่อ
หลวงพ่ออยากได้เหรอ?
หมอบี : ไม่ใช่ครับ เป็นการแก้ปัญหาในแบบหลวงพ่อ ใช้เมตตาและปัญญาในการแก้ปัญหา ในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่โอเค จะแก้ยังไงล่ะ เราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ ถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราก็กล้าทำ เราก็ยกให้
ทำไมต้องเอารถไปยกให้ ในเมื่อบีไม่ได้เอาเงินไปใช้?
หมอบี : ก็ถูกครับ เราแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าโอเคมั้ยล่ะ ถ้าคุณคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหา ผมทำให้
คนรอบตัวบี บีรู้ตลอดใช่มั้ยเขาเก็บหลักฐานมาตลอด?
หมอบี : ทราบครับ มีคลิปมีอะไร พอทราบ มีคลิปแบบที่พี่หนุ่มพูด
คลิปต้นทางปลายทางถูกมั้ย?
หมอบี : คำว่าต้นทาง ปลายทางคืออะไรครับ
ต้นทางคือบีให้คนๆ นึงไปเบิกเงินให้หลวงพ่อ เขาก็ถ่ายเก็บเอาไว้เรียบร้อย เขาเบิกมาเท่านี้ เขาส่งให้บีเท่านี้ ถึงเวลาบีเอาไปถวาย เขาไปหาหลวงพ่อ ถามว่าช่วยเปิดหน่อย เงินมีอยู่เท่าไหร่ เขามีหลักฐานแบบนี้ รู้ใช่มั้ย?
หมอบี : รู้ครับ
แล้วจะไปแก้ตัวยังไง?
หมอบี : ผมไว้ใจเขา เขาให้มา ผมก็ไม่ได้นับเหมือนกัน เขาให้มาแค่นี้ก็ตามที่บอก ผมรับไว้ด้วยความสบายใจ ไม่เคยตั้งคำถามกับเขา บางทีอยู่กับเขากี่วันก็ไม่รู้
คุณกำลังจะบอกว่าคุณให้เขาเบิกมา สมมติล้านนึงเอาซองใส่เย็บมาเรียบร้อย ในนั้นอาจมี 7 แสนก็ได้ เพราะคุณไม่ได้เปิดดู คุณก็ถวายหลวงพ่อ?
หมอบี : ผมไม่ได้เปิดดู เราก็เอาไปถวายหลวงพ่อ ถวายเสร็จก็จบ
ปลายทางหลวงพ่อรับเงินเท่าไหร่เราไม่รู้ เพราะให้ทั้งซองไป เขาอาจเอาออกไปเองก็ได้ คนที่คุณให้ไปถอน?
หมอบี : อันนี้ต้องไปถาม ไปหาทางเขา ว่ายังไง
รู้จัก sms อะเลิร์ทมั้ย?
หมอบี : รู้ครับ เวลาถอนเขาต้องถามอยู่แล้ว
คุณไม่รู้เหรอว่ามันโชว์ว่าเงินถูกถอนไปเท่าไหร่?
หมอบี : ทราบครับ ธนาคารเขาต้องโทรมาถามผมก่อนถอนเขาจะโทรมาถาม
แสดงว่าคุณต้องรู้สิว่าเงินถูกถอนไปเท่าไหร่?
หมอบี : ถูกครับ แต่หมายถึงเงินที่เขาถือมาแล้ว ออกจากธนาคาร
เขาเปิดออกไปก่อน?
หมอบี : ผมไม่ทราบ ผมไว้ใจเขา
ตอนไปอยู่กับหลวงพ่อ 7 แสน ได้บอกหลวงพ่อไปเท่าไหร่?
หมอบี : ผมบอกตามยอดที่เราถอน
สมมติบอกว่าล้านนึง แต่หลวงพ่อเปิดมา 7 แสน หลวงพ่อไม่กลับมาถามเหรอ?
หมอบี : มันเป็นเรื่องที่เราถวายให้หลวงพ่อปกติ เราก็ถวายให้ตามนั้น แค่นี้นะ ก็จบ
ต้องบอกว่าสิ่งที่กำลังคุยกัน เราไม่ได้คุยเรื่องข้อกฎหมาย กฎหมายก็ดำเนินไป อันนี้คือกฎบ้านกฎเมือง คือกฎสังคม ที่เขารู้สึกว่าเรื่องนี้จำเป็น เพราะเขาตั้งคำถามว่าเอาเงินทำบุญไปใช้หรือเปล่า บีจงรู้ใช้ว่า บางครั้งส่วนใหญ่แล้วธุรกิจสีเทา มักใช้การทำงานด้วยเงินสด เพราะตรวจสอบกันไม่ค่อยได้?
หมอบี : ผมว่าคนก็ใช้เงินสดกันเยอะแยะ
เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ เรื่องทำบุญมันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมาจากสาธุชนทั่วทุกทิศทุกทาง วันนี้ถ้าคุณมีบอกว่าผมโอนไปให้หลวงพ่อเท่านี้ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์กระทบยอดให้ดู จบเลย แต่วันนี้คุณจะกระทบยอดยังไง ในเมื่อเป็นเงินสดที่คุณเอาไป แล้วมีคนกล่าวหา แล้วมีหลักฐานด้วยซ้ำว่าคุณดึงเงินออกไป รู้มั้ยเคยมีคลิปนึงที่บีเคยสะพายเป้ ใส่เงินไปถวายหลวงพ่อ แล้วบีเอาเป้มาเก็บ มีเงินค้างอยู่ในนั้น 3-4 แสน?
หมอบี : ทราบครับ
เห็นจากภาพข่าววันนั้นใช่มั้ย?
หมอบี : ทราบครับ
ณ วันนี้ยืนยันว่าถวาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีการชัก?
หมอบี : ไม่ได้มีการชักอะไรเลย ก็ยังยืนยันในสองประเด็น ประเด็นแรกคือเราทำเพื่อถวายหลวงพ่อ มันก็ไม่เกี่ยวบัญชีวัด เพราะถวายหลวงพ่อ นี่คือเรื่องแรก เงินผมคิดว่าครบ เอาไปเป็นโครงการตรงไหนว่ากันไป แต่ว่าครบ
เคยทำเอกสารย้อนหลังให้วัดมั้ย?
หมอบี : ถ้าของหลวงพ่อ มีอยู่แล้ว อย่างเราถวายวันนี้กว่าจะเจอหลวงพ่ออีกสามวัน ก็ทำหนังสือไป ก็เป็นเรื่องปกติ เป็นวิธีการทำงานโดยทั่วไป
เช่นโครงการช้างสุรินทร์ ห้องสมุดนาถะ ร้านนาถะสมุย สนามบินสมุย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 67 ครั้งที่ 1 -2 สนับสนุนทุนการศึกษาของน.ส.คนนึง บีเคยทำย้อนหลัง?
หมอบี : บางทีเสร็จโครงการก็ไปรายงานท่าน
แต่นี่ย้อนหลังนานนะ ปี 67 บีเพิ่งเอาไปให้ท่านเซ็นหลังจากทำไปนานแล้วนะ?
หมอบี : ไม่ใช่ครับ ย้อนหลังที่ว่าบางที 3-4 วัน บางทีเสร็จโครงการเดือนนึง ก็ว่ากันไป
มีเพิ่งเอาไปให้ท่านเซ็นมั้ย?
หมอบี : เอาให้ท่านตรวจทานดู มีแน่นอนครับ
ตกหล่นแล้วให้ท่านเซ็น มีมั้ย?
หมอบี : ไม่ๆๆ อย่างนั้นไม่มี
หลายเดือนผ่านไปแล้ว จนกระทั่งเกิดเรื่อง?
หมอบี : อย่างที่บอก บางทีโครงการเป็นเดือด หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง แล้วไปรายงานผลท่าน อย่างนี้มี เรื่องปกติธรรมดา
หลังเกิดเรื่องแล้ว คุณส่งเอกสารให้หลวงพ่อเซ็นมั้ย?
หมอบี : มีอยู่แล้วครับ ต่อหน้าคนอื่น
เซ็นเอกสารย้อนหลังใช่มั้ย?
หมอบี : อย่างที่ว่า ย้อนตามโครงการที่มันเสร็จครับ ให้ไปทวนดู
หลวงพ่อไม่ได้ถามเหรอ ทำไมเอาเอกสารที่คงค้างมาให้เซ็นตอนนี้ ทั้งที่เกิดเรื่องไปแล้ว?
หมอบี : ท่านก็ดูไงครับว่ามีอะไรยังไง ท่านต้องตรวจทาน
แต่ท่านบอกว่าไม่เคยรู้เลยนะ ที่เอามาให้ดู ท่านก็เซ็นๆๆ ไป?
หมอบี : (หัวเราะ) เป็นโครงการที่ท่านรู้ ประจักษ์ขึ้นจริงๆ หลายโครงการท่านก็ไปด้วย โครงการช้างท่านก็ไป
ไม่กลัวว่าสังคมจะมองว่าเราไปเซ็นเพื่ออุดรอยโหว่ของตัวเอง?
หมอบี : ก็อย่างที่ว่า โครงการไม่ได้เสร็จวันเดียว บางโครงการหลายปียังมีเลย มันต่อเนื่อง มันน้อยเล็กนิดเดียว
บ้านหลังนั้น คนลือกันว่าบีเอาเงินจากการทำบุญไปสร้างบ้าน?
หมอบี : เป็นไปไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
ที่ดิน 15 ล้าน บ้าน 40 ล้าน?
หมอบี : ไม่ถึง (หัวเราะ)
ตอนปลูกบ้าน เราใช้เงินสดปลูกมั้ย?
หมอบี : ลองนึกดูก่อนนะ จะสร้างบ้าน 20-30 ล้าน พี่ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะสร้าง ถ้าพี่มีเงิน 2-3 ล้าน พี่บอกว่าเฮ้ย เดี๋ยวรอพรุ่งนี้น่าจะมี เดือนหน้าน่าจะมี
สร้างเป็นเงินสดใช่มั้ย?
หมอบี : สร้างเป็นเงินสด แต่ไม่ได้สร้างวันเดียวไงครับ แปลว่าถ้าเราไม่ได้พร้อมอยู่แล้ว เราจะกล้าสร้างมั้ยอ่ะ
คนกล่าวหาว่าหมอบีเอาเงินจากวัดออกมา แล้วไปสร้างบ้านหลังนี้ จะชี้แจงยังไง?
หมอบี : พูดสั้นๆ นิดเดียว ช่วงปีที่ผมซื้อ ถ้าเอาเงินทำบุญทั้งหมดก่อนหน้านั้น มารวมกัน ยังซื้อไม่ได้เลย
จริงเหรอ?
หมอบี : จริงๆ ผมซื้อปี 64
ช่วงปี 67 ถึงช่วงนี้ 200 กว่าล้านนะ?
หมอบี : ผมซื้อก่อนหน้านั้น
ช่วง 62 63 64 65 66 3-4 ปี มันตรวจสอบได้มั้ยว่าตัวเงินอาจมากกว่า 200 กว่าล้านหรือเปล่า?
หมอบี : ถูกครับ ปีแรกๆ ก่อนผมซื้อบ้าน เอาเงินทำบุญทั้งหมดมารวมกัน ยังซื้อบ้านไม่ได้เลย ผมเชื่อว่าข้อมูลเขามีหมดแล้ว ไม่อยากพูดรายละเอียดมาก เดี๋ยวกระทบกับสิ่งที่เราให้ปากคำไป
ถามตรงๆ เอาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านหลังนี้?
หมอบี : เงินบ้านผม เงินตัวผม เงินพ่อเงินแม่ เงินภรรยา เงินบ้าน มาสร้าง
แต่วันนั้นคุณพูดกับมดดำ คุณไม่ได้พูดคำนี้ คุณบอกว่าได้เงินมาจากการที่ลูกศิษย์ลูกหา เวลาไปปราบผี?
หมอบี : ก็เงินผมไง (หัวเราะ)
มันได้ขนาดนี้เลยเหรอ?
หมอบี : โห พี่หนุ่ม ลองดูว่าคนเข้ามาหาผม วันนึงกี่คน แต่ผมไม่เคยเรียกราคานะ ผมไปทำปกติ ช่วยปกติ หลายๆ คน ไม่ว่าอยู่วงการไหนก็ตาม เขารู้ผมเป็นยังไง เราก็ไปช่วยให้คำปรึกษา
เขาให้คุณเท่าไหร่ในการปราบผี?
หมอบี : ผมให้คำปรึกษาเขา แล้วเขารู้สึกสบายใจ เราช่วยเขาได้ ก็แล้วแต่เขา เราไม่เคยเรียกเลย
เขาใส่ซองมาให้?
หมอบี : บางทีนะครับ บางทีใส่มาในกระเช้า ใส่ในของ เรายังไม่รู้เลยว่าใครให้มา
เป็นเงินสดเหรอ?
หมอบี : ใช่ครับ
แปลกนะ ทำอะไรเป็นเงินสดหมด แม้แต่คนให้เงินคุณก็เป็นเงินสด?
หมอบี : เขาให้เป็นเรื่องปกติ ผมเชื่อว่าเขาทำแบบนี้ปกติในสังคมเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้ว สังคมเงินสดก็ไม่ได้แปลกตรงไหน เขาให้เงินสดก็ไม่แปลก ครั้งหลังๆ ผมให้หลวงพ่อเป็นประจักษ์พยานเลย ไปงาน แล้วมีคนใส่ซองมาให้ เอาให้หลวงพ่อดู ว่าเนี่ย เขาให้แบบนี้ ผมยังเอาให้ตร.ดูเลย
ที่บ้านเป็นกงสี มีอันจะกิน มีเงินมีทอง?
หมอบี : ใช่ ผมไปเรียนต่างประเทศ อยู่อเมริกา 6 ปี ผมไม่ได้ขอทุนนะ ที่บ้านส่ง ผมมีเงินอยู่แล้ว เราไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐี แต่เรามีเงินอยู่แล้ว
แต่คุณให้สัมภาษณ์อีกรายการคุณไม่ได้พูดแบบนี้นะ หลายคนก็พยายามส่งมาว่าหักล้างกับสิ่งที่คุณพูด?
หมอบี : ไม่ เวลาไปเรียนเราก็ประหยัดเงิน เราจะไปใช้สุรุ่ยสุร่ายอะไรขนาดนั้น เราใช้ชีวิตแบบปกติ คนทั่วไปเขาอยู่กัน อยู่อพาร์ทเมนต์หารค่าห้องกัน เรื่องธรรมดาของเด็กที่ไปเรียนนอก คนอยู่ในสังคมต่างประเทศไปเรียนก็เยอะแยะ
แต่ในคลิปคุณบอกที่บ้านไม่ได้มีเงิน?
หมอบี : ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นไง แต่อยู่ได้ สบาย
แล้วกงสีคืออะไร?
หมอบี : คือเงินในบ้านไงครับ
มีหลายคนเขาจับสังเกต มีหลากหลายมาก เช่นวันนี้หมอบีพูดอย่าง วันก่อนพูดอย่าง คนเลยพยายามหาข้อมูลว่าทำไมพูดแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกัน?
หมอบี : เป็นธรรมชาติชีวิตเราปกติ แต่สำหรับผมมันไม่ได้ย้อนแย้งนะ
แต่อย่าพูดว่าความจริงไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้ง พูดคำนี้ไม่ได้นะ เพราะคนพูดคำนี้ไปแล้วนะ คือลุงพล?
หมอบี : ไม่ใช่ (หัวเราะ) ผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกย้อนแย้ง ผมไปอยู่เมืองนอกก็อยู่จริงๆ มีเพื่อนฝูงว่าไปอยู่จริงๆ แต่เราสุรุ่ยสุร่าย ไปถึงร่ำรวยก็ไม่ใช่ ถามว่าเคยทำงานที่ต่างประเทศมั้ย ก็เคยทำนะ แต่ว่าทำเยอะแยะ โหมทำเพื่ออยู่ต่อให้ได้ ก็ไม่ขนาดนั้น เราอยู่ปกติคนธรรมดาทั่วไปที่ไปอยู่เมืองนอกได้
บ้านมีความกังวลมั้ย ล่าสุดท่านรองสอบสวนกลาง บอกว่าถ้าเรื่องนี้เข้าข่ายความผิด จะถูกส่งเรื่องไปที่ป.ป.ง.และอาจมีการถูกยึดทรัพย์ กังวลมั้ย?
หมอบี : ไม่ได้กังวลครับ เราซื้อถูกต้อง มันเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยบริสุทธิ์อ่ะ เราก็ซื้อและใช้อยู่เป็นปกติ มันไม่ได้เกี่ยวอะไร
คุณจ่ายเงินสดตลอดเลยเหรอ ไม่ได้โอนไปบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้างหรือสถาปนิกเหรอ?
หมอบี : โอนสิครับ หมายถึงว่าเราไม่ได้ให้อย่างนี้ เราโอนเข้าบัญชีเขา เอาเงินสดไปโอน
ไม่ได้โอนจากบัญชี แสดงว่าคุณมีเงินสดเก็บไว้เยอะมากนะ?
หมอบี : ก็มีครับ
ไม่ชอบฝากธนาคาร?
หมอบี : ไม่ชอบ มันก็มีคนทำแบบนี้เยอะแยะไป เป็นเรื่องปกติ
ไม่กลัวปลวกขึ้นเงินเหรอ?
หมอบี : (หัวเราะ) ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น แต่มันมีพอให้เราสบายๆ
บ้านหลังนี้สร้างจากการที่คุณเก็บเงินสดเอาไว้ หลังนี้สัก 40 ล้านได้มั้ย?
หมอบี : 30 ล้าน
คุณเก็บเงินสด 30 ล้าน จ่ายค่าปูนคุณก็เอาเงินสดไปโอนใส่ธนาคารให้เขา อย่างนี้ใช่มั้ย?
หมอบี : ใช่
แปลกมากเลยนะ?
หมอบี : ไม่แปลก มีคนทำเยอะแยะทั่วไปเป็นปกติธรรมดา บ้านผมเป็นสังคมแบบนี้อยู่แล้ว และผมก็ไม่ชอบเป็นหนี้ บ้านผมไม่ชอบเป็นหนี้
เก็บเงินสดแบบนี้ไม่กลัวสรรพากรมาถามเหรอ?
หมอบี : อันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนอะ (หัวเราะ)
ไม่กลัวซวยเหรอ?
หมอบี : เราพูดความจริง คนให้เรามา ก็แค่นั้น
แจ้งรายได้กับสรรพากรมั้ย?
หมอบี : แจ้ง
แล้วแจ้งเขายังไงในเมื่อเก็บเป็นเงินสด?
หมอบี : ก็แจ้งในที่เป็นระบบไงครับ มันไม่ได้เป็นการหลบเลี่ยงสรรพากร มันก็แล้วแต่ สมมติทำงานแล้วมีการทำงานแล้วมีค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างก็เรื่องนึง ถูกมั้ยครับ แต่สมมติว่ามีคนเฟเวอร์ อยากให้พี่หนุ่ม เขาให้เลย แล้วต้องแจ้งมั้ย ก็ไม่ได้แจ้งขนาดนั้น เลี้ยงข้าวมื้อนึง 300 500 พันนึง 4 พัน จะแจ้งมั้ย (หัวเราะ)
นอกเหนือจากบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถ คุณมีบัญชีส่วนตัวมั้ย?
หมอบี : มีครับ
แต่ไม่นิยมเอาเงินเข้าบัญชี?
หมอบี : ไม่ครับ จะเข้าทำไมให้วุ่นวาย คนให้มาปกติธรรมชาติของคน คนที่เขาทำแล้วได้เงินสดแบบนี้ทั่วไปมีเยอะแยะ
ผมเชื่อว่ามี แต่บางเคสมันดูไม่ค่อยเมกเซ้นส์บางเรื่อง ทำให้คนตั้งข้อสังเกตได้ คนทั่วๆ ไป ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ แต่เชื่อว่าก็มีคนที่เขาทำแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับบางคนที่ชอบเก็บเงินสด ไม่ชอบเอาเงินเข้าธนาคาร มันก็มี จะบอกว่าไม่มีก็คงเป็นไปไม่ได้ แล้วแต่จะคิดแบบไหน เหมือนบางคนชอบใส่กางเกงใน บางคนไม่ชอบใส่กางเกงใน คุณอาจเป็นคนแปลก ไม่ชอบใส่กางเกงใน ผิดตรงไหน คุณกำลังจะบอกแบบนี้?
หมอบี : มันเป็นวิถีชีวิตของเราปกติ ถ้าพูดเรื่องมีเงิน ผมพูดเสริมก็ได้ อย่างคุณอู๋ที่มารายการ ถามเขาก็ได้ 3-4 คนที่เคยอยู่กับผม ลองไปถามเขาก็ได้ว่าผมพูดจริงมั้ยว่าผมไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้า แต่เรามีพอ เราหยุดแล้ว ไม่ต้องทำงานก็ได้ เราเกษียณก็ได้ ผมก็พูดเล่นกับเพื่อนแบบนี้อยู่แล้ว
เรื่องคุณไปถึงวัดพระบาทน้ำพุเป็นเรื่องราวใหญ่โต ได้คุยกับหลวงพ่อมั้ย?
หมอบี : แทบไม่ได้คุยเลย เพราะมีกระบวนการที่เขาไม่อยากให้คุย ก็เข้าใจ
ติดต่อไปมั้ย?
หมอบี : ติดต่อ แต่ติดต่อไม่ได้ ปกติติดต่อคนอยู่ใกล้หลวงพ่อ
พี่ปู พี่สมพร?
หมอบี : ใช่ ตอนนี้เขาอยากให้เป็นกระบวนการของวัด ก็ว่ากันไป
หลวงพ่อบอกว่าบีพูดแบบนี้เหมือนเอาตัวรอด?
หมอบี : ไม่ ผมรักหลวงพ่อ ผมศรัทธาท่าน เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผม
เงินถวายให้ท่านคนเดียว แต่ท่านเอาตราวัดมาปั๊มเอง?
หมอบี : ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำประจักษ์ เห็นชัดเจนว่าท่านได้ทำอะไรเพื่อสังคม เพื่อโลกใบนี้ เพื่อคนได้ประโยชน์ เราเห็นสิ่งที่ท่านทำ เราเชื่อ และมีศรัทธาบริสุทธิ์ ท่านมีเจตนาบริสุทธิ์ในการช่วยนั่นช่วยโน่นช่วยนี่ เราเห็น
สิ่งที่บีพูด เงินไปเข้าหลวงพ่อเพราะบีไม่ได้ต้องการเอาเงินถวายกับทางวัด แต่ถวายหลวงพ่อ แต่มุมกลับกัน หลวงพ่อออกใบอนุโมทนาบัตรให้คนโน้นคนนี้ ก็เป็นเรื่องหลวงพ่อ เราไม่เกี่ยว เสร็จจากโครงการ มีเอกสารให้หลวงพ่อออกเอกสารว่าหลวงพ่อได้รับเงินจากโครงการนี้แล้ว หลวงพ่อก็ปั๊มตราปั้ง ถ้าสุดท้ายเขาไปเช็กแล้ว เงินที่คุณบีให้หลวงพ่อ หลวงพ่อต้องเอาเข้าวัด เขาขอตรวจสอบ หลวงพ่อบอกว่าไม่มี หลวงพ่อจบเลยนะ เพราะหลวงพ่อเอาตราของวัดไปปั๊ม เอาใบอนุโมทนาบัตรออกมา นั่นหมายความว่ามันคือในส่วนของวัด?
หมอบี : แต่เจตนาที่ท่านเอาไปสร้างโรงเรียน มันก็เห็นจริงๆ ไงครับ
ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น ประเด็นคือเงินคุณให้ใคร เงินคุณยืนยันว่าเงินที่เรี่ยไรมาทั้งหมด คุณให้หลวงพ่อแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้ให้วัด แต่หลักฐานที่ประจักษ์อยู่คือใบอนุโมทนาบัตร คือตราประทับของวัด ซึ่งปั๊มมามันไม่ได้ปั๊มเป็นชื่อหลวงพ่อ พอปั๊มปั้ง มันคือเงินวัด?
หมอบี : ไม่รู้ เดี๋ยวไปว่ากันในกระบวนการ สำหรับเราหลักฐานคือโรงเรียนที่ประจักษ์ชัด สำหรับผมนะ
เรื่องทั้งหมด ถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆ หลวงพ่ออาจโดนตรวจสอบ อาจมีความผิดไปด้วย?
หมอบี : หลวงพ่อเอาเงินไปใช้แล้วมันเห็น เช่นสร้างโรงเรียนอะไรแบบนี้
ถ้าหลวงพ่อเอาเงินที่คุณบีให้มาไปสร้างโรงเรียน อันนี้หลวงพ่อต้องไปชี้แจง แต่ถ้าพิสูจน์แล้วเงินเหล่านี้ไม่ได้ไปสู่กระบวนการสร้างโรงเรียน ไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนก็อีกเรื่องนึงนะ?
หมอบี : ผมเชื่อว่าท่านมี โรงเรียนเป็นยังไง สนามเป็นยังไง ผมเชื่อว่าท่านมี
เงินที่คุณบีให้ไป ถ้าหลวงพ่อปั๊มตราบัตรอย่างนี้ แต่หลวงพ่อเอาไปสร้างโรงเรียน ตรงตามวัตถุประสงค์อีกเรื่องนึง แต่ถ้าไม่ได้เอาไปสร้างเหล่านั้น แล้วตร.ไปนั่งเช็ก มันไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็อีกเรื่องนึงนะ?
หมอบี : มันแล้วแต่ท่าน วัตถุประสงค์ทั่วไปว่าท่านจะไปใช้อะไรยังไงก็ได้ ที่เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดบุญเกิดกุศล
กับทางวัด?
หมอบี : กับตัวหลวงพ่อที่ไปทำ
ไม่ได้สิ มันต้องกับทางวัดสิ?
หมอบี : เดี๋ยวไปว่ากัน (หัวเราะ)
หลวงพ่อจะเอาเงินไปซื้อโรงแรมแล้วใส่ชื่อคนอื่นไว้ อันนี้ยกตัวอย่างนะ ถ้าเกิดเอาเงินไปซื้อสิ่งอื่นไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ล่ะ?
หมอบี : ผมเชื่อว่าไม่มี
อันนั้นคือสิ่งที่คุณเชื่อไง แต่ในข้อเท็จจริงอาจไม่ได้เป็นแบบที่คุณเชื่อก็ได้?
หมอบี : ก็ไม่เป็นไร มีกระบวนการตรวจสอบผมว่าดี ตรวจสอบไปหลวงพ่อจะได้แจงให้ชัดว่าสร้างโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไร
เข้าใจได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ หลวงพ่ออาจจะโดน แล้วคุณอาจเป็นผู้สนับสนุน?
หมอบี : เราสนับสนุนให้ท่านทำแต่เรื่องดีๆ เรื่องบุญเรื่องกุศล
ทนายหมอบี : ท่านต้องมีเอกสารหลักฐานที่เป็นประจักษ์ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วในสิ่งที่ท่านทำไป ที่ผมไม่ได้พูดว่าเป็นวัดหรือไม่ เพราะมันต้องแยกเป็นรายการๆๆ การที่คุณบอกว่าเงินชิ้นไหน โฉนดอันไหน มันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ คุณเองก็ต้องชี้แจงว่ายอดไหน
ตอนนี้ทนายกับบีพยายามบอกว่าเงินที่นำไปให้หลวงพ่อ เงินก้อนนี้สุดท้ายแล้วถ้าหลวงพ่อซื้อโรงเรียน ทำตามจิตกุศลก็อีกเรื่องนึง แต่ขณะเดียวกัน สังคมตั้งคำถามว่าเงินที่บีให้หลวงพ่อ แต่ถูกประทับตราออกมา หรือเป็นใบอนุโมทนาบัตรออกมา มันเป็นของวัด?
ทนายหมอบี : สุดทางแล้ววัตถุประสงค์แห่งการบริจาคดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป สนับสนุนทุกการดำเนินการ ตามดำริของหลวงพ่อ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ปลายทางของน้ำที่วิ่งออกไปก็ถูกต้องใช่มั้ยครับ เพราะหลวงพ่อไม่ได้นำไปใช้ส่วนตน เมื่อประชาชนร่วมบริจาคเข้ามา รู้อยู่แล้วว่าร่วมบุญกับหมอบีและหลวงพ่อ ก็หวังเหลือเกินว่าหลวงพ่อดำเนินการใดๆ ก็ได้ ทางเราก็จะร่วมบุญกับหลวงพ่อ แม้ประทับตราเอกสารอาจไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็น แต่ปลายน้ำที่มันออกไป มันออกไปเพื่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะว่าวัตถุที่โอนเข้ามาคือทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชน นั่นคือตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว ไม่ว่าน้ำจะออกไปทางไหนก็ตาม มันก็ออกไปสู่แหล่งที่ดีเพื่อประชาชน โอเคกระดาษอาจไม่ถูกต้อง แต่ปลายทางใครล่ะได้รับประโยชน์บ้าง
ทนายบอกดูปลายทาง แต่มุมพี่ เรื่องนี้ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ กระบวนการกำลังทำอยู่ เรายังไม่รู้ว่าปลายทางมันเป็นอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่า พี่กำลังถามว่าถ้าเป็นอย่างทนายพูดก็ว่ากันไป แต่ถ้าไม่ได้สวยงามอย่างทนายพูด มันจะเป็นยังไง?
ทนายหมอบี : นักกฎหมายเขาชั่งน้ำหนักกันอยู่แล้ว ทุกอย่างการกล่าวหาคงพูดลอยๆ ไม่ได้ ตามกฎหมายไม่มีคำว่า แล้วถ้า มันมีแต่ว่าผู้ใดกระทำอะไร แล้วถูกกล่าวหาว่าเป็น
แสดงว่าทนายรู้อยู่แล้ว ว่าท่านเอาเงินไปทำสิ่งดีๆ ถูกมั้ย?
ทนายหมอบี : แน่นอนครับ
หมอบี : เราเห็นกับตา
ทนายรู้อย่างนี้เลยนะ?
ทนายหมอบี : ผมรู้จักหลวงพ่อ เพราะท่านดูแลผู้ป่วยเอชไอวี ไม่ใช่คนทั่วไปครับที่จะอุ้มคนแบบนั้น หลวงพ่อท่านใช้ทั้งชีวิตของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นพระ เพื่อประโยชน์ทุกคน การกระทำทิ้งร่องรอย ถุกมั้ยครับ ลองไปย้อนดู จะเห็นว่าการกระทำต่างๆ นานาที่ท่านทำเพื่อประชาชน มันคืออะไร นี่คือมุมนึงที่อยากให้ลองมองดู ตัวผมเองอยู่ไกลๆ ไม่ได้เห็น มีโอกาสไปทำคดีที่ลพบุรีทำคดีอยู่บ้าง แต่เห็นว่าหลายๆ อย่างหลวงพ่อท่านทำเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนวิธีการอาจไม่ใช่มืออาชีพ เพราะท่านคือพระ แล้วเหล่าคนมาสนับสนุนหลวงพ่อท่านคือจิตอาสา เราไม่ใช่บริษัทจำกัด เราไม่ใช่องค์กร กระบวนการเปเปอร์อาจไม่ได้สวยงาม แต่ปลายทางคือสิ่งสำคัญที่สุดครับผม
ฉะนั้นวันนี้ทนายบอกว่าปลายทางตัวเงิน มั่นใจว่าหลวงพ่อเอาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ แค่นั้นถูกต้องมั้ย?
ทนายหมอบี : ใช่ครับ การตั้งคำถาม ในทางกฎหมาย คงต้องตั้งตรงๆ เช่นโครงการเอถูกต้องหรือไม่ แล้วมาพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่ไล่จากเอกสาร พยานบุคคล หรืออะไรก็ตาม ทางกฎหมายไม่สามารถตั้งว่า คาดว่าเงินทั้งหมดผิดหมด มันทำไม่ได้ครับ นี่ไม่ใช่ทางกฎหมาย
ตัวบีเองที่ถูกกล่าวหา เอาเงินออกมาส่วนนึง ตรงนี้ทนายมองยังไง?
ทนายหมอบี : ผมคิดว่าการกระทำของพี่บี แม้ไม่เหมือนวิญญูชนคนทั่วไป แต่เราดูเอาต์พุซที่ออกครับ มันมีการช่วยเหลือคนจริงๆ ถูกมั้ยครับ วิธีการอาจจะแปลกแต่สุดท้ายปลายน้ำผมเชื่อว่าคนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พี่บีทุ่มเทช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าช่วงโควิดหนักๆ หรือสภาวะชายแดนปัจจุบัน แต่ผมเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ เพราะเป็นข้อมูลทางความมั่นคง ทุ่มเข้าป่าขนาดนี้ ผมเชื่อว่ามีหลายๆ คนเห็น ปลายน้ำสำคัญมากเลย คนทำงานพูดตรงๆ ไม่มีเวลาประจบสอพลอเลียนาย ถูกมั้ยครับ เขาก็สนแค่ว่าจะเดินไปข้างหน้า ทำประโยชน์ให้มันสำเร็จ ไม่เป็นไร ระหว่างทางอาจจะผิดบ้าง ก็ค่อยกลับมาแก้ก็ได้ แต่เขาสนใจแค่ว่าข้างหน้าเขาทำเพื่อใคร นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด พี่บีอาจไม่ได้ทำเอกสารที่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็น แต่ปลายทางผมว่าพี่บีทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่ผมทำในศาลอีก ผมไม่ได้ช่วยใครนะครับ ผมแค่แก้ต่าง สิ่งที่พี่บีทำ หลวงพ่อทำ ประโยชน์มากกว่าผมเป็นพันเท่า
เราเชื่อแบบนั้น ว่าเป็นแบบนี้?
ทนายหมอบี : ตามที่ผมเห็นเนอะ
แล้วคิดมั้ยอาจมีอย่างอื่นที่เราไม่ได้เห็น?
ทนายหมอบี : ก็ให้เขาตั้งประเด็นมาก่อน นี่ตอบในมุมนักกฎหมายนะครับ
ถามในมุมที่พี่เป็นสื่อ มีบางอย่างที่เราไม่ได้เห็น มันอาจเป็นอีกแบบนึงก็ได้ ใช่มั้ย?
ทนายหมอบี : ถ้าเขาตั้งคำถามขึ้นมา ก็ต้องเป็นข้อกล่าวหาประกอบหลักฐาน ประกอบคำกล่าวอ้างเขาว่าสิ่งที่เขาพูด เขาพูดจริง โอเคมั้ยครับ ถ้าไม่จริงก็เป็นกระบวนการของมัน มันถึงมีกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้น ผมเป็นแค่สะพานตัวเล็กนิดเดียวเพื่อช่วยให้เสียงพี่บี หรือสิ่งที่พี่บีทำมันชัดเจนมากขึ้น แต่สิ่งที่พี่บีทำ มันเป็นประจักษ์อยู่แล้ว ผมมีหน้าที่แค่เอาความจริงที่ถูกกระจัดกระจายเอามาร้อยเรียงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะวันนี้มีคำถามจากสังคมเยอะมาก แม้แต่ตัวผมเองก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมขนาดนี้ผมคงไม่มีสติ ถามว่าทำไมผมยังมีสติ เพราะผมเป็นคนนอก และนั่งข้างพี่บี คอยช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆ นั่นแหละครับ (หัวเราะ)
สุดท้ายยังมั่นใจว่าเงินที่ให้หลวงพ่อไป เจตนาอยู่ปลายน้ำ ว่าหลวงพ่อเอาไปทำอะไร มุมของพี่ อาจจะเข้าใจ และเห็นมุมเดียว แต่โลกเรามีหลากหลายมุมมอง เชื่ออย่างนึง ถ้ามีอะไรเป็นไปตามกระบวนการหรือถูกต้อง จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย แต่วันนี้มันเลยมีคำถาม มีการตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสงสัยอีกเยอะแยะมากมาย บีอาจพูดในรายการว่าบีไม่ใช่หมอดู แต่ก่อนหน้านี้บีบอกว่าบีเป็นหมอดู?
หมอบี : มันก็เรื่องปกติ ธรรมชาติ ผมพูดทุกครั้งว่าผมไม่ใช่หมอดู แต่สมัยก่อนเคยดูมั้ย ก็เค้ย ไม่ได้แปลกอะไร แต่ตอนนี้ไม่ได้ดูแล้ว
มุมบีเอง เรื่องรถอัลพาร์ดที่ลือกันว่า บีพูดว่าในวังให้มา บีเคยพูดมั้ย?
หมอบี : เรื่องนี้ไม่พูดถึง (หัวเราะ)
ไม่พูดตรงนี้ไม่เป็นไร เข้าใจได้ เรื่องเงินตัวนี้จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไงว่าไม่ได้ชักเงินออกไปในสิ่งที่ถูกกล่าวหา?
หมอบี : เราอยากพิสูจน์ในแง่การดำเนินโครงการ การถวายทั้งหมดที่ถูกต้องตรงหมด ถ้าตรงหมดมันพิสูจน์ได้ว่าชัดเจนหมด มันก็บอกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราได้มา เราก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ มันก็จบ
ไม่เคยเอาออกมาใช้ส่วนตัวแม้แต่สลึงเดียว?
หมอบี : ไม่เคยเลย ถ้าผมอยากรวยกับเรื่องพวกนี้นะ ผมมีวิธีทำตั้งเยอะตั้งแยะ จะไปยากอะไร ผมทำวัตถุมาขาย เรียกราคาเยอะๆ ไม่รู้ศิลปินดารา ให้ไปดูบ้าน ผมเรียกไปตั้งเยอะชิมิ แล้วมาทำอะไรแบบนี้เพื่ออะไร
เรื่องรถที่คุณซื้อมาแล้วใส่ไว้กับทางคนข้างๆ ตัวเยอะแยะมากมาย มีมั้ย?
หมอบี : คนในครอบครัวใช่ครับ
คนนอก?
หมอบี : ไม่มีครับ
เคยเอาเงินออกมาจากธนาคาร 1.3 ล้าน วันรุ่งขึ้นไปซื้อรถคันนึงที่ผมเคยโชว์ จริงมั้ย?
หมอบี : ไม่จริงครับ
รู้มั้ยมีหลักฐานอยู่?
หมอบี : เงินคนละก้อน เกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับ
มีหลักฐานมากกว่านั้น คุณรู้มั้ย?
หมอบี : มันไม่เกี่ยวกันอ่ะ
ไม่เป็นไร มุมบีเองเรื่องราวที่เกิดรอบๆ ตัวเราตลอดเวลา คุณคิดว่าเป็นวิบากกรรมคุณมั้ย?
หมอบี : คงงั้นแหละ (หัวเราะ)
ทำไมวันก่อนไปขอโทษอ.ตฤณห์?
หมอบี : ตอนแรกผมไม่ทราบ ที่ทราบก็ตามสื่อเลย ผมเลยไมได้พูดพรวดมาเอง วันที่อ.ตฤณห์มารายการ เขาพูดว่าผมไปอะไรสักอย่าง ทำให้กระบวนการที่เขาดูแลอยู่มีปัญหา ผมก็ทราบตามนั้น ผมก็ขอโทษเขา แค่นั้นเลย ไม่มีอะไรซับซ้อน
เคยรู้จักมาก่อนมั้ย?
หมอบี : ไม่เคยรู้จักครับ
อ.ตฤณห์บอกว่าคุณพยายามเลี่ยงให้เป็นเรื่องส่วนตัว?
หมอบี : เขาเป็นคนพูดก่อนว่าผมไปขัดขวางกระบวนการเขา ก็ต้องไปย้อนดูในโหนกระแส พออาจารย์ท่านพูด เราก็อ้าว เหรอ เราก็เลยขอโทษ แค่นั้นเลยครับ ไม่มีไรมากกว่านั้นเลย
ตร.ออกมาพูดว่าจริงๆ แล้วจากที่ดูข้อมูลต่างๆ นานา อาจมีเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน กังวลใจมั้ย?
หมอบี : ไม่ครับ เราทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์คนร่วมบุญ และถวายหลวงพ่อ เกิดโครงการดีๆ ให้เห็นเยอะแยะมากมายเป็นประจักษ์ชัด และมีให้เห็นทุกวัน ไม่มีวันไหนเลยไม่มีการช่วยเหลือเกิดขึ้น ฉะนั้นต้น กลาง ปลาย เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน ถ้าไม่เห็น ผมว่ามันแปลก แต่นี่มันเห็น ต้นก็ชัดเจน กลางก็มี ปลายก็ชัดเจน จับต้องได้ มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นจริงๆ เชื่อได้ว่ามันชัด
ถ้าบอกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์อีกหลายอย่างมาก ที่ได้เห็น ได้สัมผัส ได้รับรู้ ไม่ว่าคลิป หรือคำพูดของบีเองที่ถูกอัดเอาไว้ แปลกใจมั้ย?
หมอบี : ไม่แปลกใจครับ จริงๆ เราก็ทราบเนอะว่ามีอะไรยังไงในระดับนึง ผมไม่ได้ทราบทั้งหมดหรอก
เรื่องบางเรื่องไม่สามารถพูดทั้งหมดได้ เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย แต่ถามว่าได้เห็นอะไรมาบ้างมั้ย ได้เห็นบางอย่าง และเชื่อว่าตร.น่าจะโชว์ให้ดู เขาให้ดูหรือยัง?
ทนายหมอบี : ตร.ไม่ได้โชว์ครับ พี่บียังไม่ถูกกล่าวหา แค่เข้าไปให้ถ้อยคำ เข้าไปในฐานะผู้ให้ข้อมูล ภาษาง่ายๆ ตอนนี้กระบวนการอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ผมพาพี่บีเข้าไปเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ให้ตร.ทราบว่าถ้าท่านต้องการข้อมูลจากทางเรา ผมยินดีพาพี่บีมาให้ข้อมูลทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ต้องการ และเอกสารทุกชิ้นที่เจ้าหน้าที่ต้องการ เพื่อพิสูจน์ความจริงครั้งนี้ หลายครั้งที่เราไปกองปราบ เพราะเราซัปพอร์ตลอดว่าทางท่านต้องการอะไรกลับ มาผมจะจัดหามาให้ ต้องการคุยกับใคร ผมจะพามาให้ ทั้งนี้ทั้งนั้นตามหน้าที่และวิชาชีพของผม ผมมีหน้าที่พิสูจน์ให้ลูกความ เรื่องคดียังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทางผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรอช้า เราพร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด เราเลยพาเข้าไปชี้แจงว่าเราบริสุทธิ์ใจ ถ้าตร.ต้องการสิ่งใดจากทางเรา เรายินดีมอบให้
หลังจากนี้ต่อไป จะยังรับบริจาคอยู่มั้ย?
หมอบี : เรื่องเงินผมไม่อยากแตะอยู่แล้ว ช่างมัน เราก็มีความสุขเนอะในการที่ได้ช่วยเหลือคน ได้ทำอะไรดีๆ ขึ้นมา ก็รู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องราวดีๆ ที่เราประทับใจ อยากให้คนมามีส่วนร่วม ไม่ต้องเป็นผมก็ได้ อยากให้คนได้สัมผัสเรื่องราวดีๆ และอยากให้เป็นผู้ให้บ้าง อยากให้เป็นจิตอาสากันเยอะๆ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม อยากให้มาเรียนรู้ ได้สัมผัส ได้ช่วยเหลือผู้คน ได้สละตนเองออกมาเป็นผู้ให้ ผมว่าเป็นภาพที่งดงาม ที่คนไทยมีกันอยู่แล้ว คนไทยชอบช่วยเหลือกันอยู่แล้ว อยากให้คงภาพนี้เอาไว้ ไม่อยากให้เสียศรัทธาตรงนี้
ทางบีก็ยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งให้หลวงพ่ออลงกต ไม่ได้ดึงมาแต่อย่างใด?
หมอบี : ใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ประเด็นคือคุณดึงหรือไม่ดึง?
หมอบี : ผมไม่มีแตะเอามาใช้ส่วนตัวเลย
เงินที่อยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อเอาไปใช้ สุดท้ายสร้างโรงเรียนก็ตรงตามวัตถุประสงค์ คนบริจาควัวควายต่างๆ นานา ก็เอาไปสร้างโรงเรียนก็ได้ กฐิน 30 วัด?
หมอบี : ก็ตามนโยบายที่ท่านบอกมาว่าปีนี้ครบ 30 ปี ปกติท่านเป็นเจ้าภาพกฐินวัดต่างๆ อยู่แล้ว ท่านเลยให้ทำเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ยังมีคลิปเสียงที่ท่านพูดเลยว่าปีนี้ไปร่วมบุญกฐินวัดต่างๆ ตามนี้ๆ
ทำไมไม่ใส่ชื่อว่าโดย?
หมอบี : ก็ไม่ได้คิดอะไร
มันดูแหม่งๆ มั้ย?
หมอบี : อย่างที่บอกตั้งแต่แรก คนทำบุญผ่านผม ผ่านหลวงพ่อ เขาทราบอยู่แล้ว
วัดเหล่านี้รู้มั้ย?
หมอบี : อันนี้ต้องไปตามดูนะครับ อันนี้คือรายชื่อที่หลวงพ่อให้มาว่าจะไปร่วมบุญกับที่นี่ๆ
ทนายหมอบี : มีภาพโครงการนี้อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ
ตัววัดพวกนี้เขารับรู้หรือเปล่า?
หมอบี : อันนี้ต้องถามหลวงพ่อครับ
ทนายหมอบี : ไม่ได้โยนอะไรบางอย่างให้หลวงพ่อนะครับ
พูดภาษาชาวบ้าน ก็โยนทั้งนั้นแหละ ตอนนี้เอาตรงๆ แยกไม่ออก อันนึงเหมือนทนายกับบีพยายามบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ดี มีเส้นทางแบบนี้ ปลายทางแบบนี้ มีโครงการเยอะแยะมากมาย แต่ขณะเดียวกัน ก็บอกว่าหลวงพ่อรับเงินไป หลวงพ่อปั๊มตรา เหมือนทุกอย่างย้อนแย้งกันไปหมดเลย?
หมอบี : เหรอ ผมว่าทุกอย่างสอดคล้องกันนะ
ทนายหมอบี : สอดคล้องกันครับ
หมอบี : สำหรับคนที่ร่วมบุญกันมา เขาเห็นเป็นปกติอยู่แล้ว
ทนายหมอบี : ตอนนี้สังคมมองหลวงพ่อและวัดคือหนึ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงสำหรับเคสนี้ คือหลวงพ่อคือคนๆ นึง วัดคือองค์กรหนึ่งองค์กร พี่บีเหมือนลูกศิษย์ แยกขาดจากวัด
ถ้าคนลุกมาบอกว่าไม่ใช่สิ เงินที่ฉันบริจาคไป ฉันต้องได้กับสิ่งที่ตรงวัตถุประสงค์ของฉัน?
ทนายหมอบี : มาทำบุญต้องการเป็นโครงการวัวนม กระดาษเขียนว่าโรคเอดส์ แต่สุดท้ายเงินออกไปวัวนม
รู้ได้ไง?
ทนายหมอบี : ช่วงเวลาของการโอนเข้า ณ เวลานั้น กับช่วงเวลาการเกิดขึ้นของโครงการดังกล่าว เงินที่ถูกตัดออกไปช่วงเวลาเดียวกัน พี่หนุ่มคิดว่าเงินจะออกไปไหนครับ
พูดแบบนี้ไม่ได้ดิ ถ้าบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ไม่กินหมู อยู่ดีๆ พ่อค้าใส่หมูมาให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไร กินไปเถอะ มันเหมือนกัน วิตามินเหมือนกัน?
ทนายหมอบี : ไม่ใช่ครับ ตั้งต้นมาบริจาคเพื่อโคนม มีวันที่ สมมติ 1 ก.ย. โอนเงินเข้ามาวัตถุประสงค์เพื่อโคนม ระยะเวลาเดียวกัน มีการประกาศที่บอกว่าเป็นโคนม กำหนดระยะเวลาชัดเจน มีวันเวลาที่ชัดเจน ฉะนั้นเงินที่ไหลเข้ามา ณ เวลานั้น ทั้งเงินทั่วไป และเงินโคนม สเตทเมนต์จะวิ่งอยู่แล้ว ตัดช่วง ณ เวลานั้นของโครงการ สมมติมีโครงการโคนมเปิดรับวันที่ 1 – 15 ของเดือนนั้น ยอดเงินที่โอนมา ณ 1-15 ของเดือนนั้น จะถูกตัดออก และนำไปใช้โครงการนี้
จะบอกว่าเงินสามารถไปกระทบยอดดูได้ โอนมาช่วงนั้นไปอยู่ที่ไหน ถ้าพูดแบบนี้เข้าใจ ไม่ต้องเปรียบเทียบเยอะ เอาแค่นี้เลย แต่ความถูกต้องก็ต้องมี ถูกมั้ยทนาย?
ทนายหมอบี : ตั้งมาวัวก็ต้องจบที่วัว
นี่ยกมาแค่วัว แต่มีอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เอาออกมาให้ดู เขาบริจาคโครงการนั้นโครงการนี้ แต่ออกมาโรคเอดส์ทั้งนั้นเลย?
ทนายหมอบี : อันนั้นเป็นเรื่องกระดาษที่ผมบอก
ถามเป็นความรู้ จริงๆ แล้วใบอนุโมทนาบัตรออกนอกวัดเอาให้บีไปให้แทนได้มั้ย?
ทนายหมอบี : ได้ครับ เพราะพี่บีเท่าที่ทราบ ใบอนุโมทนาบัตรออกตามระบบของวัดอยู่แล้ว ในเมื่อวัดรับทราบ แล้ววัดให้ออกมา ก็เอาไปใช้
หลวงพ่อให้หรือใครให้?
ทนายหมอบี : ก็ไปขอมา และขอเบิกมาใช้ในกิจการตรงตามที่เราทำ ณ เวลานั้นครับ
ใบอนุโมทนาบัตรจริงๆ เท่าที่ทราบ ไม่สามารถเอาออกมาทำแบบนี้ได้ เพราะมีการเอาไปขายเพื่อลดหย่อนภาษี?
ทนายหมอบี : ก็ต้องถูกตั้งคำถามขึ้นมาก่อน ถ้าเป็นคำถามแบบนั้นก็ใช่ แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะประเด็นที่ถูกต้องมาไม่ได้เป็นประเด็นเอาไปขาย คำถามตั้งมาว่าฉันทำเพื่อวัว ทำไมใบเขียนว่าเอดส์
งั้นตั้งคำถามนิดนึง อยากรู้ ใบพวกนี้ที่บีขอทางหลวงพ่อมา กราบนนัสการ เป็นเกี่ยวกับโควิด ประทับตราออกมา เรื่องสบู่ยาสีฟันอีก 8 แสนกว่าบาท อันนี้เรื่องร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ อีก 4 แสนกว่าบาท พอเงินเราไปให้หลวงพ่อ หลวงพ่อเอาไปทำเรื่องนี้จริงมั้ย?
หมอบี : หมายถึงเรื่องไหนครับ ต้องเอาเป็นเรื่องๆ
ปิ่นโตปันสุขของใคร?
หมอบี : ตามดำริหลวงพ่อครับ
พอปั๊มตราของวัดแบบนี้ สุดท้ายแล้วไม่ต้องเอาไปทำปิ่นโตก็ได้ เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้?
หมอบี : ให้มันตรงตามวัตถุประสงค์
ถ้าไม่ได้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ถือว่าผิดหรือถูก หรือว่าเอาไปใช้ทำอย่างอื่นก็ได้ เอาง่ายๆ เขาบริจาคมาทำเรื่องปิ่นโต แต่เอาไปทำเรื่องอย่างอื่น สร้างโรงเรียนได้มั้ย?
ทนายหมอบี : มันมีคำว่าโดยทุจริตอยู่ด้วย ความผิดที่พี่หนุ่มพูด ทีนี้เรียกว่าเจตนาพิเศษ จะผิดก็ต่อเมื่อโดยทุจริต คำถามคือโดยทุจริตหรือไม่ แสวงหาประโยชน์เพื่อตนหรือไม่
อันนั้นเป็นภาษากฎหมาย เอาแบบชาวบ้านฟังง่ายๆ อย่างที่บอกคนจน 5 บาท 10 บาท บริจาคมา ให้ทำปิ่นโต แต่พอถึงมือหลวงพ่อ ไม่ได้ทำปิ่นโต เอาไปทำอย่างอื่น ซื้อสนามฟุตบอล ซื้ออะไรก็แล้วแต่ อันนี้ได้มั้ย?
ทนายหมอบี : ถ้าปิ่นโต ใจเราวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญด้วย ถึงแม้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช่ องค์ประกอบ 1 2 3 ครบ แต่ถามว่าทำให้ใครเสียหายหรือไม่กับการที่นำเงิน 5 บาทดังกล่าว ไม่ได้เอาไปทำปิ่นโต แต่เอาไปสร้างรพ. ผมถามว่ามีใครรับความเสียหายจากการสร้างรพ.มั้ยครับ
แต่อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์?
ทนายหมอบี : แม้ 1 2 3 จะเข้า แต่เงิน 5 บาท ผันจากคำว่าปิ่นโต วิ่งไปหาโครงการอื่นที่เป็นรพ.
ถ้าไม่ใช่รพ. แต่เป็นโรงแรมล่ะ?
ทนายหมอบี : ถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องถามอีกว่าโรงแรมทำเพื่ออะไร อย่างที่บอก ถ้าเกิดๆๆ ทางกฎหมายคงไปกันไม่ได้ ต้องตั้งมาชัด พยานหลักฐานประกอบ
สิ่งที่ทนายพูดคือการต่อสู้บนชั้นศาล คดีอาญาพยานหลักฐานต้องชัด ถ้าไม่ชัดประเด็นจะเกิด เข้าใจทั้งหมด แต่ตอนนี้เรากำลังพูดในสิ่งที่สังคมอยากรู้ ชาวบ้านอยากฟัง จริงๆ มันเป็นเรื่องตรงไปตรงมา เรื่องไปต่อสู้บนศาลอาญาต้องชัด พี่เข้าใจ แต่ ณ ตรงนี้ถ้าพูดเพื่อหาทางออก หรือพูดให้คนเข้าใจทั้งหมดทีเดียว คงเป็นไปไม่ได้ พูดง่ายๆ คนบริจาคเงินไปเพื่อโครงการนี้ แต่เงินถึงมือตัวบุคคลที่รับเงินไปแล้ว เอาไปใช้วัตถุประสงค์อื่น ได้หรือไม่ได้ เอาแค่นี้ก่อน?
ทนายหมอบี : ตอบสั้นแค่นั้นไม่ได้ เพราะพี่พูดถึงถึงฐานความผิดที่ประกอบเป็นองค์ประกอบความผิดหนึ่งฐาน จะตอบแยกเรื่องไม่ได้ จะบอกว่ามือหนึ่งมือ จะตอบแค่นิ้วโป้งไม่ได้
งั้นตั้งคำถามใหม่ อยากรู้ บริจาคปล่อยโค ผู้รับไปออกใบอนุโมทนาบัตรเกี่ยวกับโรคเอดส์ ผู้รับคนกลางเอาไปถวายให้หลวงพ่อรูปนึง หลวงพ่อเอาเงินนี้ไปซื้อโรงแรม?
ทนายหมอบี : ถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้น โรงแรมนั้นเป็นเรื่องการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
ทนายจะบอกว่าโรงแรมนั้นเขาให้คนป่วยไปพักผ่อนหรือเปล่า?
ทนายหมอบี : เปิดเป็นม่านรูดก็อาจจะผิด มันไปพิสูจน์กันอยู่ตรงนั้นครับ
แน่นอนว่าบีเอง ณ วันนี้ถ้าหลักฐานปรากฏว่ามีการที่บีดึงเงินออกมาจริงๆ ได้เอาเงินไปใช้จริงๆ บีจะทำยังไง จะสู้มุมไหน จะบอกแบบนี้เหรอว่าผมให้เขาไปร้อยเปอร์เซ็นต์ คนเบิกเงินอาจเอาไปใช้เอง?
หมอบี : ผมไม่โทษใคร ผมว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำด้วยสิ่งดีงาม แต่โอเค ด้วยความเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ อาจไม่ละเอียด ผิดพลาด อันนี้เข้าใจได้
ถ้ามีกรณีที่สมมติว่าบีถูกกล่าวหา เอาเงินออกมาแล้วเป็นเงินกระทำความผิด ซื้อรถให้ผู้หญิงคนนึง ถามว่าถึงเวลาแล้ว กระบวนการตามกฎหมายพิสูจน์ว่าบีผิดจริง เอาเงินมาใช้จริงซื้อรถให้ผู้หญิงจริง ผู้หญิงเอาไปใช้ ผิดมั้ย?
ทนายหมอบี : ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเงินที่ได้จากการบริจาค พี่บีชักออกมา หรือเอ ชักออกมา แล้วนำไปซื้อรถ เพื่อผู้หญิงคนนึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ มันก็ครบองค์ประกอบตามกฎหมายนั่นแหละครับพี่
ผู้หญิงผิดมั้ย?
ทนายหมอบี : คนแรกผิด
คนรับรถไปใช้ ผิดมั้ย?
ทนายหมอบี : ผิดมั้ย (คิด)
อย่าคิดนานสิ?
ทนายหมอบี : (หัวเราะ) ก็มีความผิดแหละครับ มันก็รับไปนั่นแหละ
ก็รับของโจร ถ้าเป็นแบบนั้นนะ ถ้าบีผิดตามข้อกล่าวหา มีหลักฐานเชื่อมต่อว่าบีทำจริง เอาไปซื้อจริง ผู้หญิงเอาไปใช้จริง ต่อให้บีไม่รู้ด้วยว่าบีเอาเงินมาจากไหน ผิดมั้ย?
ทนายหมอบี : มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ
คนเปิดบัญชีลักษณะนี้ ใจฟ้าอาทรประชานาถ หรือใจฟ้าเพื่อวัดพระบาทน้ำพุ โดยนายนั่นนายนี่ วันนี้คนอยู่ข้างๆ บี อาจถูกตรวจสอบด้วย บีรู้มั้ย?
หมอบี : ทราบครับ
รู้ใช่มั้ยว่ามีใครบ้างที่ต้องโดน?
ทนายหมอบี : รู้ครับ
ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ แต่มีอีกที่ต้องโดนขยายด้านข้างไป เท่าที่ทราบ?
ทนายหมอบี : ครับ
เอาประมาณนี้ก่อน เพราะบีไม่ไหวแล้ว สุดท้ายบีได้ตอบคำถามให้สังคมรู้ เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เขานะ สุดท้ายกระบวนการก็พิสูจน์กันไป ว่าเป็นยังไง?
หมอบี : พี่ไม่สมมติแบบดีๆ บ้าง (หัวเราะ)
สมมติว่าบีไม่ได้ทำงี้เหรอ?
หมอบี : สมมติว่าทุกอย่างเป็นสิ่งถูกต้องดีงาม
ไม่ได้ดิ พี่ก็ต้องอยู่อีกฝั่งสิ บีมานั่งตรงนี้ ก็ต้องถามคำถามที่คนอยากจะรู้ไง ถ้าพี่จะมานั่งเฮ้ย บีทำถูก มันก็ไม่ใช่?
หมอบี : โอเคครับ
วันนี้ถูกกล่าวหาไปแล้ว ถ้ากระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ว่าบีไม่ผิด ใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น?
หมอบี : (หัวเราะ)
ทนายหมอบี : นั่นน่ะสิครับ
เขาจะกลับมายืนในสังคมได้ไง เพราะสังคมเข้าใจผิดไปแล้วส่วนนึง พี่พูดดีมั้ย ถูกมั้ย?
หมอบี : (หัวเราะ) ถูก ไม่เป็นไร ผมไม่ได้สนใจชื่อเสียงอะไรหรอก เราแค่ทำเรื่องดีๆ มันก็โอเค ชื่อเสียงเป็นเรื่องภายนอก เข้าใจ ไม่ได้ไปยึดติดอะไรขนาดนั้นครับ (หัวเราะ)
กังวลใจอะไรมั้ย คนมาออกรายการนี้ส่วนใหญ่?
หมอบี : (หัวเราะ) อยากมาในฐานะอื่นมากกว่านะ แต่ก่อนเคยคิดว่าทำไมพี่หนุ่มไม่เรียกผมมาสักที เวลาเกิดกรณีโน่นนี่นั่น เราน่าจะตอบได้มันส์ดี
ให้ผ่านตรงนี้ไปก่อน?
หมอบี : เข้าใจๆ (หัวเราะ)
มุมคนกลางแล้วกัน ก็บอกเลยว่าคุณเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับตร.ให้ได้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แต่ที่แน่ๆ วันนี้ลามไปถึงพระแล้วล่ะต่อให้คุณบอกว่าพระดีงามขนาดไหน สุดท้ายท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้ว แน่ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เลี่ยงไม่ได้ คุณสงสัยมั้ย ทำไมท่านไม่แจ้งความคุณในตอนแรก?
หมอบี : ผมตอบแบบชาวบ้านๆ เนอะ วัดไม่ได้เป็นผู้เสียหาย วัดจะมาแจ้งความผมทำไม เราทำกับหลวงพ่อ ให้หลวงพ่อ
ถ้าหลวงพ่อดูอยู่ อยากพูดอะไรกับหลวงพ่อ?
หมอบี : เราอยู่ด้วยความเคารพศรัทธาหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่แรก จนถึงวันนี้ ก็ยังยืนยันว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีเจตนาอันบริสุทธิ์ ท่านทำเรื่องราวดีๆ เยอะแยะมากมาย ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมนั่นแหละ จบ
มีคนบอกผมไม่เป็นกลาง ไม่เป็นกลางหรอก กูมีแต่นิ้วกลาง กูชัดเจน คนถามมาก็รับไปนะ นิ้วกลาง บอกแฟนคลับคุณด้วยอย่ามายุ่งกับผมนะ ผมก็มีคนที่รักผมนะ บอกเขาด้วยนะ?
หมอบี : (หัวเราะ)
เป็นกำลังใจให้ ไปพิสูจน์ตัวตนว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น เชื่ออย่างนึงว่าคนเราถ้าเป็นทองแท้ยังไงก็ไม่แพ้ไฟ แต่สุดท้ายต้องพิสูจน์กันให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ยืนยันอีกครั้ง ตอนนี้กองปราบมีพยานและหลักฐานบางอย่าง ซึ่งพี่อาจเห็นบางส่วน วันนี้ไมได้จับแพะชนแกะแต่อย่างใด คำถามที่ถาม ถามจากหลักฐานที่มีอยู่ในมือ บางคำถามไม่อยากก้าวล่วง หรืออยากพูดมั้ย?
หมอบี : อะไร (หัวเราะ) พอเถ้อะ (หัวเราะ) เอาเรื่องหลักๆ ดีกว่า เรื่องส่วนตัวก็ปล่อยไปเถอะ (หัวเราะ)